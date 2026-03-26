Wie schnell fahren F1-Autos?

Seit 1950 prägt die Formel 1 den internationalen Motorsport – eine faszinierende Mischung aus Highspeed-Action und technischer Präzision. Der Wettbewerb wird vom ständigen Streben nach Geschwindigkeit angetrieben: dem kompromisslosen Ziel, Rundenzeiten um Millisekunden zu senken und die Grenzen der Technik neu zu definieren.

Aber wie erreichen F1-Autos so hohe Geschwindigkeiten, wie schnell fahren sie wirklich und was bringt die Zukunft?

Schnelle Geraden und rasante Schikanen: Monza ist der "Temple of Speed". © Getty Images/Red Bull Content Pool

01 Welche Geschwindigkeiten können F1-Autos erreichen?

Im Jahr 2025 fuhr Max Verstappen beim Großen Preis von Italien die schnellste Runde aller Zeiten in 1:18,792 Minuten, mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 264,681 km/h. Das ist die höchste Durchschnittsgeschwindigkeit bei einem WM-Rennen. Das Ganze gelang ihm allerdings im Qualifying, so dass Lando Norris' Zeit von 1:20,901, die er während des Rennens auf den Asphalt zauberte, der offizielle Rundenrekord ist.

Am nächsten Tag gewann Verstappen das Rennen in 1 Stunde, 13 Minuten und 24,325 Sekunden -- der schnellste F1-Grand-Prix aller Zeiten! Verstappens Durchschnittsgeschwindigkeit betrug 250,70 km/h und übertraf damit den bisherigen Rekord von Michael Schumacher 2003 in Monza mit 247,58 km/h.

Aber das war noch lange nicht alles, denn F1-Autos können noch schneller sein: 2016 wurde Valtteri Bottas im Williams beim Großen Preis von Mexiko in Höhenlage mit 372,5 km/h "geblitzt" -- die schnellste Geschwindigkeit, die je in einem Rennen gefahren wurde. Beim Großen Preis von Aserbaidschan im selben Jahr fuhr der Finne im Qualifying auf der langen Geraden von Baku mit 378 km/h und stellte damit den inoffiziellen Geschwindigkeitsrekord auf.

Der Schnellste aller Zeiten: Max Verstappen in Italien 2025. © Getty Images/Red Bull Content Pool Pierre Gasly gewinnt den Großen Preis von Italien 2020. © Getty Images/Red Bull Content Pool

Laut Guinness World Record wurde die höchste jemals in einem Grand Prix gefahrene Geschwindigkeit von Juan-Pablo Montoya aufgestellt, als er beim Großen Preis von Italien 2005 372,56 km/h erreichte.

Um den Vergleich zu erleichtern, bleiben wir in Monza. Die schnellste Rennstrecke der Formel 1 trägt den Spitznamen "Temple of Speed", also "Tempel der Geschwindigkeit", und ist eine Strecke, auf der die Autos mit minimaler Aerodynamik fahren und die Fahrer die volle Leistung abrufen können. In Monza wurden einige der schnellsten Runden in der Formel 1 gedreht. Im Jahr 2004 fuhr Montoya im Williams im Freien Training einen atemberaubenden Durchschnitt von 259,83 km/h.

Der Rekord des Kolumbianers hielt bis 2018, als er von Kimi Räikkönen mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 263,59 km/h für Ferrari übertroffen wurde. Lewis Hamilton legte die Messlatte 2020 mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 264,36 km/h noch höher. Und 2025 brach Verstappen diesen Rekord erneut.

Der Große Preis von Frankreich 1953 - damals war alles noch etwas anders. © Getty Images

02 Wie unterscheiden sich die Spitzengeschwindigkeiten von Jahrzehnt zu Jahrzehnt?

Monza, die Heimat des Großen Preises von Italien, ist seit der ersten Saison 1950 ein fester Bestandteil des F1-Kalenders und damit der ideale Ort, um die Rundenzeiten über die Jahrzehnte hinweg zu vergleichen. Außerdem hat sich die Strecke in dieser Zeit kaum verändert, zumindest viel weniger als die anderen Originalstrecken. Bis 1955 war die Strecke 6,292 km lang, dann wurde sie auf 5,7 km verkürzt und in den 1960er-Jahren wurden Hochgeschwindigkeits-Steilkurven abgeschafft.

Um die Epochen zu vergleichen, sind wir Jahrzehnt für Jahrzehnt vorgegangen und haben die Durchschnittsgeschwindigkeit im Rennen, die schnellste Runde und die schnellste Qualifying-Runde genommen - eine einzelne fliegende Runde, in der die Autos normalerweise das ganze Wochenende über am schnellsten sind.

Driver Team Time Speed (km/h) 1950 Sieger Nino Farina Alfa Romeo 2:51'17.4 176.54 Pole Juan Manuel Fangio Alfa Romeo 1'58.6 191.23 Schnellste Runde Juan Manuel Fangio Alfa Romeo 2'00.0 189.00 1960 Sieger Phil Hill Ferrari 2:21'09.2 212.53 Pole Phil Hill Ferrari 2'41.4 223.05 Schnellste Runde Phil Hill Ferrari 2'43.6 220.00 1970 Sieger Clay Regazzoni Ferrari 1:39'06.88 236.70 Pole Jacky Ickx Ferrari 1'24.14 246.02 Schnellste Runde Clay Regazzoni Ferrari 1'25.2 242.96 1981* Sieger Alain Prost Renault 1:26'33.897 209.05 Pole René Arnoux Renault 1'33.467 223.39 Schnellste Runde Carlos Reutemann Williams 1'37.528 214.09 1990 Sieger Ayrton Senna McLaren 1:17'57.878 236.57 Pole Ayrton Senna McLaren 1'22.533 252.99 Schnellste Runde Ayrton Senna McLaren 1'26.254 242.07 2000 Sieger Michael Schumacher Ferrari 1:27'31.638 210.29 Pole Michael Schumacher Ferrari 1'23.770 248.95 Schnellste Runde Mika Häkkinen McLaren 1'25.595 243.65 2010 Sieger Fernando Alonso Ferrari 1:16'24.572 240.85 Pole Fernando Alonso Ferrari 1'21.962 254.44 Schnellste Runde Fernando Alonso Ferrari 1'24.139 247.86 2020 Pole Pierre Gasly AlphaTauri 1:47'06.056** 171.83 Sieger Lewis Hamilton Mercedes 1'18.887 264.36 Schnellste Runde Lewis Hamilton Mercedes 1'22.746 252.03 2025 Sieger Max Verstappen Red Bull Racing 1:13'24.325 250.71 Pole Max Verstappen Red Bull Racing 1'18.792 264.68 Schnellste Runde Lando Norris McLaren 1'20.901 257.78

* 1980 war Monza wegen Renovierungsarbeiten geschlossen, deshalb haben wir den Sieg von Renault mit Turbomotor 1981 als Beispiel für die 80er Jahre genommen. ** Pierre Gasly feierte einen großartigen Sieg für das damalige AlphaTauri-Team (heute Visa Cash App RB), nachdem das Rennen wegen Charles Leclercs Ausfall für 30 Minuten mit roter Flagge unterbrochen worden war.

Legendäre Typen: Sebastian Vettel und Max Verstappen im Jahr 2019. © Getty Images/Red Bull Content Pool Zwei der schnellsten Fahrer der Geschichte, Verstappen und Lewis Hamilton. © Getty Images/Red Bull Content Pool

03 Wie werden F1-Autos so schnell?

Spitzengeschwindigkeiten und schnellere Rundenzeiten werden von einer Reihe von Faktoren beeinflusst, darunter eine schnellere Beschleunigung, stärkere und leichtere Materialien wie Carbon und bessere Reifen.

Die Aerodynamik spielt eine entscheidende Rolle bei der Bestimmung der Geschwindigkeit und Leistung von F1-Autos: Front- und Heckflügel und die Form des Chassis drücken Luft auf das Auto, um mehr Grip zu erzeugen. Der Abtrieb sorgt für höhere Kurvengeschwindigkeiten und eine bessere Stabilität.

Auch der Kraftstoffverbrauch spielt eine Rolle: Je weniger Kraftstoff, desto leichter und schneller ist das Auto. Das Brabham F1-Team leistete 1982 Pionierarbeit mit dem taktischen Boxenstopp. Es erkannte, dass es schneller war, zwei Stints mit wenig Treibstoff zu fahren und dann anzuhalten, um mehr Benzin und frische Reifen zu tanken. Als das Nachtanken verboten wurde, legte das Team mehr Wert auf Kraftstoffeinsparung und den Einsatz von Hybridtechnologie zur Energieerzeugung.

Taktische Boxenstopps können den F1-Boliden helfen, schneller zu sein. © Getty Images/Red Bull Content Pool

F1-Autos können dank turbogeladener Hybridmotoren, den so genannten Power Units, schnell beschleunigen. Diese Power Units bestehen aus einem 1,6-Liter-V6-Verbrennungsmotor in Verbindung mit einem Energierückgewinnungssystem (ERS). Sie sind klein, leicht und leistungsstark und produzieren rund 1000 PS.

Technische Durchbrüche wie Computational Fluid Dynamics (CFD), erfahrene Testfahrer:innen, die in Autosimulatoren arbeiten, und künstliche Intelligenz, die zahlreiche Bedingungen, Einstellungen und Szenarien reproduzieren kann, helfen Teams und Fahrern, die Leistung an Rennwochenenden zu maximieren.

04 Wie wird es weitergehen?

Die Formel 1 im Jahr 2026 unterliegt einem neuen Reglement , das die Teams und Fahrer auf eine harte Probe stellt, während sie versuchen, mit der neuen Technologie zurechtzukommen. Die Triebwerke erzeugen jetzt 50 % ihrer Leistung mit Verbrennungsmotoren und die andere Hälfte mit Hybridmotoren.

Die Technik ist sehr schwer zu beherrschen. Kurzfristig werden die Rundenzeiten langsamer werden, aber wenn die Teams die Technologie beherrschen, werden die Rundenzeiten sinken und die Rennen enger und noch spannender.

Max Verstappen testet den RB22 auf Herz und Nieren. © Getty Images / Red Bull Content Pool

Um zu erklären, warum die FIA und die Formel 1 die Regeln geändert haben, können wir uns noch einmal den Großen Preis von Italien 2025 ansehen, bei dem die Top 7 alle Schumachers 20-jährigen Rekord unterboten. Da die Autos Rekordzeiten fuhren und das Feld unglaublich eng beieinander lag, war es an der Zeit, die Regeln zu ändern.

Die Leistungsunterschiede sind inzwischen deutlich, sodass selbst Teams wie Cadillac und Aston Martin Gefahr laufen, die 107-Prozent-Regel zu verfehlen. Diese verlangt, dass die Rundenbestzeit jedes Autos innerhalb von 107 Prozent der Q1-Bestzeit liegt.

Aber das sollte nur vorübergehend sein: Die neuen Autos sind schneller, leichter und wendiger und haben immer noch rund 1000 PS zur Verfügung. Die meisten Teams fahren bereits jetzt schnellere Rundenzeiten als erwartet, und wenn sie mehr elektrische Leistung freisetzen, könnten wir bald die schnellsten Autos der F1-Geschichte sehen.