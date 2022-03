GP von Bahrain: Die Technik stoppt Oracle Red Bulls Podiumshoffnungen

Das Pech schlug beim Großen Preis von Bahrain gleich doppelt zu: Die Oracle Red Bull Racing -Piloten Max Verstappen und Sergio Pérez mussten ihr Rennen beenden, während Charles Leclerc von Ferrari den Opener der Formel 1-Saison 2022 nach seiner Poleposition sicher nach Hause fuhr.

Der regierende Weltmeister Verstappen ging nach den ersten Boxenstopps zwischen den Runden 17 und 19 in einen spannenden Kampf mit Leclerc und konnte ihm durchaus Paroli bieten, doch hatte der Niederländer spät im Rennen ein Problem mit der Servo-Lenkung und der Benzinzufuhr, weshalb er seinen RB18 vier Runden vor Schluss in der Garage abstellen musste. Er wird als 19. gewertet.

Verstappen und Leclerc hatten einen spannenden Fight um die Führung. © Getty Images/Red Bull Content Pool

Pérez, der sich im Großteil des Rennens ein strategisches Duell mit dem Ferrari-Piloten Carlos Sainz lieferte, ging als Dritter in die letzte Runde, doch sorgte auch hier ein technisches Problem für einen Dreher in der ersten Kurve, womit er ausschied und nur Platz 18 übrigblieb.

Leclerc führte seinen Teamkollegen Sainz zu einem 1-2-Finish für Ferrari und zugleich zum ersten Sieg für die Scuderia seit Sebastian Vettels Triumph beim Großen Preis von Singapur 2019. Lewis Hamilton rundete das Treppchen nach Pérez' späten Ausfall ab und sicherte sich damit das 183. Podium seiner Karriere.

Die Podiumsserie von Max geht zu Ende

Es ist ein ungewohntes Bild, wenn man das Podium ohne Teilnahme von Max Verstappen sieht. Der regierende Weltmeister durfte die letzten acht Rennen seiner Titel-Karriere 2021 die Champagner-Flasche öffnen; 10 der letzten 11 Rennen der vergangenen Saison beendete er unter den Top-3.

Zum ersten Mal mit der Nummer 1 auf dem Auto (zuletzt war damit Sebastian Vettel 2014 für Red Bull unterwegs) war Verstappen der Einzige, der Leclerc im Kampf um Platz eins gefährlich werden konnte. Der Monegasse holte sich schon im Qualifying die Pole, während der Niederländer neben ihm aus der ersten Reihe ins Rennen ging.

Nach Verstappens Boxenstopp in Runde 14 erwachte das Rennen zum Leben! Der Red Bull-Pilot attackierte Leclerc nach dessen Stopp und ganze drei Runden in Folge lieferten sich die beiden ein herausragendes Duell in den Kurven 1 und 4, das Leclerc letztlich für sich entschied.

Im Kampf gegen die Abnutzung der Reifen und gegen Traktions-Probleme ging Verstappen in Runde 44 ein weiteres Mal an die Box, um noch einmal angreifen zu können. Im selben Moment fing der AT03 von Scuderia AlphaTauri -Piloten Pierre Gasly jedoch Feuer. Ein Safety-Car war die Folge und die Tür war plötzlich weit offen.

Das Rennen mündete in einen sieben Runden langen Sprint ins Ziel, doch Verstappen war früh klar, dass er mit den Problemen der Servolenkung wenig Chancen hatte. In Runde 54 wurde er dann immer langsamer und fuhr in die Garage, um den RB18 abzustellen.

Dem Niederländer schien das Podium sicher... © Getty Images/Red Bull Content Pool

"Es war ein brutales Ende für uns", meinte Christian Horner, Teamchef von Oracle Red Bull Racing. "Was nach vielen souveränen Punkten aussah, zerbrach in den letzten Runden plötzlich im Nichts. Es sieht danach aus, als hatten beide Autos die gleichen Probleme, aber wir wissen noch nicht genau, worin die Ursachen liegen. Wir müssen das analysieren."

Die neue Oracle Red Bull Racing Kollektion findet ihr in unserem Shop .

Horner erklärte weiter, dass Verstappens letzter Boxenstopp zum Problem mit der Servolenkung führte, dass darin aber nicht der Grund für sein Ausscheiden lag.

"Natürlich ist Max enttäuscht! Wenn alles danach aussieht, als hättest du den zweiten Platz sicher...bis zu diesem Moment lief alles wirklich gut. Ferrari war etwas schneller als wir, aber wir lagen souverän im Rennen. In Kurve 1 konnten wir Leclerc sogar gefährlich werden."

Checo so nah und doch so weit entfernt

Nach Verstappens Ausscheiden war zumindest Sergio Pérez noch im Rennen, der die Silberpfeile hinter sich in Schach hielt und auf Platz 3 lag. Schon das gesamte Rennen über hatte der Mexikaner auf eine andere Reifenstrategie gesetzt, um Sainz vor ihm abzufangen.

Nachdem er nach seinem ersten Boxenstopp den langsameren Medium-Reifen nutzte, blieb ihm der schnellere Soft-Reifen für den Kampf am Ende übrig. Doch auch er meldete ein Antriebsproblem an das Team, bevor sich der RB18 kurz vor Ende in Kurve 1 drehte und nicht mehr von der Stelle kam.

Sergio Pérez verlor den Podiumskampf in der letzten Runde. © Getty Images/Red Bull Content Pool

"Letzte Runde, das ist schon brutal für Sergio. Er hätte Lewis in der ersten Kurve abgehalten, aber dann trat leider das Problem auf. Wir konnten nichts machen", meint Horner weiter. "Ohne Punkte in die Saison einzusteigen ist hart für uns. Positiv ist aber, dass wir ein wettbewerbsfähiges Auto haben. Wir haben an verschiedenen Punkten des Rennens um den Sieg gekämpft. Jetzt müssen wir die Probleme schnell in den Griff bekommen, dennoch ist es eine lange Saison - 23 Rennen. Wir müssen das hinter uns lassen."

Tsunoda holt sich die ersten Punkte ab

Vor 12 Monaten sorgte der AlphaTauri-Rookie Yuki Tsunoda mit seinem F1-Debüt in Bahrain für Aufmerksamkeit, als er sich mit dem zweimaligen Formel 1-Weltmeister Fernando Alonso duellierte und sich Platz neun sicherte.

Die Chancen auf Wiederholung standen nach dem Qualifying nicht gerace gut, schied der japanische Pilot am Samstag doch bereits in Q1 aus. Aber Tsunoda ist ein Kämpfertyp und ihm gelang es zu Beginn des Rennens unmittelbar in die Top 10 zu gelangen, womit mehr Punkte im Bereich des Möglichen lagen.

Ein später Fight mit Alonso und dessen Teamkollegen Esteban Ocon im Alpine endete mit dem achten Platz, womit Yuki einen guten Start in die Saison 2022 hingelegt hat.

Yuki Tsunoda hat mit seinem 8. Platz viel zu lachen. © Getty Images/Red Bull Content Pool

Wie Verstappen und Pérez hatte auch Gasly Pech, nachdem sein Auto in Kurve 2 der 46. Runde den Geist aufgab und Feuer fing, während sich der Franzose in Sicherheit brachte.

Gasly, der die Trainings-Session am Freitag noch anführte, sorgte damit für den ersten Ausfall in dieser Saison.

Das Formel 1-Feld wird auf den Kopf gestellt

Die Saison 2021 beendeten Haas und Alfa Romeo auf dem letzten und vorletzten Platz, die brandneuen Autos sorgen jedoch dafür, dass beide Teams das Mittelfeld kräftig aufmischen können. Drei der vier Piloten beider Teams gelang es, in die Top 10 zu fahren.

Vor allem Haas, ein Team, das 2021 keinen einzigen Punkt holen konnte, hatte mit dem fünften Platz von Kevin Magnussen viel zu feiern. Der Däne kam als Ersatz für Nikita Mazepin ins Team, nachdem alle Verträge des Russen gekündigt worden waren. Insgesamt holte Magnussen 10 Punkte, das sind mehr als das Punktekonto von Haas in den beiden Vorsaisons zusammengerechnet.

Auch Alfa Romeo sorgte für Aufsehen, nachdem sich Valtteri Bottas auf Platz sechs qualifizierte und neben seinem ehemaligen Teamkollegen Lewis Hamilton an den Start ging. Auch, wenn er zu Beginn des Rennens noch abfiel, kämpfte sich der Finne zurück, um seinen sechsten Platz letztlich zu verteidigen.

Sein Rookie-Teamkollege Zhou Guanyu profitierte von den späten Ausfällen und holte sich mit Platz 10 den ersten Punkt für einen chinesischen Piloten in der Geschichte der Formel 1.

Jetzt geht es Schlag auf Schlag

Nach einer Rennpause von drei Monaten bekommen wir mit dem Großen Preis von Saudi Arabien gleich am nächsten Wochenende ein weiteres Rennen geliefert. Es fühlt sich an, als wäre der Formel 1-Zirkus erst gestern dort gewesen, nachdem sich Verstappen und Hamilton ebendort in der ersten Woche des Dezembers 2021 ein mehr als spannendes Rennen geliefert haben.