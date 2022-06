Max Verstappen und Sergio Pérez sind in Aserbaidschan eine Klasse für sich

Gasly zeigte, wie in Monaco, das gesamte Wochenende über eine tolle Pace - und dieses Mal gelang es ihm auch, das Meiste aus dem Rennen herauszuholen. Mit dem fünften Platz holte er sich sein bestes Saisonergebnis, womit er in Aserbaidschan mehr Punkte holte, als in den vorangegangenen sieben. Der Franzose ging als Sechster ins Rennen, womit er die Mercedes-Piloten splittete. Gegen Ende des Rennens war sogar Platz vier in Aussicht, doch entschied sich das Team gegen einen Boxenstopp während des Virtual Safety Cars, womit Hamilton mit den besseren Reifen noch eine Position gutmachen konnte.