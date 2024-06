F1 in 10: Max Verstappen ist in Montreal der Mann für jedes Wetter

1. Kanada in genau 75 Worten*

Max Verstappen gewann den Großen Preis von Kanada zum dritten Mal in Folge. Der amtierende Formel-1-Weltmeister von Oracle Red Bull Racing überstand ein chaotisches Rennen in Montreal, das durch zwei Safety-Car-Phasen unterbrochen wurde, und holte seinen sechsten Sieg bei neun Starts in dieser Saison. Lando Norris (McLaren) und George Russell (Mercedes) komplettierten das Podium, während Verstappens Teamkollege Sergio Pérez einer von fünf Ausfällen war. Die Bedingungen waren tückisch und die Fahrer hatten definitiv zu kämpfen.

* 2024 ist die 75. Saison der F1-Weltmeisterschaft.

2. Der GP von Kanada in 6 Bildern

Es war nicht einfach, aber Max war in Montreal wieder an der Spitze. © Getty Images/Red Bull Content Pool Verstappen ohne Sicht, als er am Start hinter Russell herfuhr. © Getty Images/Red Bull Content Pool Verstappen kontrollierte das Rennen nach beiden Safety-Car-Unterbrechungen. © Getty Images/Red Bull Content Pool Verstappen und Russell fuhren im Qualifying identische Zeiten (1:12,000). © Getty Images/Red Bull Content Pool Ricciardo voller Ekstase nach seiner Qualifikation auf P5. © Getty Images/Red Bull Content Pool Pérez gab in Kanada seine zweijährige Vertragsverlängerung bekannt. © Getty Images/Red Bull Content Pool

3. Neue Streckenführung, gleiches Ergebnis für Verstappen

Der 3. Sieg beim GP von Kanada war für Max besonders zufriedenstellend. © Getty Images/Red Bull Content Pool

Die Rekordbücher weisen Verstappen zum dritten Mal in Folge als Sieger in Montreal aus. Dieser letzte Hattrick-Erfolg war jedoch weitaus komplizierter als 2022 und 2023, als er sich auf dem Circuit Gilles-Villeneuve von der Pole Position aus qualifizierte und 123 der letzten 126 Runden anführte.

Im Qualifying am Samstag fuhren Verstappen und Russell jeweils eine Q3-Rundenzeit von 1.12,000 Minuten - das erste Mal seit 27 Jahren, dass es im Qualifying ein Kopf-an-Kopf-Rennen gab - und Russell holte sich die Pole Position, da er seine Zeit schon früher in der Session gesetzt hatte. Die beiden in der ersten Reihe blieben in Formation, als das Feld 24 Stunden später auf der aufgeweichten Strecke ins Rennen ging, aber ein Fehler von Verstappen in der ersten Kurve in Runde 17 führte dazu, dass Norris an ihm vorbeizog und den Niederländer auf den dritten Platz zurückwarf.

Eine Safety-Car-Phase in Runde 25 wegen des verunglückten Williams von Logan Sargeant, der die Strecke blockierte, erwies sich dann als entscheidend: Verstappen - der drei Runden zuvor Russell als Zweiter überholt hatte, während Norris in Führung lag -- und Russell kamen beide an die Box, während Norris noch eine Runde lang draußen blieb. Als das Rennen in der 30. Runde wieder aufgenommen wurde, lag Verstappen wieder in Führung und konnte diese für den Rest des Rennens behalten, da die Bedingungen permanent von trocken zu nass und wieder zu trocken wechselten.

Nach einem Unfall zwischen dem Ferrari-Piloten Carlos Sainz und dem Williams-Fahrer Alex Albon wurde ein zweites Safety-Car ausgerufen, das das Rennen zu einem 11-Runden-Sprint bis zur Zielflagge reduzierte. Verstappen gelang der Neustart perfekt und er fuhr mit 3,879 Sekunden Vorsprung zu seinem 60. F1-Sieg.

Pérez' jährlicher Besuch in Kanada erreichte dagegen seinen Höhepunkt, noch bevor er in Montreal ankam. Der mexikanische Fahrer unterzeichnete im Vorfeld des neunten Saisonrennens einen neuen Mehrjahresvertrag mit dem Team.

Kanada war noch nie ein besonders glückliches Jagdrevier für Pérez - sein einziger Podiumsplatz auf dieser Strecke liegt 12 Jahre zurück - und dieses Jahr war es nicht anders. Da er Probleme hatte, den Grip am Heck zu finden, blieb er in Q1 stecken und lag nach dem Samstag auf Platz 16 der Startaufstellung.

Eine Platzierung in den Top-10 war bei diesen schwierigen Bedingungen eine klare Herausforderung, der der Mexikaner nicht Herr werden konnte. Er schied 17 Runden vor Schluss mit einem beschädigten Heckflügel aus, nachdem er in Kurve 6 die Leitplanken berührt hatte.

4. Ricciardo unterbricht seine Durststrecke

Ricciardo kämpfte sich durch mehrere Rückschläge und holte als 8. Punkte. © Getty Images/Red Bull Content Pool

Daniel Ricciardo kehrte auf die Strecke zurück, auf der er ein Jahrzehnt zuvor mit Red Bull Racing seinen ersten F1-Sieg errungen hatte. Er reiste mit guten Erinnerungen, aber ohne Punkte in einem Grand Prix in dieser Saison in Montreal an. Der Visa Cash App RB-Pilot verließ selbiges am Ende gut gelaunt, nachdem er sich an einem Nachmittag, an dem es so aussah, als würde es für den Australier nicht klappen, bis auf den achten Platz vorgekämpft hatte.

Ricciardo war am Samstag hervorragend, qualifizierte sich als Fünfter und war nur 0,178 Sekunden von der Pole Position entfernt, aber sein Ziel, das erste Top-10-Resultat in dieser Saison zu erreichen (er wurde Vierter beim Sprintrennen in Miami und holte damit seine einzigen Punkte im Jahr 2024), schien in weite Ferne gerückt zu sein, als er beim beim Rennen am Sonntag einen Frühstart hinlegte, was mit einer Zeitstrafe von fünf Sekunden geahndet wurde.

Der 34-Jährige kämpfte sich nach vorne und machte in den letzten 11 Runden nach der Safety-Car-Pause drei Plätze gut, um vier Punkte zu holen und auf Platz 12 der Weltmeisterschaftswertung vorzurücken.

Wie Pérez hatte auch Yuki Tsunodas Grand Prix von Kanada seinen Höhepunkt abseits der Strecke. Die Bekanntgabe, dass der Japaner vom Team für 2025 wieder unter Vertrag genommen wurde, kam vor dem Qualifying am Samstag, bei dem er Achter wurde.

Tsunoda nutzte einen langen ersten Stint auf Intermediate-Reifen, um sich eine gute Ausgangsposition für ein Top-10-Ergebnis am Sonntag zu verschaffen, doch fünf Runden vor Schluss kam er von der Strecke ab und es kam zur Drehung. Letztlich überquerte er die Ziellinie auf Platz 14.

5. Diese Zahl solltest du dir merken

4 : Verstappens Sieg in Kanada ist sein vierter Sieg in Folge, den er von Platz zwei in der Startaufstellung weg eingefahren ist. Zuletzt gelang ihm das in Ungarn, Italien und Las Vegas 2023.

6. Wort aus dem Fahrerlager

Es war ein ziemlich verrücktes Rennen, es passierte eine Menge und wir mussten wirklich auf Zack sein. Als Team haben wir uns heute wirklich gut geschlagen. Es hat viel Spaß gemacht da draußen. Max Verstappen

7. Die Statistiken, die zählen

Top 5 - Fahrergesamtwertung

Position Pilot Team Punkte Abstand 1 Max Verstappen Oracle Red Bull Racing 194 - 2 Charles Leclerc Ferrari 138 -56 3 Lando Norris McLaren 131 -63 4 Carlos Sainz Ferrari 108 -86 5 Sergio Pérez Oracle Red Bull Racing 107 -87

Top 5 -- Konstrukteurswertung

Position Team Punkte Abstand 1 Oracle Red Bull Racing 301 - 2 Ferrari 252 -49 3 McLaren 212 -89 4 Mercedes 124 -177 5 Aston Martin 58 -243

8. Abseits der Rennstrecke

Wir kennen den Großen Preis von Monaco als das Rennen am Wasser, aber was ist mit dem "echten" Rennen in Monaco - dem im Wasser? Die Red Bull Energy Station und insbesondere ihr Pool waren bereits Schauplatz vieler Team-Partys in Monaco, aber dieses Jahr wurde sie für etwas ganz anderes genutzt...

Man nehme vier F1-Fahrer (Max Verstappen und Sergio Pérez von Oracle Red Bull Racing sowie Yuki Tsunoda und Daniel Ricciardo von Visa Cash App RB), lasse sie Miniaturflöße bauen, setze Puppen ein, die ein bisschen (Betonung auf "ein bisschen") wie die Fahrer selbst aussehen und... den Rest kannst du dir wahrscheinlich denken.

Wer hat das Rennen gewonnen? Wer wurde am nassesten? Wer hat sich an die Regeln gehalten, und wer hat sie regelrecht gebrochen? Schau dir das Video unten an, um es herauszufinden.

4 Min DIY Raft Building. What Could Go Wrong? Max, Checo, Ricciardo and Yuki compete to build rafts to race miniature versions of themselves across the Monaco Red Bull Energy Station pool.

9. Nächster Stopp? Was muss ich wissen?

Runde 10 (Spanien), 21.-23. Juni

Name der Rennstrecke/Ort: Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmelo

Länge/Runden: 4,675 km, 66 Runden

Ausgetragene Grands Prix/Debüt: 33, 1991

Erfolgreichster Fahrer: Michael Schumacher, Lewis Hamilton (je sechs Siege)

Erfolgreichstes Team: Ferrari (acht Siege)

Rennrückblick 2023: 1. Max Verstappen (Oracle Red Bull Racing), 2. Lewis Hamilton (Mercedes), 3. George Russell (Mercedes)

10. Erlebe die Welt von Red Bull Motorsports

Lettenbichler gewinnt 10 Mal in Folge die Hard Enduro World Championship. © Philip Platzer/Red Bull Content Pool

Wie hart ist das Red Bull Erzbergrodeo ? Nur das härteste Enduro-Rennen der Welt, das ist es. Man bedenke: Von 500 Startern haben es dieses Jahr nur neun ins Ziel geschafft ...

Natürlich ist es keine Überraschung, dass Manuel Lettenbichler als Erster ins Ziel kam. Der Deutsche war eine Klasse für sich, als er sich mit einem Triumph in die Rekordbücher schrieb und seinen zehnten Sieg in der Hard Enduro World Championship in Folge feierte. Außerdem gelang ihm ein Hattrick auf dem Iron Giant. Der Red Bull KTM-Fahrer ist erst der zweite Rider, der seit dem Polen Taddy Blazusiak vor 15 Jahren drei Siege in Folge einfahren konnte.

Hier kannst du alles über das diesjährige Red Bull Erzbergrodeo nachlesen - und den neun Fahrern, die es geschafft haben, applaudieren.