Sergio Pérez nutzt seine zweite Chance mit einem F1-Sieg in Saudi-Arabien

Fast ein ganzes Kalenderjahr lang war der Große Preis von Saudi-Arabien ein Ereignis, das an Sergio Pérez nagte. Nachdem er sich in Jeddah 2022 zum ersten Mal in seiner Formel-1-Karriere für Oracle Red Bull Racing auf der Pole-Position qualifiziert hatte, stieg er nach einem Boxenstopp als Führender auf der falschen Seite des Safety Cars wieder ein und fiel aus den Podiumsanwärtern.

Man bekommt nicht oft die Gelegenheit das Geschehene wiedergutzumachen, aber in der zweiten Runde der Saison 2023 am Sonntag hat der Mexikaner seine zweite Chance mit beiden Händen ergriffen.

Perez' fünfter F1-Sieg war sein vierter auf Straßenkursen (Aserbaidschan 2021, Monaco und Singapur 2022) und untermauert seinen Ruf als bester F1-Straßenkämpfer. Während der Mexikaner auf der am Roten Meer gelegenen Strecke relativ reibungslos auf Platz 1 fuhr, war der zweite Platz von Teamkollege Max Verstappen nach einem Start von Platz 15 nicht so einfach zu erreichen - aber zum zweiten Mal im Jahr 2023 beendete das Team das Rennen unter dem Nachthimmel mit einem 1-2 Erfolg.

Pérez' Sieg war sein 5. in der F1, vier davon auf Straßenkursen © Getty Images/Red Bull Content Pool

Nachdem Verstappen im Red Bull-Duo 25 Runden vor Schluss an Aston Martin-Pilot Fernando Alonso vorbeigezogen war, konzentrierte sich die Spannung auf die Frage, wer von den beiden das Rennen nach zwei Runden anführen würde. Einen WM-Punkt gab es für den Fahrer, der die schnellste Rennrunde fuhr und in den Top 10 landete.

Da beide Fahrer gegen Ende des Rennens Probleme meldeten - Pérez mit einem weichen Bremspedal, Verstappen mit Verdacht auf Probleme mit der Antriebswelle - war es der Niederländer, der sich sein Bestes für den Schluss aufhob. Mit einer letzten Runde von 1:31:906 Minuten sicherte er sich den letzten Punkt und führt die Titeljagd nach zwei Rennen mit diesem Wert an.

Zum zweiten Mal in Folge stand Alonso zusammen mit dem Red Bull Racing-Paar auf dem Podium, doch das Ergebnis wurde erst einige Stunden später bestätigt. Der spanische Routinier wurde nach dem Rennen mit einer 10-Sekunden-Strafe belegt, weil er bei seinem ersten Boxenstopp eine frühere Strafe nicht korrekt verbüßt hatte, was ihn auf den vierten Platz hinter Mercedes' George Russell zurückwarf, doch nach einer Untersuchung wurde ihm das Siegertreppchen wieder zuerkannt. Es war eine dramatische Art und Weise, wie Alonso seinen 100. F1-Podestplatz erreichte.

So verlief ein - für saudi-arabische Verhältnisse - relativ zahmer GP am Sonntag auf den weitläufigen Straßen von Jeddah.

Checo checkt die Box

In den Rekordbüchern wird Sergio Pérez in Saudi-Arabien als Erster starten und ins Ziel kommen, aber dieser Sieg war nicht ohne Anfangsschwierigkeiten oder späte Dramen.

Der Mexikaner beschrieb den unverwüstlichen Alonso nach dem Qualifying als "Löwen" und der Spanier raste los, sobald die Startampel erlosch. Er schlug Pérez in der ersten Kurve und führte zum ersten Mal seit über zehn Jahren ein Rennen an. Bald darauf wurde jedoch klar, woher ein Teil dieses Vorsprungs stammte. Alonso wurde untersucht und mit einer Fünf-Sekunden-Strafe belegt, weil er sich beim Start nicht korrekt in die Startaufstellung gestellt hatte.

Pérez wartete nicht bis der Aston Martin die Strafe abgesessen hatte, sondern zog in der ersten Kurve von Runde 4 entschlossen an Alonso vorbei. Der Sieg schien ihm zu gehören, bis in Runde 18 der Aston Martin von Lance Stroll in der 13. Kurve mit einem Bremsversagen zum Stillstand kam.

Alonso konnte Pérez auf der Linie abwehren, doch nicht für lange Zeit. © Getty Images/Red Bull Content Pool

Das Safety Car wurde ausgerufen und Perez' Herz muss einen Schlag lang ausgesetzt haben, nachdem er 12 Monate zuvor in Jeddah die Führung verloren hatte, als er bei einem ähnlichen, jedoch unglücklich getimten Boxenstopp vom ersten auf den vierten Platz zurückfiel. Dieses Mal gab es jedoch keine solchen Sorgen. Der Mexikaner kam bei neutralisiertem Feld an die Box und behielt die Führung als das Rennen wieder aufgenommen wurde. Er gewann mit einem komfortablen Vorsprung von 5,355 Sekunden, obwohl er beim Countdown der Runden über ein "langes" Bremspedal klagte.

"Es war schwieriger als erwartet", sagte Pérez über das Rennen in Saudi-Arabien, bei dem es nur eine Safety-Car-Phase gab. Bei den beiden vorangegangenen Rennen in Jeddah hatte es insgesamt acht Safety-Car-Pausen gegeben.

"Wir haben im ersten Abschnitt wirklich einen guten Job gemacht, aber das Safety-Car hat wieder versucht, uns den Sieg in Jeddah zu nehmen, aber nicht dieses Mal."

Pérez fuhr die schnellste Rennrunde - und hatte die Chance, zum ersten Mal in seiner Karriere, die bis ins Jahr 2011 zurückreicht, die Weltmeisterschaft anzuführen - bis zu Verstappens letztem Überflug. Aber er weiß, dass er ein Auto hat, mit dem er in den kommenden Rennen um weitere Preise kämpfen kann.

"Das Team hat einen fantastischen Job gemacht, sie haben das ganze Wochenende über hart gearbeitet", sagte er, nachdem er 47 der 50 Runden angeführt hatte. "Wir hatten eine Menge mechanischer Probleme und die Jungs haben das super gemeistert. Ich bin wirklich stolz auf sie.

"Wir werden weiter hart arbeiten, und heute waren wir das schnellste Auto auf der Strecke, was mich sehr freut."

Max macht das Beste aus einem Wochenende voller Gegenwind

Irgendwann wird Max Verstappen seinen zweiten Platz in Saudi-Arabien sicherlich als einen Fall betrachten, in dem er das Beste aus einem schlechten Blatt gemacht hat. Denn das zweite Rennen der Saison warf einen Stolperstein nach dem anderen auf ihn, um ihn aus dem Gleichgewicht zu bringen.

Verstappens Schwierigkeiten begannen schon vor seiner Ankunft in Jeddah. Ein Magen-Darm-Virus verzögerte seine Ankunft in Saudi-Arabien bis einen Tag vor dem ersten Training und verwehrte ihm die Chance auf die Pole Position, nachdem ein Antriebswellenschaden sein Qualifying in Q2 beendete. Ein 15. Platz war eine dürftige Belohnung für das erstaunliche Tempo, mit dem er alle drei Trainingssitzungen anführte.

Verstappen startete auf den mittelharten Pirelli-Reifen, um sich ein Maximum an strategischem Spielraum zu verschaffen - auf einer Strecke, auf der seit dem ersten GP von Saudi-Arabien 2021 ständig Chaos herrschte. Er war in einer guten Ausgangsposition um zuzuschlagen, nachdem er zur Safety-Car Phase auf den zweiten Platz vorgerückt war - 25 Runden vor Schluss. Doch Probleme mit der Antriebswelle führten dazu, dass er den Kampf um die Verfolgung von Pérez abbrach, obwohl er noch genug Reserven hatte, um die schnellste Runde zu fahren und die WM-Führung zu behalten.

Verstappen schaffte in der letzten Runde die schnellste Zeit © Getty Images/Red Bull Content Pool

"Es war nicht einfach, durch das Feld zu kommen", sagte Verstappen. "Im ersten Sektor (der Strecke) war es schwierig zu folgen, da man viel herumrutschte. Sobald ich einen nach dem anderen überholt hatte, fand ich meinen Rhythmus und ich bin sehr glücklich, auf dem Podium zu stehen.

Auch wenn der zweite Platz für einen zweifachen Weltmeister kein ideales Ergebnis ist, konnte Verstappen in Jeddah zumindest seine perfekte Podiumsbilanz mit drei Trophäen bei ebenso vielen Besuchen aufrechterhalten. Auch ein unwillkommenes Stück Geschichte konnte er verbannen: Vor Sonntag war er in seiner (165 Rennen umfassenden) Karriere nur zweimal vom 15. Startplatz losgefahren. Beide Rennen (Bahrain 2015 und Bahrain 2018) endeten mit Ausfällen.

Tsunoda und De Vries knapp ohne Punkte

Scuderia AlphaTauri-Pilot Yuki Tsunoda war in Saudi-Arabien denkbar knapp dran, sein Punktekonto für 2023 aufzubessern. Der Japaner gehörte zu den großen Gewinnern des Safety-Car-Stopps in Runde 18. und kämpfte sich in die Top 10. Doch vor der Zielflagge verlor er den Anschluss wieder.

In den letzten Runden kämpfte Tsunoda hartnäckig mit Haas-Pilot Kevin Magnussen um den letzten WM-Punkt, der noch zu vergeben war. Vier Runden vor Schluss gab er die Position in der ersten Kurve ab und beendete das Rennen mit zwei Sekunden Rückstand auf Platz 11.

Tsunoda lieferte sich am Ende einen erbitterten Kampf mit Magnussen © Getty Images/Red Bull Content Pool

Ein 14. Platz für den niederländischen Rookie Nyck De Vries bedeutet, dass AlphaTauri weiter auf die ersten Punkte des Jahres warten muss.

Alonsos verzögerte Jahrhundert-Feier

Fernando Alonsos beherzter Start und sein starkes Finish brachten den Spanier in die elitäre Riege der 100 F1-Podiumsplätze - nur Lewis Hamilton, Michael Schumacher, Sebastian Vettel, Alain Prost und Kimi Räikkönen haben dieses Kunststück zuvor geschafft. Sein Startfehler wurde zunächst durch eine zweite Strafe verschlimmert, als sein Aston-Martin-Team die Fünf-Sekunden-Zeitstrafe nicht vollends abwartete.

"Ich denke heute ist kein guter Tag für die Fans, wenn man 35 Runden Zeit hat, um eine Strafe zu verhängen und über die Strafe zu informieren", sinnierte Alonso anschließend.

"Aber ich habe das Podium wirklich genossen. Ich hatte die Trophäe, ich hatte Fotos, und ich habe mit Champagner gefeiert."

Zeit für den Down Under Schaumwein

Als Nächstes steht für den F1-Reisezirkus einer der längsten Roadtrips des Jahres an: der 26. Weltmeisterschaftslauf zum Großen Preis von Australien am 2. April in Melbourne. Apropos lang: Es ist lange her, dass Red Bull Racing in Down Under etwas getrunken hat. Sebastian Vettels Sieg im Jahr 2011 war das letzte (und einzige) Mal, dass das Team von der obersten Stufe des Podiums im Albert Park gegrüßt hat.

Verstappen gab sein Debüt in Australien 2015 für die Scuderia Toro Rosso und hat 2019 mit Platz drei einen Podestplatz vorzuweisen. Aber Australien ist - neben Singapur - eines von zwei Rennen, die seit seiner Rookie-Saison fester Bestandteil des Kalenders sind und die er nicht gewinnen konnte... noch nicht. Vor einem Jahr schied er auf einem starken zweiten Platz liegend aus.

Pérez debütierte - wie so viele andere Fahrer dieser Generation - ebenfalls im Albert Park, und zwar 2011 für Sauber. Der zweite Platz vom dritten Startplatz in Melbourne im vergangenen Jahr war der erste von elf Podestplätzen in dieser Saison, sein bisher stärkster in der Formel 1.