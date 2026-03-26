Lando Norris führt Max Verstappen und Oscar Piastri beim Start des F1 Grand Prix von Italien im Autodromo Nazionale Monza am 07. September 2025 in Monza, Italien.
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F1

Wie schnell fahren F1-Autos?

Formel-1-Autos werden gebaut, um die Grenzen der Physik auszuloten – für schnellere Runden und den Weg aufs Podium. Wir blicken auf die spektakulären Bestmarken an der Spitze des Motorsports.
Von: Paul Keith
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Max Verstappen

Max Verstappen hat im Alter von 18 Jahren und 228 Tagen als jüngster Fahrer der Geschichte einen Grand Prix gewonnen. Mit 24 Jahren holte er den ersten WM-Titel und hat ihn insgesamt viermal erreicht.

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Inhalt

  1. 1
    Welche Geschwindigkeiten können F1-Autos erreichen?
  2. 2
    Wie unterscheiden sich die Spitzengeschwindigkeiten von Jahrzehnt zu …
  3. 3
    Wie werden F1-Autos so schnell?
  4. 4
    Wie wird es weitergehen?
Seit 1950 prägt die Formel 1 den internationalen Motorsport – eine faszinierende Mischung aus Highspeed-Action und technischer Präzision. Der Wettbewerb wird vom ständigen Streben nach Geschwindigkeit angetrieben: dem kompromisslosen Ziel, Rundenzeiten um Millisekunden zu senken und die Grenzen der Technik neu zu definieren.
Aber wie erreichen F1-Autos so hohe Geschwindigkeiten, wie schnell fahren sie wirklich und was bringt die Zukunft?
Yuki Tsunoda führt Kimi Antonelli und Oliver Bearman während des F1 Grand Prix von Italien auf dem Autodromo Nazionale Monza am 07. September 2025 in Monza, Italien.

Schnelle Geraden und rasante Schikanen: Monza ist der "Temple of Speed".

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01

Welche Geschwindigkeiten können F1-Autos erreichen?

Im Jahr 2025 fuhr Max Verstappen beim Großen Preis von Italien die schnellste Runde aller Zeiten in 1:18,792 Minuten, mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 264,681 km/h. Das ist die höchste Durchschnittsgeschwindigkeit bei einem WM-Rennen. Das Ganze gelang ihm allerdings im Qualifying, so dass Lando Norris' Zeit von 1:20,901, die er während des Rennens auf den Asphalt zauberte, der offizielle Rundenrekord ist.
Am nächsten Tag gewann Verstappen das Rennen in 1 Stunde, 13 Minuten und 24,325 Sekunden -- der schnellste F1-Grand-Prix aller Zeiten! Verstappens Durchschnittsgeschwindigkeit betrug 250,70 km/h und übertraf damit den bisherigen Rekord von Michael Schumacher 2003 in Monza mit 247,58 km/h.
Aber das war noch lange nicht alles, denn F1-Autos können noch schneller sein: 2016 wurde Valtteri Bottas im Williams beim Großen Preis von Mexiko in Höhenlage mit 372,5 km/h "geblitzt" -- die schnellste Geschwindigkeit, die je in einem Rennen gefahren wurde. Beim Großen Preis von Aserbaidschan im selben Jahr fuhr der Finne im Qualifying auf der langen Geraden von Baku mit 378 km/h und stellte damit den inoffiziellen Geschwindigkeitsrekord auf.
Rennsieger Max Verstappen nimmt die Zielflagge während des F1 Grand Prix von Italien im Autodromo Nazionale Monza am 07. September 2025 in Monza, Italien.

Der Schnellste aller Zeiten: Max Verstappen in Italien 2025.

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Die Scuderia AlphaTauri feiert Pierre Gasly, den Sieger des Rennens, beim Großen Preis von Italien auf dem Autodromo di Monza am 06. September 2020 in Monza, Italien, beim Überqueren der Ziellinie.

Pierre Gasly gewinnt den Großen Preis von Italien 2020.

© Getty Images/Red Bull Content Pool

Laut Guinness World Record wurde die höchste jemals in einem Grand Prix gefahrene Geschwindigkeit von Juan-Pablo Montoya aufgestellt, als er beim Großen Preis von Italien 2005 372,56 km/h erreichte.
Um den Vergleich zu erleichtern, bleiben wir in Monza. Die schnellste Rennstrecke der Formel 1 trägt den Spitznamen "Temple of Speed", also "Tempel der Geschwindigkeit", und ist eine Strecke, auf der die Autos mit minimaler Aerodynamik fahren und die Fahrer die volle Leistung abrufen können. In Monza wurden einige der schnellsten Runden in der Formel 1 gedreht. Im Jahr 2004 fuhr Montoya im Williams im Freien Training einen atemberaubenden Durchschnitt von 259,83 km/h.
Der Rekord des Kolumbianers hielt bis 2018, als er von Kimi Räikkönen mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 263,59 km/h für Ferrari übertroffen wurde. Lewis Hamilton legte die Messlatte 2020 mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 264,36 km/h noch höher. Und 2025 brach Verstappen diesen Rekord erneut.
Ein Archivbild vom Großen Preis von Frankreich der Formel 1 im Jahr 1953.

Der Große Preis von Frankreich 1953 - damals war alles noch etwas anders.

© Getty Images

02

Wie unterscheiden sich die Spitzengeschwindigkeiten von Jahrzehnt zu Jahrzehnt?

Monza, die Heimat des Großen Preises von Italien, ist seit der ersten Saison 1950 ein fester Bestandteil des F1-Kalenders und damit der ideale Ort, um die Rundenzeiten über die Jahrzehnte hinweg zu vergleichen. Außerdem hat sich die Strecke in dieser Zeit kaum verändert, zumindest viel weniger als die anderen Originalstrecken. Bis 1955 war die Strecke 6,292 km lang, dann wurde sie auf 5,7 km verkürzt und in den 1960er-Jahren wurden Hochgeschwindigkeits-Steilkurven abgeschafft.
Um die Epochen zu vergleichen, sind wir Jahrzehnt für Jahrzehnt vorgegangen und haben die Durchschnittsgeschwindigkeit im Rennen, die schnellste Runde und die schnellste Qualifying-Runde genommen - eine einzelne fliegende Runde, in der die Autos normalerweise das ganze Wochenende über am schnellsten sind.

Driver

Team

Time

Speed (km/h)

1950

Sieger

Nino Farina

Alfa Romeo

2:51'17.4

176.54

Pole

Juan Manuel Fangio

Alfa Romeo

1'58.6

191.23

Schnellste Runde

Juan Manuel Fangio

Alfa Romeo

2'00.0

189.00

1960

Sieger

Phil Hill

Ferrari

2:21'09.2

212.53

Pole

Phil Hill

Ferrari

2'41.4

223.05

Schnellste Runde

Phil Hill

Ferrari

2'43.6

220.00

1970

Sieger

Clay Regazzoni

Ferrari

1:39'06.88

236.70

Pole

Jacky Ickx

Ferrari

1'24.14

246.02

Schnellste Runde

Clay Regazzoni

Ferrari

1'25.2

242.96

1981*

Sieger

Alain Prost

Renault

1:26'33.897

209.05

Pole

René Arnoux

Renault

1'33.467

223.39

Schnellste Runde

Carlos Reutemann

Williams

1'37.528

214.09

1990

Sieger

Ayrton Senna

McLaren

1:17'57.878

236.57

Pole

Ayrton Senna

McLaren

1'22.533

252.99

Schnellste Runde

Ayrton Senna

McLaren

1'26.254

242.07

2000

Sieger

Michael Schumacher

Ferrari

1:27'31.638

210.29

Pole

Michael Schumacher

Ferrari

1'23.770

248.95

Schnellste Runde

Mika Häkkinen

McLaren

1'25.595

243.65

2010

Sieger

Fernando Alonso

Ferrari

1:16'24.572

240.85

Pole

Fernando Alonso

Ferrari

1'21.962

254.44

Schnellste Runde

Fernando Alonso

Ferrari

1'24.139

247.86

2020

Pole

Pierre Gasly

AlphaTauri

1:47'06.056**

171.83

Sieger

Lewis Hamilton

Mercedes

1'18.887

264.36

Schnellste Runde

Lewis Hamilton

Mercedes

1'22.746

252.03

2025

Sieger

Max Verstappen

Red Bull Racing

1:13'24.325

250.71

Pole

Max Verstappen

Red Bull Racing

1'18.792

264.68

Schnellste Runde

Lando Norris

McLaren

1'20.901

257.78

* 1980 war Monza wegen Renovierungsarbeiten geschlossen, deshalb haben wir den Sieg von Renault mit Turbomotor 1981 als Beispiel für die 80er Jahre genommen. ** Pierre Gasly feierte einen großartigen Sieg für das damalige AlphaTauri-Team (heute Visa Cash App RB), nachdem das Rennen wegen Charles Leclercs Ausfall für 30 Minuten mit roter Flagge unterbrochen worden war.
Sebastian Vettel spricht mit Max Verstappen während des Qualifyings zum F1 Grand Prix der USA auf dem Circuit of The Americas am 02. November 2019 in Austin, Texas.

Legendäre Typen: Sebastian Vettel und Max Verstappen im Jahr 2019.

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Max Verstappen gratuliert Sprintsieger Lewis Hamilton nach dem Sprint vor dem F1 Grand Prix von China auf dem Shanghai International Circuit am 22. März 2025 in Shanghai, China.

Zwei der schnellsten Fahrer der Geschichte, Verstappen und Lewis Hamilton.

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03

Wie werden F1-Autos so schnell?

Spitzengeschwindigkeiten und schnellere Rundenzeiten werden von einer Reihe von Faktoren beeinflusst, darunter eine schnellere Beschleunigung, stärkere und leichtere Materialien wie Carbon und bessere Reifen.
Die Aerodynamik spielt eine entscheidende Rolle bei der Bestimmung der Geschwindigkeit und Leistung von F1-Autos: Front- und Heckflügel und die Form des Chassis drücken Luft auf das Auto, um mehr Grip zu erzeugen. Der Abtrieb sorgt für höhere Kurvengeschwindigkeiten und eine bessere Stabilität.
Auch der Kraftstoffverbrauch spielt eine Rolle: Je weniger Kraftstoff, desto leichter und schneller ist das Auto. Das Brabham F1-Team leistete 1982 Pionierarbeit mit dem taktischen Boxenstopp. Es erkannte, dass es schneller war, zwei Stints mit wenig Treibstoff zu fahren und dann anzuhalten, um mehr Benzin und frische Reifen zu tanken. Als das Nachtanken verboten wurde, legte das Team mehr Wert auf Kraftstoffeinsparung und den Einsatz von Hybridtechnologie zur Energieerzeugung.
Mark Webber fährt während des Großen Preises von Italien auf dem Autodromo Nazionale di Monza am 12. September 2010 in Monza, Italien, zu einem Boxenstopp ein.

Taktische Boxenstopps können den F1-Boliden helfen, schneller zu sein.

© Getty Images/Red Bull Content Pool

F1-Autos können dank turbogeladener Hybridmotoren, den so genannten Power Units, schnell beschleunigen. Diese Power Units bestehen aus einem 1,6-Liter-V6-Verbrennungsmotor in Verbindung mit einem Energierückgewinnungssystem (ERS). Sie sind klein, leicht und leistungsstark und produzieren rund 1000 PS.
Technische Durchbrüche wie Computational Fluid Dynamics (CFD), erfahrene Testfahrer:innen, die in Autosimulatoren arbeiten, und künstliche Intelligenz, die zahlreiche Bedingungen, Einstellungen und Szenarien reproduzieren kann, helfen Teams und Fahrern, die Leistung an Rennwochenenden zu maximieren.
04

Wie wird es weitergehen?

Die Formel 1 im Jahr 2026 unterliegt einem neuen Reglement, das die Teams und Fahrer auf eine harte Probe stellt, während sie versuchen, mit der neuen Technologie zurechtzukommen. Die Triebwerke erzeugen jetzt 50 % ihrer Leistung mit Verbrennungsmotoren und die andere Hälfte mit Hybridmotoren.
Die Technik ist sehr schwer zu beherrschen. Kurzfristig werden die Rundenzeiten langsamer werden, aber wenn die Teams die Technologie beherrschen, werden die Rundenzeiten sinken und die Rennen enger und noch spannender.
Max Verstappen aus den Niederlanden fährt den (3) Oracle Red Bull Racing RB22 Red Bull Ford während des zweiten Tages der F1-Tests auf dem Bahrain International Circuit am 19. Februar 2026 in Bahrain.

Max Verstappen testet den RB22 auf Herz und Nieren.

© Getty Images / Red Bull Content Pool

Um zu erklären, warum die FIA und die Formel 1 die Regeln geändert haben, können wir uns noch einmal den Großen Preis von Italien 2025 ansehen, bei dem die Top 7 alle Schumachers 20-jährigen Rekord unterboten. Da die Autos Rekordzeiten fuhren und das Feld unglaublich eng beieinander lag, war es an der Zeit, die Regeln zu ändern.
Die Leistungsunterschiede sind inzwischen deutlich, sodass selbst Teams wie Cadillac und Aston Martin Gefahr laufen, die 107-Prozent-Regel zu verfehlen. Diese verlangt, dass die Rundenbestzeit jedes Autos innerhalb von 107 Prozent der Q1-Bestzeit liegt.
Aber das sollte nur vorübergehend sein: Die neuen Autos sind schneller, leichter und wendiger und haben immer noch rund 1000 PS zur Verfügung. Die meisten Teams fahren bereits jetzt schnellere Rundenzeiten als erwartet, und wenn sie mehr elektrische Leistung freisetzen, könnten wir bald die schnellsten Autos der F1-Geschichte sehen.

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Max Verstappen hat im Alter von 18 Jahren und 228 Tagen als jüngster Fahrer der Geschichte einen Grand Prix gewonnen. Mit 24 Jahren holte er den ersten WM-Titel und hat ihn insgesamt viermal erreicht.

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