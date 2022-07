Max Verstappen holt in Österreich Platz 2 und baut seinen Vorsprung aus

Bezieht man das Renngeschehen mit ein, dann ist der zweite Platz nichts, worüber Verstappen enttäuscht sein müsste. Natürlich, die "Oranje Army" voller niederländischer Fans sah das etwas anders. Immerhin konnte Verstappen in den Jahren 2018, 2019 und 2021 gleich zweimal den Sieg einfahren, womit die Hoffnungen auf einen fünften Sieg nach dem herausragenden Sprint-Qualifying am Samstag hoch waren. Verstappen legte an diesem Tag 26 souveräne Runden aufs Parkett, womit er am Sonntag der klare Favorit war.

Dennoch war auch der zweite Platz keine sichere Sache. Verstappen hatte das Glück, dass der Ferrari von Carlos Sainz bei einer Attacke in Flammen aufging, womit er ausschied. Am Ende war der Rückstand auf Leclerc nur 1,5 Sekunden groß, während Lewis Hamilton den dritten Platz für Mercedes erbte. Es ist das dritte Rennen in Serie, in dem der britische Rekordhalter eine Podiumsplatzierung holte.

