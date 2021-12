Max Verstappen wird Zweiter in Saudi-Arabien und bleibt an der F1 Spitze

Max Verstappen geht als WM-Führender in das letzte Rennen der Saison 2021, dem Grand Prix von Abu Dhabi , nachdem er beim Jeddah Circuit den 17-ten Podiumsplatz in dieser Saison einfuhr.

Das Rennen am Jeddah Corniche Circuit versprühte schon im Vorfeld explosive Stimmung - und lieferte in knapp zweieinhalb Stunden Dramatik pur. Zwei Rennunterbrechungen, Safety Car, Virtual Safety Car, zahlreiche Kollisionen und ein Auffahr-Unfall zwischen Max Verstappen und Lewis Hamilton hielten alle Zuschauer in Bann.

Gegen Ende fuhr Lewis Hamilton die schnellste Runde des Rennens und beendete den Circuit als Erster. In der WM-Wertung stehen nun Verstappen und Hamilton an erster Stelle mit jeweils 369,5 Punkten, doch Verstappen hält mittels 9 Siegen in dieser Saison um einen mehr als Hamilton.

Verstappen vs Hamilton - das Kopf an Kopf Rennen 2021 © Getty Images/Red Bull Content Pool

Verstappen hielt die Führung für 31 von 50 Runden beim Jeddah Circuit. Der Schlüsselmoment kam 13 Runden vor Schluss als die Stewards Verstappen eine 5-Sekunden-Strafe vergaben, welche in der Abkürzung der ersten 90 Grad Kurve begründet war - mit einem angreifenden Hamilton im Rückspiegel.

Die Zeitstrafe als auch Verstappens schwindende Medium-Reifenmischung ließen Hamilton die Führung übernehmen, 7 Runden vor Schluss. An der letzten Zielgerade trennten sie 11,825 Sekunden.

Hamiltons Team-Kollege Valtteri Bottas holte sich den dritten Platz vor Esteban Ocon von Alpine und erhöhte die Führung von Mercedes in der Konstrukteurs-Wertung auf Red Bull Racing auf insgesamt 28 Punkte.

"Das Team hat dieses Jahr Unglaubliches geleistet", sagt Red Bull Racing Teamchef Christian Horner. "Wir haben 10 Rennen gewonnen und Mercedes bis zum Finale gefordert. Damit wir die Konstrukteurs WM gewinnen, wird es ein Wunder brauchen. Doch wir haben die große Chance mit Max den Fahrer-Titel zu gewinnen und werden alles Mögliche dafür tun."

So spielte sich das Rennen auf dem Asphalt von Jeddah ab:

Der Vorteil liegt bei Max vor dem letzten Rennen

Verstappen startete auf dem dritten Platz im Grid, nachdem er beim starken Lauf im Qualifying in der letzten Kurve die Wand rammte. Vor ihm starteten Hamilton und Bottas.

Das Rennen wurde in der 9. Runde mittels roter Flagge unterbrochen, als Haas' Mick Schumacher crashte. Daraufhin startete Verstappen in der Pole, weil Hamilton und Bottas einen Boxenstopp ausführten.

Doch nach einer Runde gab es, aufgrund einer mehrfachen Kollision, die nächste rote Flagge. Beim dritten Startschuss in diesem Rennen startete Verstappen hinter Hamilton und Ocon wieder als Dritter. Eine Verwarnung, Hamilton in der ersten Kurve nach außen gedrängt zu haben, war dafür verantwortlich.

Verstappens 9 Siege in diesem Jahr sichern die Führung vor Abu Dhabi 2021 © Getty Images/Red Bull Content Pool

Verstappen schoss bei diesem Neustart an die Spitze und behielt die Führung bis zum Vorfall in der 37. Runde. Da erhielt er die Direktive Hamilton vorbeizulassen und die beiden kollidierten leicht als Verstappen bremste und Hamilton an das Heck des Red Bull Boliden stoß.

Hamilton übernahm die Führung und hielt sie über die verbleibenden Runden bis zur finalen Zielgeraden. Verstappen wurde von den Fans als Driver of the Day gefeiert, doch hatte er einiges zu verarbeiten - in einem Rennen, das mehr Unfälle aufwies als die meisten Saisonen gesamt.

"Es war ziemlich aufregend", gab Verstappen zu. "Viele Dinge sind passiert, die ich nicht ganz nachvollziehen kann. Aber es ist, was es ist. Ich habe auf der Strecke alles gegeben, obwohl ich mir nicht sicher war, dass die Reifen bis zum Schluss halten würden."

Verstappen gewann vor 12 Monaten in Abu Dhabi und weiß sehr genau, was nächstes Wochenende auf dem Spiel steht.

"Dort wird es entschieden," sagt Verstappen. "Die komplette Saison hatte Höhen und Tiefen. Nun gehen wir Punktegleich ins letzte Rennen, also genau wie am Anfang. Das wird spannend."

Checo ohne Eigenverschulden ausgeschieden

Verstappens Teamkollege Sergio Pérez schied punktelos aus, als er beim ersten Restart zwischen zwei Fahrern eingekeilt wurde und auf dem achten Platz ausschied.

Pérez startete das Rennen auf dem fünften Platz und fiel aufgrund eines Boxenstopps nach Schumachers Unfall drei Plätze zurück. In den Kurven der Anfangssequenz des Neustarts geriet er dann zwischen dem Ferrari von Leclerc und dem AlphaTauri von Gasly. Somit beendete die offizielle 15. Runde das Rennen für den Mexikaner.

Sergio Pérez kam in Jeddah unglücklich zu einem verfrühten Ende © Getty Images/Red Bull Content Pool

"Es war ein sehr unglücklicher Unfall," sagt Pérez. "Charles konnte wirklich nichts dafür. Als wir in der Kurve lagen, kam es zum Kontakt."

Der dritte Platz von Bottas und der zehnte von Mclarens' Lando Norris bestätigen den finalen vierten Platz in der Fahrer-WM für Pérez und das in seiner ersten Saison für Red Bull Racing Honda.

Gemischte Gefühle beim AlphaTauri Paar

Bei all dem Chaos auf der Strecke, war es ein relativ geradliniges Rennen für AlphaTauris Pierre Gasly, der als Sechster ins Rennen startete und auch beendete.

Der Franzose qualifizierte sich um knappe 0,002s hinter Pérez und verlor 2 Plätze durch Norris und Ocon in der ersten Runde. Dann startete er als Siebter nach dem Unfall von Schumacher. Danach setzte er sich gegen Leclerc durch und blieb auf dem sechsten Platz bis zum Schluss. Dies beschert ihm vor dem letzten Rennen der Saison den neunten Platz in der Fahrer-WM.

Pierre Gasly belegte für AlphaTauri den sechsten Platz © Getty Images/Red Bull Content Pool

Gaslys Teamkollege Yuki Tsunoda startete auf dem achten Platz, fiel jedoch in der chaotischen Anfangsphase auf den zwölften zurück. Später, in Runde 23, erhielt er eine 5-Sekunden-Strafe, weil er Sebastian Vettels Aston Martin durchs Auffahren zur Drehung gebracht hat. Nach der Auswechslung der Front beim nachfolgenden Boxenstopp, konnte der Japaner auf dem 14. Platz abschließen.

Eine vertraute Strecke für das große Finale

Die längste Saison in der Geschichte der Formel 1 kommt beim Abu Dhabi Grand Prix am 12. Dezember zum Abschluss. Der Yas Marina Circuit markiert zum zehnten Mal das Saison-Finale in der Formel 1, nachdem er 2009 debütierte.

Die Streckenkonfiguration zeigt einige Veränderungen gegenüber dem Vorjahr. Zum einen ist die Schikane nun weg, während die Haarnadelkurve (Turn 7) etwas ausgeweitet wurde. Auch wurden die vier scharfen Kurven 11-14 durch eine Steilkurve ersetzt. Das neue Layout verkürzt die Strecke um 273m auf 5,281km, erhöht jedoch die Rundenanzahl (+1) auf 58. Dies soll für mehr Möglichkeiten bei Überholmanövern sorgen.

Verstappen gewann im Vorjahr das Rennen in Abu Dhabi, zusätzlich schaffte er bereits zwei Podiumsplätze auf dieser Strecke. Auch Pérez fühlt sich auf dieser Strecke nicht unwohl, schaffte er doch den 5. Platz 2015, damals noch für Force India.