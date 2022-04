Großer Preis der Emilia Romagna: Verstappen und Pérez holen den Doppelsieg

Was ist besser, als einen Sieg auf dem Gebiet der Konkurrenz einzufahren? Ganz klar: Drei Siege über drei Tage und daneben das beste Team-Ergebnis seit fünf Jahren zu holen...

Die Formel 1 kehrt zum dritten Mal in Folge für den Großen Preis der Emilia Romagna zurück! Zum ersten Mal seit 2020 durfte dabei auch wieder Publikum an die Strecke. Die inbrünstig jubelnden Tifosi von Ferrari schlugen ihre Zelte zu Tausenden auf - und Max Verstappen von Oracle Red Bull Racing schickte sie mit Gesichtern wieder nach Hause, die so dunkel ausfielen wie die Wolken über der ikonischen, italienischen Strecke.

Schon am Freitag sicherte sich Verstappen gegen den WM-Führenden Charles Leclerc die Pole, er gewann das 21 Runden lange Sprint-Rennen am Samstag und stand dann auch am Sonntag erneut auf dem obersten Treppchen, nachdem er das Rennen vom Start weg bis zum Ende anführte. Es ist Verstappens zweiter Sieg in seiner Mission Titelverteidigung 2022.

Das ist der zweite Sieg für Verstappen in Imola. © Getty Images/Red Bull Content Pool

Für Oracle Red Bull Racing hört das Feiern an diesem Punkt aber noch lange nicht auf: Sergio Pérez legte einen brillanten Start hin und fuhr an Leclerc vorbei auf den zweiten Platz. Diesen verteidigte er das restliche Rennen, womit die Bullen den ersten Doppelsieg seit 2016 sicherstellten. Zuletzt gelang das Daniel Ricciardo und Verstappen vor 110 Grand Prix' in Malaysia.

Daneben machte Verstappen einige Punkte auf Leclerc gut, nachdem sich der Ferrari-Pilot 10 Runden vor Schluss im Kampf gegen Pérez drehte und ein sicheres Podium damit zunichte war. Er kam anschließend über den sechsten Platz nicht hinaus. Damit verringerte der Niederländer seinen 46 Punkte-Rückstand auf den Monegassen in der Gesamtwertung auf 27 Punkte und rückte vom sechsten auf den zweiten Platz vor.

Pérez liegt nun nur fünf Punkte hinter Verstappen und auch er machte einen Platz gut, womit er nun Platz drei einnimmt. In der Konstrukteurs-Wertung schrumpfte der Rückstand auf Ferrari auf 11 Punkte.

McLaren-Pilot Lando Norris profitierte von Leclercs spätem Abflug, um das Podium am Ende abzurunden. Sein Teamkollege war auch der Grund dafür, warum Ferrari wirklich einen rabenschwarzen Tag erleben musste: Schon in der ersten Runde fuhr Daniel Ricciardo in den roten Boliden von Sainz, womit der Spanier zum zweiten Mal in Folge unmittelbar aus dem Rennen ausschied.

Verstappen holt das Max-imum raus

Schon am Start durften wir uns auf actionreiche 63 Runden freuen, da das Feld auf den Intermediate-Reifen ins Rennen ging und die Temperaturen bei nur 13° Celsius lagen, womit alle strategischen Überlegungen schon vorab über den Haufen geworfen wurden.

So zumindest die Theorie; in der Praxis war Verstappen schlicht zu souverän, um an irgendeinem Punkt im Rennen Unklarheit aufkommen zu lassen. Der Niederländer erwischte den Start perfekt, hatte Pérez als Absicherung hinter sich und er fuhr eine Lücke auf, die für Leclerc nicht mehr einzuholen war. In Runde 19 standen die Boxenstopps auf dem Programm, bei denen die Intermediates gegen die Medium-Slicks eingetauscht wurden, da die Strecke immer trockener wurde. Auch hier gab Verstappen die Kontrolle zu keinem Zeitpunkt ab.

Daneben fuhr Verstappen die schnellste Runde des Rennens (1 Minute 18,446 Sekunden), behielt die Regenwolken beständig im Blick, um in der letzten Runde nicht doch noch überrascht zu werden, und überquerte am Ende mit einem Vorsprung von 16,527 Sekunden die Ziellinie. Es ist sein mittlerweile 22. Grand Prix-Sieg, womit er mit dem 1996 gekrönten Weltmeister Damon Hill gleichzog.

Verstappen war das gesamte Wochenende über unschlagbar. © Getty Images/Red Bull Content Pool

"Es ist immer hart, so etwas zu erreichen", meinte Verstappen nach dem Rennen. "Schon gestern und am Freitag zeigten wir starke Performances und ich glaube, dass das insgesamt ein wirklich starkes Wochenende war. Heute war das Wetter schwer einzuschätzen, aber als Team haben wir gut auf alle Eventualitäten reagiert. Ich finde, wir haben uns diesen Doppelsieg wirklich verdient."

"Besonders wichtig war der Start, dann ging es darum, die Bedingungen richtig einzuschätzen, zu entscheiden, wann der Wechsel auf die Slicks passieren sollte und schlicht keine Fehler zu machen. Bist du in Führung, musst du immer die Pace vorgeben und das ist immer mit einigen Herausforderungen verbunden. Aber wir haben alles gut gemanagt."

Auch Oracle Red Bull Racing Team-Chef Christian Horner blickt auf ein "ziemlich stressiges" Rennen an der Pit-Wall zurück:

"In diesen Situationen, mit diesen Bedingungen, gibt es eine Menge, das schiefgehen kann, aber ich finde, Max und Checo haben heute einen unglaublichen Job abgeliefert", fügt er hinzu.

"Wir kamen nach dem Desaster in Australien hier her und gingen das gesamte Wochenende über auf Attacke. Dem Auto verpassten wir ein kleines Upgrade und wir glaubten an uns. All das hat sich bezahlt gemacht. In Australien hatten wir kein Glück, aber wir haben die maximale Punktzahl aus Italien herausgeholt. Für das Team ist das schlicht großartig!"

Checo im Flow

Pérez machte in dieser Saison bis jetzt noch so gut wie keinen Fehler; so war der Mexikaner beim Saison-Opener auf Podiumskurs, während er sich in der letzten Runde aufgrund eines technischen Defekts drehte und ausschied. Seitdem holte er sich die erste Pole seiner Karriere, er fuhr in Saudi Arabien auf den vierten und in Australien auf den zweiten Platz, den er auch am Sonntag in Italien einnahm.

Es war ein gutes Wochenende für Pérez, der auf der Strecke in Imola bisher noch nie am Samstag UND Sonntag abliefern konnte. 2022 sollte sich das ändern!

Nach einem nicht ganz idealen Qualifying am Freitag, das er auf Platz sieben beendete, legt er im Sprint am Samstag eine beeindruckende Aufholjagd hin und sicherte sich damit Startplatz drei. Im Rennen am Sonntag fuhr er auf den zweiten Rang vor und gab diesen auch nicht mehr her. Damit stand das insgesamt 17. Podiums-Finish für den Mexikaner auf dem Programm und zugleich der 7. in den Farben von Oracle Red Bull Racing.

Pérez war kompromisslos und zugleich geduldig; am Ende holte er Platz zwei. © Getty Images/Red Bull Content Pool

"Das Duell mit Leclerc war wirklich intensiv! Ich glaube, ab der Hälfte des Rennens kämpften wir um Platz zwei", ließ er den Sonntag Revue passieren.

Unter diesen Bedingungen einen Doppelsieg einzufahren...das ist ein großartiges Resultat für das Team! Sergio Pérez

Der Schlüssel lag in Runde 49, als Ferrari an die Box ging, um sich Soft-Reifen abzuholen. Checo reagierte darauf nur eine Runde später, um den strategischen Angriff abzufedern. Reifen an Reifen duellierten sich die beiden, bis es Leclerc zu weit trieb,er sich an der Variante Alta-Schikane drehte und die Seitenwand leicht berührte.

Nachdem Norris 20 Sekunden dahinter lag, gehörte der zweite Platz ab diesem Zeitpunkt dem Mexikaner.

"Alles war unter Kontrolle, mit dem Stopp gingen sie aber auf Attacke und dann ging es erneut darum, wem es gelingen sollte, die Reifen schneller aufzuwärmen", erklärt Pérez.

"Aber ich glaube, am wichtigsten war es heute, bei diesem Wetter keine Fehler zu machen, da es da draußen so schwierig war. Unter diesen Bedingungen einen Doppelsieg einzufahren...das ist ein großartiges Resultat für das Team! Ich freue mich unheimlich, jeden im Team heute lächeln zu sehen."

"Heute ist ein großer Tag für das Team, und jetzt heißt es, daran anschließen und weiterarbeiten."

Tsunoda und Gasly mit guter Performance

Imola ist das Heimrennen für Scuderia AlphaTauri , dessen Fabrik in Faenza, nur 20 Minuten von der Strecke entfernt, liegt. Vor allem für Yuki Tsunoda lief das Heimrennen hervorragend. Der Japaner legte eine typische starke Fahrt hin, um sich von Platz 12 weg auf den siebten Rang vorzukämpfen. Es ist sein bisher bestes Ergebnis in dieser Saison, womit er auch in der Gesamtwertung auf Platz 12 vorrückte.

Während es Verstappen vorne also relativ ruhig hatte, ging es für Tsunoda heiß her: Mit einem brillanten Start beendete er die erste Runde innerhalb der Top-10 und auch im Kampf mit Größen wie Lewis Hamilton (Mercedes) und Sebastian Vettel (Aston Martin) bewies er, was in ihm steckt!

Yuki Tsunoda auf der Strecke des GP's der Emilia Romagna. © Getty Images/Red Bull Content Pool

Teamkollege Pierre Gasly konnte mit Tsunoda dieses Mal nicht ganz mithalten, aber der Franzose zeigte dennoch eine starke Performance. Den Großteil der zweiten Hälfte des Rennens hatte er eine Menge mit Lewis Hamilton zu tun, nachdem er sich von Platz 17 weg auf den 13. vorgekämpft hatte. Auch wenn am Ende keine Punkte herausschauen sollten, zeigte Gasly Kampfgeist - vor allem bei schwierigen Bedingungen wie diesen.

Damit setzt sich AlphaTauri in der Gesamtwertung vor Haas auf Platz sieben, nachdem das Team in vier Rennen 16 Punkte einfahren konnte.

Der Sprint mit neuem Twist

Das 100 Kilometer lange Sprint-Rennen am Samstag legte die Startreihenfolge am Sonntag fest, das kennen wir auch schon aus der Saison 2021. In diesem Jahr gibt es jedoch einen zusätzlichen Twist.

Das 21-Runden-Rennen war das erste von dreien - nach Italien werden auch Österreich im Juli und Sao Paulo im November ein solches austragen. Dieses Mal gibt es jedoch auch eine Menge Punkte zu vergeben: Gab es solche im letzten Jahr nur für die Top-3, stauben dieses Mal die ersten Acht im Feld ab, um ihr Konto in der Gesamtwertung aufzupolieren. Verstappen sicherte sich mit Platz 1 am Samstag 8 Punkte, während Haas-Pilot Kevin Magnussen mit Platz 8 zumindest einen Punkt holen konnte.

Miami? Nice!

Von einem wahren Klassiker in Italien geht es am 8. Mai weiter mit einem neuen Rennen in den USA: Der Große Preis von Miami steht auf dem Programm, eines von zwei Rennen in Amerika. Der 5,410 Kilometer lange Track schlängelt sich um das Hard Rock Stadium, Heimat der Miami Dolphins in der NFL. Mit dieser neuen Streckenführung ist Spannung erneut garantiert!