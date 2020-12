5 Tipps, um Football Manager 2021 zu meistern – direkt von den Entwicklern

Football Manager übt seit jeher eine eigentümliche Anziehungskraft auf fußballbegeisterte Spieler aus. Sobald man anfängt es zu spielen, hat es das Potential jeden Spielenden vollends in seinen Bann zu ziehen. Die Freiheit seinen Klub auf eigene Weise zu managen, bietet soviele Möglichkeiten beim Aufstieg in Liga und Cup, dass das Managen selbst zur Belohnung wird. Und dann wird es nur noch besser: Der Adrenalinschub vor den letzten Spielen der Saison, wenn man vorher seine Möglichkeiten bei Budget, Transfer und Spielplan voll ausgereizt hat, sodass man um den Titel kämpft, ist einzigartig in diesem Genre.

Stephen Davidson is features producer for Football Manager 2021 © SEGA

Doch ein solcher Sieg wird nicht ohne Mühen und taktische Finesse errungen werden. Wie ihr die Feinheiten und Synergien eures Team-Managements zum maximalen Vorteil nützen könnt, erklären euch Features Produzent Stephan Davidson und Features Designer Seb Wassell.

Seb Wassell is features designer on Football Manager 2021 © SEGA

Gewinnen mit Hilfe der Datenanalyse

Nützt die Daten-Tools, um euch den nötigen Vorteil zu verschaffen © SEGA

FM21 bietet neue Statistiken und Datenanalysen, die euch gegenüber der Gegner in Vorteil bringen. Von detailierten Berichten eurer Gegner mitsamt deren Stärken und Schwächen bis hin zu genauen Post-Match Analysen findet ihr alles, was ein Trainer wissen muss. Ein neuer Wert ist hier äußerst wichtig: "xG".

"xG" steht für "Expected Goals" und ist ein Richtwert dafür, wie effizient eurer Team im Abschlussdrittel des Feldes operiert. Behaltet diesen Wert während den Live-Match-Statistiken und in der Post-Match-Analyse im Auge. Er zeigt euch, ob ihr im Angriff gut aufgestellt seid.

Falls ihr fortlaufend weniger Tore erzielt als der xG vermuten lässt, solltet ihr die offensive Taktik auf weniger jedoch qualitativere Chancen auslegen. Die richtigen Angreifer dafür besitzen Stärken in Abschluss, Selbstbeherrschung, Ballannahme, Antizipation und Entscheidungskraft.

Die richtige Geste für jede Situation

Das Wissen wann man welche Geste einsetzt, wird euch gute Dienste leisten © SEGA

Ebenfalls neu in FM21 ist das Gesten-System, eine Weiterentwicklung des tonalen Systems früherer Veröffentlichungen. 30 neue Gesten, welche in jeder Situation, in der sich ein Manager wiederfinden kann, stehen zur Verkörperung bereit. Während der Pressekonferenzen habt ihr so unterschiedliche Möglichkeiten, um auf positive wie negative Fragen zu reagieren.

Die ausgewählte Gestik in Kombination mit eurer Aussage wird einen bestimmten Effekt auf die anderen im Raum ausüben. In welche Richtung dieser Effekt geht, könnt ihr in den Tooltipps nachlesen. Bewegt einfach den Cursor über die jeweilige Geste damit ein kurzer Erklärungstext erscheint, der euch deren Intention verdeutlicht.

Optimale Spielerentwicklung

Fördert eure Spieler optimal und erntet den Erfolg © SEGA

Einer der belohndsten Aspekte in Football Manager ist das Maximieren von Spielerpotential. Gerade bei jungen Spielern stellt sich das als delikater Balanceakt zwischen Trainings- und regulärer Matchzeit dar.

Generell gilt, dass Spieler unter 18 Jahren am meisten von Trainingssessions profitieren. Dort können sie ihre zukünftige Rolle üben und ihre Schwächen minimieren. Je besser eure Trainingseinrichtung und je qualifizierter eure Trainer sind, desto stärker die Förderung, die die jungen Talente erhalten. Mit 18 Jahren wird reguläre Spielzeit wichtig für die Youngster. Vielleicht habt ihr nicht für jedes frische Talent Platz in eurer Startelf? Deswegen solltet ihr euch, um einen ausgewogenen Einsatz bemühen, der sie herausfordert und auch wachsen lässt.

Die neuen Icons helfen bei Entscheidungen

Football Manager 2021 can be a complicated game if you go in blind © SEGA

Die Icons in FM21 beinhalten nun mehr Information, die bei Entscheidungen helfen. Früher wurde beispielsweise die Kondition eines Spielers in Prozent angegeben, was unrealistisch wirkt - kein echter Trainer hat eine 100-Punkt-Einstufung für die Fitness seiner Spieler. Um die Frage zu lösen, ab wann man etwas für das Durchhaltevermögen eines Spielers tun muss, wurde ein neues Herz Icon integriert. Geht mit dem Cursor darauf und erhaltet einen detaillierten Blick über die verschiedenen Faktoren sowie deren Abstufungen.

Neu ist hier ebenfalls die Ermüdungsanzeige - ein aussagekräftiger Wert, der euch anzeigt, wann ein Spieler Schonzeit braucht. Ein weiteres Icon ist "Fokussiertheit". Beobachtet diesen Wert und seine Veränderung bei Spielern, um entscheiden zu können, ob sie Match-bereit sind. Ansonsten geht ihr das Risiko unnötiger Fehler ein.

Die Taktik-Seite hat ebenfalls eine Revision erhalten. Sie zeigt euch nun etwaige Schwachpunkte durch orange und rote Kästchen an. Klickt darauf und erhaltet konkrete Informationen zur Optimierung. In der oberen linken Ecke könnt ihr die Ansicht umschalten, um zu erkennen, ob die einzelnen Spieler mit dem Spielplan vertraut sind.

Spieler-Transfer aufgrund genauer Information

In FM2021 haben Aussagen stets eine "politische" Komponente © SEGA

Rekrutierung war schon immer ein Schlüsselelement im Football Manager. Dieses Jahr gibt es weitere Neuerungen, um den Transfermarkt zu dominieren.

Sehr nützlich ist es euren Agenten über die "Verfügbarkeit" gewisser Spieler auszufragen. So erfahrt ihr, wie es um dessen Interesse steht eurem Klub beizutreten und welche Bedingungen erfüllt sein müssen, um seine Unterschrift zu sichern. Beispielsweise wollen einige Spieler von euch eine bestimmte reguläre Spielzeit zugesichert bekommen. Ein gutes Verhältnis zu eurem Agenten eröffnet euch bessere Deals.