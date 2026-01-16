Die Rennsportgeschichte von Ford und die Partnerschaft mit Red Bull

Ford ist zurück in der Formel 1 mit Red Bull. Für den US-Automobilhersteller ist das kein Comeback. Es ist eine Fortsetzung.

Vom Sieg gegen Ferrari in Le Mans bis hin zu den Champions in NASCAR, Rallye und Formel 1 - Ford prägt den Motorsport seit fast einem Jahrhundert. Im Jahr 2026 kehrt das Blaue Oval an der Seite von Red Bull Racing und Racing Bulls an die Spitze des Rennsports zurück - und das alles beginnt in Detroit .

Lass uns in die Geschichte von Ford im Motorsport eintauchen!

01 Das frühe Engagement von Ford im Motorsport

Schon in den ersten Jahren nutzte Ford den Motorsport als Versuchsfeld und als wirkungsvolles Marketinginstrument. Die Marke nutzte schon früh den Wettbewerb, um ihre Haltbarkeit und Leistungsfähigkeit zu demonstrieren, vor allem mit dem robusten Modell T, das bei Langstreckenrennen antrat, und den fortschrittlichen Modellen K und "999", die in den 1900er Jahren Geschwindigkeitsrekorde aufstellten.

M-Sport Ford bei der Rally Deutschland © Jaanus Ree/Red Bull Content Pool

Diese Erfolge begründeten Fords Ruf für Zuverlässigkeit und Innovation und verankerten den Rennsport in der Identität des Unternehmens, lange bevor es zu einem globalen Automobilriesen wurde.

02 Das "Total Performance"-Programm und die Siege in Le Mans

Das "Total Performance"-Programm von Ford, das Anfang der 1960er Jahre ins Leben gerufen wurde, war eine Strategie, die den Erfolg im Rennsport direkt mit der Attraktivität der Verkaufsräume verbinden sollte.

Der Ford GT in Le Mans im Jahr 1966 © 24h Le Mans

Sein kühnstes Ziel war es, Ferrari bei den 24 Stunden von Le Mans, dem prestigeträchtigsten Langstreckenrennen der Welt, zu schlagen. Nach anfänglichen Rückschlägen gelang Ford 1966 ein historischer Durchbruch mit einem 1:3-Sieg des GT40, der anschließend vier Mal in Folge (1966-1969) Le Mans gewann.

Diese Siege zementierten nicht nur die Glaubwürdigkeit von Fords Ingenieurskunst auf der Weltbühne, sondern wurden auch zu einem der ikonischsten Kapitel der Motorsportgeschichte.

03 Fords NASCAR-Geschichte und Erfolge

Ford ist in der NASCAR seit den Anfängen des Sports eine treibende Kraft und nutzt Stock-Car-Rennen, um in Amerikas populärstem Motorsport Beständigkeit, Geschwindigkeit und Markentreue zu demonstrieren.

Ford hat eine lange Geschichte mit NASCAR © NASCAR

Durch legendäre Teams und Fahrer hat Ford Dutzende von Meisterschaften in der Cup-Serie und Hunderte von Rennsiegen errungen. Seine Autos - vom Galaxie und Torino bis zum Thunderbird und dem modernen Mustang - sind zu Ikonen des amerikanischen Rennsports geworden und machen Ford zu einer der erfolgreichsten und beständigsten Marken der NASCAR.

04 Die Rolle von Ford in der Formel 1 und die Cosworth-Motoren

Der Einfluss von Ford auf die Formel 1 ist untrennbar mit der Partnerschaft mit Cosworth verbunden, die den Sport ab 1967 mit dem Debüt des Ford-Cosworth DFV (Double Four Valve) Motors revolutionierte. Mit diesem Motor wurden mehr als 150 Grands Prix gewonnen, was ihn zum erfolgreichsten Motor in der Geschichte der Formel 1 machte.

Ford Sierra RS Cosworth © Getty images

Mit diesem Programm wurde Ford zu einer der einflussreichsten Kräfte in der Formel 1, die den Wettbewerb über Jahrzehnte hinweg prägte und die moderne Ära des Grand-Prix-Sports mitbestimmte.

05 Ford im Rallyesport und in der Rallye-Weltmeisterschaft

Ford war jahrzehntelang eine wichtige Kraft im Rallyesport und in der Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) und nutzte den Sport, um die Robustheit und Leistungsfähigkeit seiner Straßenfahrzeuge auf einigen der härtesten Strecken der Welt zu beweisen. Angefangen mit dem Ford Escort und dem RS1800 in den 1970er Jahren, erzielte Ford internationale Erfolge, darunter zwei WRC-Herstellertitel (1979 und 2006) und zahlreiche Siege mit legendären Fahrern wie Björn Waldegård, Ari Vatanen, Colin McRae und Marcus Grönholm.

Der Ford Fiesta RS bei der Frankreich Rallye 2011 © Ford

Spätere Ikonen wie der Focus WRC und der Fiesta WRC hielten Ford mehr als 20 Jahre lang an der Spitze der Meisterschaft. Diese Erfolge im Rallyesport festigten das Image von Ford als Hersteller von schnellen, robusten und fahrerorientierten Hochleistungsfahrzeugen.

06 Die Rückkehr von Ford in die Formel 1 mit Red Bull Racing

Ford kehrt in der Saison 2026 durch eine langfristige technische Partnerschaft mit Red Bull Powertrains in die Formel 1 zurück und wird damit erstmals seit über zwei Jahrzehnten wieder in der Formel 1 vertreten sein.

Max Verstappen ist bereit für die Formel-1-Saison 2026 © Getty Images

Unter dem Namen Red Bull Ford Powertrains wird Ford mit Red Bull zusammenarbeiten, um einen Hybridantrieb der nächsten Generation zu entwickeln, der fortschrittliche Elektromotoren, Batterien und nachhaltige Kraftstofftechnologien umfasst und sowohl Oracle Red Bull Racing als auch das Schwesterteam Racing Bulls von 2026 bis mindestens 2030 antreiben wird.

07 Red Bull Racing und der Autostart 2026: Wo kannst du zusehen?

Die Lackierung wird vor einer erwartungsvollen Menge in Detroit enthüllt © Rudy Carezzevoli/Getty Images/Red Bull Content Pool

Der Saisonstart von Oracle Red Bull Racing 2026 findet am 15. Januar 2026 statt. Das Team wird seine neuen Lackierungen enthüllen und seine bahnbrechende Partnerschaft mit Red Bull Ford Powertrains vorstellen, die auf Red Bull TV direkt aus Detroit, Michigan, live übertragen wird .