Sergio Pérez mit unglaublicher Aufholjagd beim F1-Thriller in Silverstone

-Pilot wurde in der ersten Runde unschuldiges Opfer eines Scharmützels an der Spitze und musste mit einem ramponierten Frontflügel an die Box. Das Resultat: der letzte Platz und damit eine aussichtslose Position, die wohl jeden anderen Piloten abgeschreckt hätte -- aber nicht Pérez! Und vor allem nicht den Pérez des Jahres 2022, der sich in der Bestform seiner Karriere befindet und über den nötigen Biss verfügt, um sogar so eine Situation in eine Spitzenplatzierung zu verwandeln.

Aber das war noch lange nicht alles vom diesjährigen GP in Großbritannien! Nach 52 packenden Runden auf der Rennstrecke, auf der vor 72 Jahren das erste Rennen in der

Das Rennen begann mit einem schweren Crash in der ersten Runde, bei dem gleich ein Viertel aller Fahrzeuge involviert war. Nach fast einer Stunde erlebten die Fans dann endlich den Restart in Silverstone. Danach folgte spektakuläres Racing der Extraklasse. Carlos Sainz von Ferrari holte seinen ersten F1-Sieg bei seinem 150. Rennstart und nach seiner ersten Pole Position -- klingt einfach, war es aber nicht! Die 10. Runde der F1-Saison 2022 bot fulminante Motorsport-Action für die Geschichtsbücher.

Der Sieg von Sainz beendete die beeindruckende Siegesserie von sechs Siegen in Folge für Red Bull Racing - die längste Serie für das Team, seit Sebastian Vettel die letzten neun Rennen des Jahres 2013 gewann. Gleichzeitig verlängerte der Ferrari-Sieg die kuriose Durststrecke von Red Bull in Silverstone auf ein ganzes Jahrzehnt. Das letzte Mal war es Mark Webber 2012, der für Red Bull Racing in Großbritannien gewinnen konnte.

Nach Startplatz vier und einem Blitzstart lag Pérez bereits in der ersten Kurvenkombination auf Augenhöhe mit dem Ferrari von Charles Leclerc. Bei dem Duell kam es schließlich zum Kontakt der beiden Rivalen, bei dem sich der Frontflügel des Mexikaners löste. Das Team entschied deshalb, früh an die Box zu fahren. Pérez berühmtes Reifenmanagement und ein Quäntchen Glück sorgten dafür, dass sich dieses Lotteriespiel auszahlte.

