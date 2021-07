Max Verstappens Siegesserie endet spektakulär in Silverstone

startete bereits zum vierten Mal in Folge von der Pole-Position, während sein Hauptrivale Hamilton direkt neben ihm in der Startaufstellung lauerte. Bei brütender britischer Hitze und vor 140.000 Fans war alles angerichtet für ein fulminantes Rennen, das für Verstappen nach Kontakt mit Hamilton in der ersten Runde leider viel zu früh endete.

Nachdem der Mercedes-Pilot den etwas besseren Start erwischt hatte, wurden die Zuschauer in Silverstone Zeugen eines erbitterten Kampfes um die Führung zwischen den beiden F1-Titanen der Moderne. Die beiden Boliden kamen Reifen an Reifen in die High-Speed-Kurve 9, aber nur Hamilton sollte sie auch wieder verlassen. Nach einem Kontakt zwischen den beiden Autos krachte Verstappen ungebremst in den Reifenstapel. Der Niederländer war sichtlich mitgenommen von der Kollision und wurde später zum vorsorglichen Check in ein örtliches Krankenhaus gebracht.