5 Tipps für die Titeljagd im Football Manager 2024

Kurz vor Mitternacht, in knapp 7 Stunden klingelt wieder der Wecker und man sagt sich selbst den berühmten Satz “ein Spiel noch”. Football Manager Zocker kennen diese Situation nur zu gut. Was gibt es Schöneres, als mit dem Lieblingsverein einen Titel nach dem anderen zu holen oder einen kleinen Underdog aus der dritten Liga bis in die Königsklasse zu führen? Doch Titel zu gewinnen und Erfolge zu feiern, ist im Football Manager nicht immer ganz so einfach.