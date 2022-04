Sergio Pérez schnappt sich Platz zwei beim Großen Preis von Australien

Melbourne wird für den Oracle Red Bull Racing -Piloten Sergio Pérez von nun an ein Ort der besonderen Erinnerungen sein. Der Mexikaner debütierte 2011 auf ebendieser Strecke für Sauber und nach 216 Grand Prix steht er dort endlich auch auf dem Podium - es ist seine bisher sechste Trophäe, seitdem er für Red Bull Racing fährt.

Die Rückkehr des Rennens in Melbourne zog eine riesige Menschenmasse an; die größte seit Beginn des Events. Über vier Tage strömten insgesamt 419.114 Besucher in den Albert Park, um das neue Layout der Strecke hautnah zu erleben und mitzufeiern. Ein Rekord für die klassische Formel 1-Location.

Auch wenn das Rennen selbst etwas an Spannung vermissen ließ - Charles Leclerc von Ferrari holte die Pole, führte jede Runde an, sicherte sich die schnellste Rennrunde und baute seine Weltmeisterschaftsführung mit seinem zweiten Sieg in dieser Saison weiter aus - fand Pérez endlich Wiedergutmachung, nachdem er sich in Saudi Arabien nach seiner ersten Pole-Position überhaupt mit viel Pech nur mit Platz vier zufrieden geben musste.

Pérez nahm die erste Trophäe aus Australien mit nach Hause. © Getty Images/Red Bull Content Pool

Während die eine Seite der Red Bull-Garage also feierte, war Melbourne dem regierenden Weltmeister Max Verstappen nicht wirklich wohlgesinnt. Der Niederländer war der einzige Fahrer, der Leclerc etwas entgegenzusetzen hatte. Vor allem zu Beginn des Rennens konnte er dem Monegassen gefährlich werden. Doch es sollte ein Rennen werden, bei dem wiederum das Schicksal seine Finger im Spiel hatte. 19 Runden vor Schluss musste Verstappen seinen RB18 aufgrund eines technischen Defekts in Kurve 2 abstellen.

Damit rückte George Russell glücklich nach vorne auf den dritten Platz, womit ihm sein erstes Podium für Mercedes sicher war. Daneben liegt er in der Gesamtwertung nun 34 Punkte hinter Leclerc.

Pérez holt das Meiste raus

Pérez ließ sich von seinem Pech in Jeddah nicht verunsichern und zeigte das gesamte Wochenende in Melbourne hinweg, dass er eine Mission zu erfüllen hat. Neben den Trainings-Sessions und dem Qualifying begann auch sein Sonntag gut - fast schon zu gut. Auf der sauberen Seite des Grids legte er einen dermaßen tollen Start hin, dass er seinen RB18 einbremsen musste, um nicht auf Verstappen aufzufahren - was wiederum Lewis Hamilton (Mercedes) die Gelegenheit verschaffte, sich vorbei zu schieben.

Das sollte sich aber als kein wirkliches Problem herausstellen, denn mit einem brillanten Move holte er sich seinen dritten Platz zurück und machte Zeit auf Verstappen gut. Von da an war Pérez sicherer Podiumskandidat und durch den Ausfall seines Teamkollegen sollte es sogar Platz zwei werden.

Pérez machte seine Enttäuschung in Jeddah wieder gut. © Getty Images/Red Bull Content Pool

"Es ist ein gutes Resultat, aber leider haben wir Max verloren", meint Pérez nach dem Grand Prix. "Es wäre großartig gewesen, für das Team ein Doppel-Podium einzufahren."

Pérez ist sich zudem auch sicher, dass der zweite Platz das Beste ist, was drinnen war, da Ferrari über das Wochenende einen weiteren Schritte nach vorne gemacht hatte und eine Klasse für sich war.

"Ich denke, dass Ferrari heute einfach nur super-stark war - wir hatten ihnen an keinem Punkt etwas entgegenzusetzen. Es ist das erste Wochenende, an dem sie einen Schritt vor uns waren. Gestern hatte ich das Gefühl, dass wir ihnen näher auf den Fersen sein können, als wir im Qualifying gezeigt hatten, aber heute fuhren sie schlicht auf einem anderen Level."

Teamchef Christian Horner lobt zwar die Leistung von Pérez, ist sich aber sicher, dass mit der herausragenden Pace von Leclerc - der Ferrari beendete das Rennen mit 20,5 Sekunden Vorsprung - mehr als Ergebniskorrektur nicht drin war.

"Wir hatten als Team nicht die Pace heute, um Charles gefährlich zu werden", analysiert er das Rennen in dessen Anschluss. "Wir kehren nun nach Europa zurück und wir müssen das hinter uns lassen, ansprechen und den nächsten Schritt gehen. Wir hatten uns erwartet, näher an Ferrari dran zu sein, aber sie waren eine Klasse für sich."

Zweites Pech für Max

Nachdem nun drei Rennen geschafft sind, zeigt sich, dass die Mission Titelverteidigung für Verstappen in Extremen über die Bühne geht. Mit Podiumschancen beim Saison-Opener in Bahrain musste er sein Auto abstellen; das zweite Rennen in Jeddah gewann er nach einem herausragenden Battle mit Leclerc und nun, in Australien, sollte das Pech wieder zuschlagen.

Wie gewohnt, ging es Verstappen strategisch an und ging in Runde 18 an die Box, um Leclerc vor dessen Stopp mit den neuen Reifen gefährlich zu werden. Die Chance ergab sich dann nach einer Safety-Car-Phase nach einem Crash von Vettel im Aston Martin. Beim Restart machte der Ferrari-Pilot einen Fehler, womit Verstappen auf Attacke ging, jedoch nicht ganz vorbeikam.

Die Enttäuschung folgte dann in Runde 39, wo er langsam ausrollen und 18 wertvolle Weltmeisterschaftspunkte ziehen lassen musste. Australien meinte es nie gut mit dem Niederländer und auch dieses Mal fliegt er verständlicherweise frustriert nach Hause, nachdem er in der Gesamtwertung auf Platz sechs abrutschte.

Verstappen hatte die Pace, aber kein Glück in Melbourne. © Getty Images/Red Bull Content Pool

"Ich möchte momentan nicht über den Kampf um die Weltmeisterschaft nachdenken - Wichtiger ist es, die Rennen beenden zu können", meinte er nach seinem Ausfall. "Alles sah danach aus, als wäre P2 sicher...Ich wusste, dass ich Charles nicht gefährlich werden konnte, also sah ich keinen Sinn darin, unnötigen Druck auf ihn auszuüben. Aber wir brachten das Rennen nicht ins Ziel - das ist schon ziemlich frustrierend."

Horner zeigte Verständnis für den Frust seines Schützlings: "Wir wissen noch nicht, wo das Problem lag, aber ich glaube nicht, dass es mit dem Motor zu tun hat. Wir müssen das Auto wieder zurückbringen...und wir müssen herausfinden, was tatsächlich passiert ist. Wir müssen das hinbekommen."

Gaslys Durchbruch, Tsunodas Debüt in Australien

Für Pierre Gasly machte sich die lange Reise zu einem seiner Lieblingsrennen bezahlt, nachdem es ihm gelang, in die Punkteränge zu fahren, obwohl der Scuderia AlphaTauri -Star außerhalb der Top-10 startete. Schlussendlich sollte es Platz 9 werden.

Dabei begann der Samstag nicht nach Plan. Gasly hatte das Gefühl, dass die unmittelbare Konkurrenz rund um McLaren und Alpine einen weiteren Schritt nach vorne gemacht hat. Damit ist sein zweites Top-10-Ergebnis in Folge durchaus als Erfolg zu werten.

AlphaTauri-Teamkollege Yuki Tsunoda war einer von vier Fahrern, der zum ersten Mal in Australien an den Start ging. Er beendete das Rennen auf Platz 15. In der Gesamtwertung liegt er nun auf Rang 13 hinter Gasly.

Ein schwarzer Tag für Sainz, ein guter Tag für McLaren...

Während Leclerc die verdienten Lorbeeren für seine Performance einstreifte, wollte das Glück mit seinem Teamkollegen Carlos Sainz so gar nicht mitspielen. Schon im Qualifying hatte er Pech, nachdem seine Zeit aufgrund einer roten Flagge nicht gewertet wurde. Er ging von Startplatz neun ins Rennen und auch das wollte nicht wirklich klappen: Am Ende der ersten Runde lag er auf P14. Die zweite Runde sollte er erst gar nicht beenden, nachdem er in den Kurven 9 und 10 zu viel Gas gab, von der Strecke rutschte und im Kies hängen blieb.

McLaren hingegen reist nach einer starken Teamleistung glücklich ab, nachdem bei den ersten beiden Rennen nicht mehr als sechs Punkte zu holen waren.

Sowohl Lando Norris als auch Daniel Ricciardo qualifizierten sich unter den Top-10. Das Rennen beendeten die beiden auf den Plätzen fünf und sechs. Es waren die ersten Punkte für Ricciardo, womit er nun nach einem geglückten Heimrennen optimistisch in das nächste Rennwochenende geht.

Zurück nach Europa

Es fühlt sich wie eine halbe Ewigkeit an, als es zum letzten Mal ein F1-Rennen in Europa gegeben hat? Jetzt geht es nach Italien, wo am 24. April der Große Preis der Emilia Romagna auf der pittoresken Strecke in Imola abgehalten wird. Beide Red Bull-Piloten haben gute Erinnerung daran, womit sie optimistisch ins Rennen gehen werden. Spannung ist damit wieder garantiert!