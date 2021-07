Ein Märchen in Orange: Max Verstappen fährt zum dritten Sieg in Folge

Runde neun der Formel 1-Saison 2021 war eher eine Machtdemonstration, als ein wirkliches Rennen. Max war in allen drei Phasen des Qualifyings der Schnellste, womit er seine dritte Pole in Folge holte. Sobald am Red Bull Ring dann die Lichter ausgingen, fuhr er in einer eigenen Liga und sicherte sich so seinen fünften Sieg in der laufenden Saison. Er führte am Start, er führte in der frühen Safety-Car-Phase, er führte in jeder einzelnen Runde und er fuhr daneben noch die schnellste Rennrunde ein - wie angekündigt: eine Machtdemonstration. 9 Rennen von 23 haben die F1-Piloten bereits geschafft. Verstappen führt in der Gesamtwertung ganze 32 Punkte vor seinem Rivalen Lewis Hamilton, der den Österreich-GP auf Platz vier beendete.