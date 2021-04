Kein Wunder, dass die Formel 1 seit so vielen Jahren die beliebteste Motorsportserie der Welt ist. Und wir machen dich zum Insider: Basis-Wissen und Hintergrund-Infos – hier erfährst du alles, was du über die Formel 1 wissen musst.

Kein Wunder, dass die Formel 1 seit so vielen Jahren die beliebteste Motorsportserie der Welt ist. Und wir machen dich zum Insider: Basis-Wissen und Hintergrund-Infos – hier erfährst du alles, was du über die Formel 1 wissen musst.

in den Niederlanden, will die F1 ein ganz neues Publikum für sich begeistern.

Fast alles an der Formel 1 ist einzigartig. Traditionsreiche Rennstrecken wie Monaco , Monza , Silverstone oder auch der Red Bull Ring sind legendär. Mit neuen Locations, wie Zandvoort in den Niederlanden, will die F1 ein ganz neues Publikum für sich begeistern.

Fast alles an der Formel 1 ist einzigartig. Traditionsreiche Rennstrecken wie Monaco , Monza , Silverstone oder auch der Red Bull Ring sind legendär. Mit neuen Locations, wie Zandvoort in den Niederlanden, will die F1 ein ganz neues Publikum für sich begeistern.

In der Formel-1-Saison 2021 feiert der Grand Prix von Saudi-Arabien / Dschidda am 05. Dezember seine Premiere.

In der Formel-1-Saison 2021 feiert der Grand Prix von Saudi-Arabien / Dschidda am 05. Dezember seine Premiere.

Zudem geht es in der Königsklasse nicht nur um die Fahrer – hinter den Kulissen arbeiten zahlreiche Persönlichkeiten, die Unvorstellbares in Sachen Technologie und Sport ermöglichen. Der Ausdruck Genie ist wohl eine treffende Bezeichnung, wenn es um Ingenieure wie Adrian Newey geht, die immer wieder die Grenzen des Möglichen neu definieren und zeigen, wie man den schnellsten Boliden der Welt baut.

Zudem geht es in der Königsklasse nicht nur um die Fahrer – hinter den Kulissen arbeiten zahlreiche Persönlichkeiten, die Unvorstellbares in Sachen Technologie und Sport ermöglichen. Der Ausdruck Genie ist wohl eine treffende Bezeichnung, wenn es um Ingenieure wie Adrian Newey geht, die immer wieder die Grenzen des Möglichen neu definieren und zeigen, wie man den schnellsten Boliden der Welt baut.

Zudem geht es in der Königsklasse nicht nur um die Fahrer – hinter den Kulissen arbeiten zahlreiche Persönlichkeiten, die Unvorstellbares in Sachen Technologie und Sport ermöglichen. Der Ausdruck Genie ist wohl eine treffende Bezeichnung, wenn es um Ingenieure wie Adrian Newey geht, die immer wieder die Grenzen des Möglichen neu definieren und zeigen, wie man den schnellsten Boliden der Welt baut.

Perez geht in Bahrain in seine 11. F1-Saison.