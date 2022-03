Jetzt beginnt die Saison 2022 so richtig: Verstappen siegt in Saudi Arabien

Wenn das, was dieses Wochenende in Jeddah passiert ist, der Look der neuen Formel 1 ist, dann sind wir sowas von dabei! Nur eine Woche, nachdem Max Verstappens Mission Titelverteidigung mit einem enttäuschenden Auftakt in Bahrain gestartet war, sorgte der regierende Weltmeister schnell für Wiedergutmachung und triumphierte beim Großen Preis von Saudi Arabien 2022 . Es ist sein insgesamt 21. Sieg für Oracle Red Bull Racing.

Es war ein strategisch angelegter Kampf zwischen Verstappen und Charles Leclerc im Ferrari, der über das gesamte Rennen hinweg ausgefochten wurde und vor allem in den letzten 10 Runden an Dramatik zulegte. Zu diesem Zeitpunkt war Leclerc noch in Führung, während ihm der Niederländer dicht an den Fersen hing.

Es war deutlich zusehen, dass sich das neue Regelwerk der Formel 1 im Jahr 2022 tatsächlich bemerkbar macht. Die Rad-an-Rad-Duelle sollten forciert und für die Piloten einfacher werden, und so viel ist sicher: Das Duell Verstappen gegen Leclerc ist ein Paradebeispiel dafür, dass die neue Herangehensweise fruchtet. In der finalen Phase überholte Verstappen Leclerc, der jedoch wieder zurück überholte, bevor sich die Positionen erneut änderten. Vier Runden vor Schluss machte der RB-Pilot dann aber alles klar und er ließ den Monegassen hinter sich - wenn auch nur um 0,5 Sekunden. Am Ende stehen aber wertvolle 25 Punkte auf dem Konto von Verstappen.

Verstappen vs. Leclerc - Es wird das Duell der Saison 2022! © Getty Images/Red Bull Content Pool

Es war ein kompromissloser, spannender und vor allem fairer Fight! Das sahen auch die beiden Fahrer so, die sich in der Auslaufrunde zurück in die Box gegenseitigen Respekt bekundeten. Vor allem der enge Rückstand ist ein Zeichen dafür, dass die neue Saison in dieser Hinsicht noch so einiges zu bieten haben wird.

Der Sonntag verlief für Verstappens Teamkollegen Sergio Pérez nicht ganz so gut. Nach seiner ersten Pole-Position in der Formel 1 führte er das Rennen in der Anfangsphase souverän an. Jedoch hatte er Pech, als sich das Boxenstoppfenster öffnete. Nur einen Moment nach dem Stopp des Mexikaners fuhr das Safety-Car aus, womit er auf den vierten Platz zurück gereiht wurde. Dort beendete er auch das Rennen.

Ferrari brachte auch im zweiten Rennen beide Fahrer auf das Podium, nachdem Carlos Sainz als Drittplatzierter über die Ziellinie ging. Leclerc führt die Gesamtwertung nun mit 45 Punkten weiter an - Verstappen jedoch liegt mit 25 Punkten auf Platz drei in Lauerstellung.

Max wählt seinen Moment mit Bedacht

Verstappens kompromissloser Fahrstil ist der Hauptgrund für seinen Aufstieg in die obersten Ränge der Formel 1, bei diesem Rennen lag das Geheimrezept jedoch in der Geduld, die er an den Tag legte. Der Niederländer ging von Platz vier aus ins Rennen; gleich beim Start gelang es ihm aber, Sainz hinter sich zu lassen. Nach dem Boxenstopp-Pech von Pérez rückte er einen Platz vor, just bevor der Williams-Pilot Nicholas Latifi in Kurve 16 gecrasht war. Das darauffolgende Safety-Car rückte die vorderste Front wieder näher zusammen.

Es entstand ein Katz-und-Maus-Spiel zwischen Leclerc und Verstappen, während beide Fahrer darauf bedacht waren, sich den Reifen für das finale Duell gut einzuteilen. In den Runden 36 und 37 war schnell klar, dass sich die Strategie bezahlt gemacht hatte. An diesem Punkt gaben die Autos von Fernando Alonso (Alpine) und Daniel Ricciardo (McLaren) den Geist auf. Beide versuchten noch irgendwie in die Box zu kommen, mussten ihre Boliden aber in deren Einfahrt abstellen.

Es war ein wirklich hartes, aber gutes Rennen. Max Verstappen

Als das Rennen in Runde 41 wieder in die Vollen ging, entbrannte das Duell Leclerc gegen Verstappen so richtig. Der Ferrari-Pilot führte die Riege an, Verstappen überholte ihn. Leclerc erkämpfte sich die Position zurück, während sich Verstappen nicht geschlagen gab und erneut angriff. Am Ende erwischte der Red Bull-Pilot den Bremspunkt in Kurve 27 perfekt, womit Leclerc keine Chance mehr hatte, ihm vor dem Ziel noch einmal gefährlich zu werden.

Verstappen spielte das Geduldsspiel, bevor er an Pace zulegte. © Getty Images/Red Bull Content Pool

Nachdem er beim Saison-Auftakt in Sakhir ausschied, zeigte sich Verstappen erleichtert, dass seine Saison nun so richtig begonnen hat: "Es war ein hartes, aber gutes Rennen", meinte er anschließend.

"Der Kampf an der Front war hart, wir haben einfach nur versucht, die Strategie langfristig anzulegen. [Ferrari] war in den Kurven wirklich schnell, wir brachten den Speed in den Geraden mit. Die Reifen bauten hier schnell ab. Am Ende war gut sichtbar, dass wir etwas mehr Pace hatten, also versuchte ich einfach vorbeizukommen. Es war nicht einfach, die letzte Kurve musste smart angefahren werden, aber am Ende schaffte ich es, nach vorne zu kommen."

"Ich bin wirklich glücklich darüber, dass die Saison nun endlich so richtig angelaufen ist."

Auch Oracle Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner zeigte sich über das Ergebnis erfreut: "Die letzten Runden waren wirklich spannend, aber es war eine knappe Angelegenheit. Max ging es sehr geduldig an. Er achtete auf seine Reifen, um am Ende des Rennens zuschlagen zu können. Nach dem letzten Safety Car ging er dann in die Vollen."

"Ferrari hat ein gutes Auto, sie haben gute Fahrer...wenn so die restliche Saison aussieht, dann wird das großartig!"

Die neue Oracle Red Bull Racing Kollektion findet ihr in unserem Shop!

Checo wurde vom unglücklichen Timing der Safety Car-Phase ausgebremst

Verstappens Glück war das Pech der anderen Seite der Oracle Red Bull Racing-Garage: Nach seinem sensationellen Qualifying am Samstag wollte das Schicksal am Sonntag mit Pérez nicht wirklich mitspielen.

An seinem 215. Renn-Wochenende sicherte sich der Mexikaner die erste Pole-Position seiner Karriere in der Formel 1, womit er der erste mexikanische Racer seit 61 Jahren ist, dem das gelang. Zuletzt war das Ricardo Rodriguez, der sich beim Großen Preis von Italien 1961 in Monza als Schnellster qualifizierte.

"Es waren einige Rennen nötig", grinste Pérez in die Kamera. "Es war unglaublich...Ich könnte 1.000 Runden fahren und würde diese Runde nicht schlagen."

Pérez war der Star nach dem Qualifying am Samstag. © Getty Images/Red Bull Content Pool

Pérez gelang ein herausragender Start und hielt Leclerc in den ersten 15 Runden souverän auf Abstand, doch seine Entscheidung, in die Box zu gehen - nur Momente vor der ersten Safety Car-Phase - war der Anfang des Endes seiner Führungsrunden. Nachdem er Sainz nach dessen Boxenstopp während dieser Gelb-Phase überholte, musste er auch den dritten Platz abgeben, womit er am Ende des Rennens mit nur zwei Sekunden Rückstand auf Platz vier landete.

Nach seinem Ausscheiden in Bahrain sieben Tage zuvor, sorgen 12 Punkte und der siebte Platz in der Gesamtwertung zumindest etwas für Wiedergutmachung.

"So ist Racing einfach", meinte Pérez pragmatisch. "Alles sah richtig gut aus, aber leider landete Latifi im falschen Moment in der Mauer. Das ist Racing, das nächste Mal wird es wieder anders laufen. Aber natürlich, es ist frustrierend, da wir alles in unserer Macht Stehende getan haben, um das Rennen von der Pole weg zu gewinnen."

Horner fühlte mit seinem Fahrer mit. Er sieht aber auch die positiven Seiten des Rennens und streicht die Pace beider Autos hervor:

"Es war für Checo einfach nur Pech, da er vor allem am Beginn des Rennens hart gearbeitet hat."

"Dass das Safety Car genau in der falschen Zeit ausfährt, dagegen kannst du nichts tun. Es war aber ein gutes Wochenende für ihn. Die gesamte Zeit hier in Saudi Arabien zeigte er eine brillante Performance."

Gasly rettet Punkte, Tsunoda muss zuschauen

Pierre Gasly rettete ein Wochenende, das für Scuderia AlphaTauri nicht gerade gut aussah. Der französische Pilot sicherte sich mit Platz acht die ersten Punkte in diesem Jahr, nachdem er den Großteil des Rennens an der Grenze der Top-10 verbrachte.

Gasly ging von Platz neun aus ins Rennen und wurde in der ersten Runde von Haas-Fahrer Kevin Magnussen überholt. Er kämpfte danach vor allem darum, den Anschluss an die besten Zehn nicht zu verlieren. In der letzten Safety Car-Periode gelang des dem Franzosen Magnussen wieder zu überholen und die vier Punkte einzufahren.

Gasly kämpfte sich nach einer verpatzten ersten Runde zurück. © Getty Images/Red Bull Content Pool

Gaslys Teamkollege Yuki Tsunoda musste das Rennen bereits aufgeben, bevor er überhaupt an den Start ging. Der Japaner wäre von Startplatz 20 aus ins Rennen gegangen, nachdem sein AT03 schon in Q1 Probleme machte. Und auch am Sonntag sollte es nicht besser werden: Er musste sein Auto abstellen, kurz nachdem er die Box verließ und sich in Richtung Startgrid aufmachte.

Ein Duell unter Teamkollegen und ein Crash, der glimpflich verlief

Nachdem Red Bull und Ferrari in Jeddah klar eine Klasse für sich waren, ging es im Kampf um Platz fünf heiß her. Vor allem die Alpine-Teamkollegen Fernando Alonso und Esteban Ocon lieferten ein wahres Feuerwerk ab.

Bevor Alonso seinen Boliden nämlich abstellen musste, duellierte sich Ocon mit seinem Teamkollegen in der Frühphase des Rennens und sorgte an der Pit Wall von Alpine für Herzrasen. Die Erfahrung von Alonso setzte sich im direkten Duell letztlich durch, bevor sein Wagen den Geist aufgab. Ocon reihte sich am Ende des Rennens nach einem engen Kampf mit Lando Norris von McLaren mit nur 0,107 Sekunden Vorsprung auf Platz sechs ein.

Schon am Samstag sorgte Mick Schumacher für einen Schreckmoment, nachdem er in Q2 massiv gecrasht war. Der Haas-Fahrer wurde nach dem Einschlag bei einer Geschwindigkeit von 270 km/h ins Spital geliefert, um sich durchchecken zu lassen. Schnell kam die Nachricht, dass er okay sei.

Dennoch ging Haas auf Nummer Sicher und ließ nur Magnussen am Sonntag antreten, der das Rennen auf Platz neun beendete und damit ein weiteres Mal Punkte einfuhr.

Endlich wieder Australien

Von einer relativ neuen F1-Location geht es am 10. April mit einem wahren Klassiker weiter: Australien steht als Nächstes auf dem Programm; zuletzt wurde dort 2019 ein Formel 1-Rennen ausgetragen.

Die Strecke wurde vor allem im zweiten Sektor verändert, womit das Überholen etwas leichter vonstatten gehen sollte. Es ist das insgesamt 25. Rennen, das im Albert Park ausgetragen wird. Ein Jubiläum, das ein weiteres Mal Spannung garantiert.