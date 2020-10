7 Fakten über den Nürburgring

Ein Formel 1-Wochenende mit einer unbekannten Strecke erwartet uns. Okay, der Nürburgring ist vielleicht kein absoluter Neuling im F1-Kalender, aber ist es immerhin schon sieben Jahre her, seit die Formel 1 dort ihre Zelte aufgeschlagen hat. Wir erinnern uns noch wage daran, wie die Strecke aussieht, aber alle anderen historischen Daten sind eher ein schwacher Schein im Hinterkopf... Also: Was musst du über die egendäre deutsche Rennstrecke wissen? Wir liefern dir eine Liste mit den harten Fakten zum ersten großen Preis der Eifel.

1. Willkommen in der „Grünen Hölle“ (beinahe)

Die momentane Länge des Nürburgrings beträgt exakt 5,148 Kilometer, womit er eher in der unteren Hälfte der klassischen Strecken im Rennkalender liegt. Das war nicht immer so: Die gefürchtete Nordschleife – die Vorgängervariante des Tracks – maß ganze 22,8 Kilometer. Sie wurde 1927 eröffnet und umfasste ganze 154 Kurven, die im Jahr 1968 von Jackie Stewart, der durch Regen und Nebel zum Sieg fuhr, als „Grüne Hölle“ bezeichnet wurden.

Nach dem fatalen Unfall von Niki Lauda beim Großen Preis von Deutschland wurde die Nordschleife aber aus der Formel 1 gestrichen. Ein neuer Nürburgring kehrte im Jahr 1984 zurück und wurde 2002 weiter verändert, um das Überholen in Kurve 1 zu erleichtern.

Nordschleife © Markus Volk

2. Vier Große Preise – ein Ort…

Der Nürburgring feiert seine Rückkehr in die Formel 1 mit dem ersten jemals ausgetragenen Großen Preis der Eifel, benannt nach der Gebirgskette, in der die Strecke liegt. Mit der neuen Bezeichnung werden nach dem Sonntag insgesamt vier unterschiedliche Rennen auf dem Nürburgring ausgetragen worden sein – mehr, als auf jeder anderen Strecke. Neben dem kommenden Großen Preis der Eifel wurden hier bis jetzt 26 deutsche GP (1951-1954, 1956-1958, 1961-1976, 1985, 2009 und 2013), 12 europäische GP (1984, 1995-1996, 1999-2007) und zwei GP von Luxemburg (1997-1998) gefahren.

Keine andere Strecke war Gastgeber von mehr als zwei verschiedenen F1-Rennen, auch wenn Imola im nächsten Monat mit dem Großen Preis der Emilia Romagna ein drittes dazubekommen wird.

3. Es gibt eine Achterbahn

Nicht viele Strecken haben Zugang zu einer Achterbahn – Suzuka hat eine im benachbarten „Mobilityland“, Yas Marina hat eine in der nahegelegenen „Ferrari World“ auf Yas Island und Sochi hat eine im Themenpark, der sich neben dem Olympic Park befindet, aber keine davon verläuft neben der Geraden einer der Rennstrecken. Wenn man es genau nimmt, ist das auch am Nürburgring nicht der Fall, aber zumindest war das einmal so.

In den frühen 2000er-Jahren wollten die Betreiber des Nürburgrings alles aus der Strecke herausholten und planten einen € 215 Millionen teuren Motorsport-Themenpark mit Hotels, Appartements, einem Einkaufszentrum, einem 15.000 Quadratmeter großen Parkareal mit Bars, Restaurants, Nachtclubs und der schnellsten Achterbahn der Welt.

Der sogenannte „Ring Racer“ erreichte in nur 2,5 Sekunden eine Geschwindigkeit von 217 km/h, womit er schneller, als ein Formel 1-Auto war. Beim Start waren die Besucher einer G-Kraft von 3,4g ausgesetzt. Das Projekt entwickelt sich aber vom Raketenstart zum Fehltstart. Zum einen sanken die Finanzen so tief in den roten Bereich, dass einer der Verantwortlichen sogar ins Gefängnis musste. Zum anderen funktionierte der „Ring Racer“ nicht so, wie er funktionieren sollte.

Im Jahr 2009 sorgte eine Serie an Explosionen im Launch-System für einige Verletzungen und einige geplatzte Scheiben, womit die Eröffnung der Achterbahn um einige Jahre verschoben wurde. Im Jahr 2013 war es dann soweit und sie lief, wurde aber mit dem Saisonende wieder abgestellt. Im Folgejahr wurde bekanntgegeben, dass sie nicht mehr in Betrieb genommen wird. Dennoch gibt es sie noch.

Nicht viele Strecken haben Zugang zu einer Achterbahn © Markus Volk

4. „Unsere deutsche Lieblingsstrecke!“

Red Bull Racing bestritt am Nürburgring bereits sechs Mal ein Formel 1-Rennen, zweimal stand das Team ganz oben, dreimal auf dem Podium. Den ersten Sieg holte Mark Webber im Jahr 2009 (mit einem fabelhaften Comeback nach einer frühen Strafe), der zweite ging im Jahr 2013 an Sebastian Vettel, der sich damit seinen ersten Heimsieg sicherte.

Im Kontrast dazu steht die zweite deutsche Location, der Hockenheimring. Dort war Red Bull Racing neunmal dabei, doch gab es nur einen Sieg (Max Verstappens brillante Fahrt im letzten Jahr) und drei Podiumsplatzierungen zu feiern.

Max Crosses fährt über die Ziellinie © Vladimir Rys

5. Ein Rekord, der zu fallen droht

Die Saison 2004 markierte einen Meilenstein in der Formel 1-Geschichte. Die Autos erreichten ein Level, das erst 15 Jahre später überschritten werden konnte. Die V10-Motoren dieser Ära waren mächtige Werkzeuge mit beinahe 1000 PS und einer Drehzahl von etwa 20.000 UpM, womit die Rekorde bei den Rundenzeiten nur so purzelten. Zum Teil sind diese bis heute ungebrochen.

Albert Park, Hockenheim, Monza – all diese Streckenrekorde wurden damals von Michael Schumacher, Rubens Barrichello und Kimi Räikkönen aufgestellt und der Nürburgring ist da nicht anders. Schumacher fuhr mit einer Rundenzeit von 1:29,468 bei seinem sechsten Sieg in dieser Saison den Nürburg-Streckenrekord ein. Betrachtet man aber die außergewöhnliche Pace der momentanen Auto-Generation, ist zu erwarten, dass der Rekord am kommenden Wochenende ernsthaft in Gefahr ist – damit könnte der „04-Club“ am Sonntag ein weiteres Mitglied verlieren.

6. Ganz in der Nähe gibt es eine Burg

Monza mag zwar einen adeligen Palast in der Nachbarschaft haben, doch der Nürburgring bringt seine ganz eigene Burgruine mit. Die Nürburg steht an der Spitze des zweithöchsten Hügels der Eifel (auf 678 Höhenmetern) und stammt aus dem 12. Jahrhundert. Graf Ulrich von Are gilt als ursprünglicher Erbauer.

In den folgenden drei Jahrhunderten wurde die Burg ständig erweitert, während sie im frühen 16. Jahrhundert beinahe verfiel. Die einfallenden Armeen aus Südeuropa, den Niederlanden, Schweden und Frankreich trugen mit ihren Plünderungen maßgeblich dazu bei.

Bis heute spielt die Burgruine aber eine wichtige Rolle, denn die Crew der Helikopter-Kamera verwendet sie als Fokuspunkt, um einen passenden Einstieg der Formel 1-Übertragung zu hinzulegen. Zwar mag das nicht unbedingt in seinem Sinne gewesen sein, wir aber sprechen Graf Ulrich unseren Dank aus.

Burgruine Nürburgring © Markus Volk

7. Kalte Nürburg-Runden im Oktober

Die vergangenen Besuche der Formel 1 auf dem Nürburgring gingen zumeist im Hochsommer über die Bühne. Damit waren die Bedingungen damals andere, als sie es kommendes Wochenende sein werden. Beim letzten Formel 1-Start am 7. Juli 2013 schien die Sonne und die Temperatur lag bei 24°C. Der Oktober erzählt da eine andere Geschichte und zum ersten Mal seit der Testphase in Barcelona sieht es ganz danach aus, als müssten die Teams ihre Parkas auspacken.

Bis jetzt kam es erste zweimal vor, dass der Nürburgring im Oktober gefahren wurde. Zum ersten Mal war das 1984 der Fall, als Alain Prost einen eisigen aber trockenen Großen Preis von Europa gewann. Über zehn Jahre später, im Jahr 1995, schien die Formel 1-Welt die damaligen Kältespiele vergessen zu haben und kehrte an einem ähnlich temperaturarmen und nassen Wochenende zurück. Der Sieger Michael Schumacher ließ die Fans, die bei diesen Bedingungen vor Ort ausharrten, bei seiner Siegeransprache nicht unerwähnt.

Aber wie sehen die Vorhersagen für das kommende Wochenende aus? Momentan scheinen wir nass und kalt ins Wochenende zu starten, am Sonntag aber sollte alles trocken aber wolkig bleiben. Die Temperaturen mit 11°C vorausgesagt. Wir jedenfalls können es kaum erwarten!