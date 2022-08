GP von Belgien: Max Verstappen mit dominanter Aufholjagd zum Doppelsieg

In den Tagen vor dem Großen Preis von Belgien ging es schon heiß her, nachdem McLaren-Pilot Daniel Ricciardo bekanntgegeben hatte, dass er McLaren mit Saisonende verlassen würde. Im Jahr 2014 gewann er für Red Bull in Spa, doch konnte er in den zwei Jahren bei McLaren an diese Leistungen nicht anschließen. Für das Team verlief auch das Rennen am Sonntag nicht nach Plan: Norris wurde Zwölfter, Ricciardo 15., während die Mittelfeld-Rivalen von Alpine mit Platz fünf (Alonso) und Platz sieben (Esteban Ocon) 16 Punkte holten.