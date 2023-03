Die Bedeutung der wichtigsten Flaggen in der Formel 1

zu machen. Flaggen sind in der Königsklasse des Motorsports kaum wegzudenken, immerhin sind sie für den erfolgreichen Ablauf eines Grand Prix unerlässlich. Mithilfe der unterschiedlichen Fahnen und Streckenposten kann der Rennleiter den Fahrern entlang der Rennstrecke bestimmte Botschaften vermitteln. Die Stewards können aber auch selbst aktiv werden und im Falle eines Zwischenfalls die Flagge schwenken. Heutzutage werden die Farben der verschiedenen Flaggen auch über riesige LED-Screens entlang der Strecke angezeigt. Und weil man bei so vielen bunten Farben schnell mal den Überblick verlieren kann, erklären wir, was die Flaggen in der Formel 1 bedeuten.

Es ist an der Zeit, unser Gedächtnis etwas aufzufrischen und einen kurzen Abstecher in die farbenfrohe Flaggenwelt der