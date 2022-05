Sergio Pérez bleibt cool und holt sich den Sieg beim Grand Prix in Monaco

gehört zu jenen Rennen der Formel 1-Saison, bei denen man schon vorab ganz genau weiß, was einen erwartet: eine Hochgeschwindigkeits-Parade rund um die Strecke mit jeder Menge Prestige und Geschichte. Es ist ein Rennen, bei dem das Überholen so gut wie unmöglich ist und sich die Action am ehesten auf die erste Kurve der Eröffnungsrunde beschränkt.

gingen mit dem Medium-Reifen in den Restart, der schneller, aber weniger robust als der harte Reifen von Charles Leclerc und Carlos Sainz sein sollte. In den 36 letzten Runden gab es dann einige Momente, an denen es so aussah, als wäre es nur eine Frage der Zeit, bis Sainz Pérez einholen würde, aber der Red Bull-Pilot ließ sich nicht beirren und zog sein Programm durch. Am Ende ging er mit nur 1,154 Sekunden Vorsprung als Sieger über die Ziellinie - sein zweiter Triumph für Oracle Red Bull Racing

Verstappen gewann den Monaco-Grand Prix im letzten Jahr mit wenig Aufsehen. Er führte das gesamte Rennen über ohne Eingriff des Safety Cars. Pérez musste im Vergleich dazu einige Hindernisse überwinden; an einem Sonntag, an dem so gut wie alles passieren hätte können.

