F1 to 10: Max Verstappen lässt die kleinen Momente in Spanien zählen

1. Spanien in genau 75 Worten*

Max Verstappen gewann den Großen Preis von Spanien zum 3. Mal in Folge. Der Oracle Red Bull Racing-Pilot ging als Sieger aus einem spannenden Strategiekampf gegen Lando Norris hervor. Er triumphierte mit einem Vorsprung von 2,219 Sekunden und baute seine Führung in der Serie auf 69 Punkte aus. Lewis Hamilton holte mit dem dritten Platz sein erstes Podium in diesem Jahr, während Sergio Pérez als Achter ins Ziel kam, nachdem er von Platz 11 gestartet war.

* 2024 ist die 75. Saison der F1-Weltmeisterschaft.

2. Der Große Preis von Spanien in 6 Bildern

Dass Verstappen am Start vor Norris lag, erwies sich als entscheidend © Getty Images/Red Bull Content Pool Nachdem Verstappen Russell abgehängt hatte, war seine Performance souverän. © Getty Images/Red Bull Content Pool Verstappen und Norris haben in sechs Rennen fünfmal P1 und P2 belegt. © Getty Images/Red Bull Content Pool Verstappen war im Qualifying nur 0,020 Sekunden von der Pole entfernt. © Getty Images/Red Bull Content Pool Der Weltmeister mit neuem orangefarbenen Helm für das Triple-Header-Rennen. © Getty Images/Red Bull Content Pool Tsunoda verpasst zum ersten Mal seit fünf Rennen ein Top-10-Ergebnis. © Getty Images/Red Bull Content Pool

3. Max' Barcelona-Run geht weiter

Nachdem Norris Verstappen am Samstag seine zweite F1-Pole mit nur 0,020 Sekunden Vorsprung streitig gemacht hatte, sollte das Rennen am Sonntag über 66 Runden durch einen winzigen Vorsprung entschieden werden - und so war es auch.

Der Schlüssel zu Verstappens siebtem Saisonsieg waren die ersten drei Runden: In Runde 1 lieferte sich der Niederländer einen harten Kampf mit Norris, um in die erste Kurve zu gehen. Während George Russell vom vierten Startplatz aus die Führung übernahm, verwies Verstappen den Mercedes-Piloten in Runde 3 auf den zweiten Platz und diktierte von da an sein eigenes Rennen.

Es war angespannt und eng, aber der Weltmeister hat den Job erledigt © Getty Images/Red Bull Content Pool

Ein brillanter erster Boxenstopp von Oracle Red Bull Racing (1,9 Sekunden in Runde 17) half Verstappen, den Rückstand auf Norris zu verkürzen, der in seinem ersten Stint sechs Runden länger fuhr. Als beide Fahrer ihre letzten Stopps absolvierten, hatte Verstappen 18 Runden vor Schluss einen Vorsprung von acht Sekunden, und obwohl Norris gegen Ende auf frischeren Reifen stark aufgeigte, hatte Verstappen das Rennen immer unter Kontrolle.

Der Sieg verlängerte seine Podiumsserie in Spanien auf sieben aufeinanderfolgende Jahre und kam auf der Strecke zustande, auf der er 2016 bei seinem Debüt für das Team den ersten von mittlerweile 61 F1-Siegen errang.

Runde 10 der Saison war für Pérez schon von Anfang an ein schwierigeres Unterfangen, denn er kam mit einer Strafe von drei Plätzen aus dem vorherigen Rennen in Kanada nach Spanien, weil er mit einem beschädigten Auto an die Box zurückgefahren war.

Der Mexikaner hatte in Monaco und Kanada nicht gepunktet, schaffte es aber ins Q3 und qualifizierte sich als Achter, bevor die Strafe verhängt wurde.

Das Team entschied sich für eine Drei-Stopp-Strategie, um Pérez auf einer Strecke, auf der das Überholen bekanntermaßen schwierig ist, nach vorne zu bringen - er war einer von nur zwei Fahrern, die dreimal an die Boxen kamen - und sein spätes Tempo ermöglichte es ihm, Pierre Gasly von Alpine in der letzten Runde zu degradieren und mit 59,5 Sekunden Rückstand auf seinen Teamkollegen Achter zu werden.

4. Upgrades greifen noch nicht bei RB

Ricciardo kämpfte weiter, aber RB hatte Mühe, in Spanien voranzukommen. © Getty Images/Red Bull Content Pool

Visa Cash App RB kam mit einem stark überarbeiteten Auto nach Barcelona - ein neuer Boden war eine der sieben großen Änderungen, mit denen das Wettrüsten in der Formel 1 vor drei aufeinanderfolgenden Rennen in Europa seinen gewohnten Lauf nahm. Für Daniel Ricciardo und Yuki Tsunoda trugen diese Änderungen jedoch keine Früchte, sie belegten die Plätze 15 und 19.

Die Würfel für die RB-Teamkollegen fielen bereits im Freitagstraining, als beide Fahrer unter den letzten fünf landeten und mit den Plätzen 17 (Tsunoda) und 18 (Ricciardo) das schlechteste Samstagsergebnis der gesamten Saison einfuhren.

In einem Rennen, in dem alle 20 gestarteten Fahrer zum zweiten Mal in Folge die Zielflagge sahen, war Ricciardo der Schnellere. Mit seiner Zwei-Stopp-Strategie konnte er in den letzten Runden eine Reihe von Überholmanövern durchführen und sich so in der Reihenfolge nach vorne arbeiten. Tsunodas Drei-Stopp-Strategie zahlte sich nicht aus: Zum ersten Mal seit fünf Grands Prix konnte das Team keinen Punkt holen.

5. Diese Zahl solltest du dir merken

106 : Verstappens Sieg war sein 106. F1-Podium, womit er mit Alain Prost und Fernando Alonso auf dem vierten Platz der Rekordliste liegt.

6. Wort aus dem Fahrerlager

Was das Rennen ausgemacht hat, war der Anfang - da hatte ich meinen Puffer, den ersten Stint, in dem ich den Rückstand aufholen konnte. Danach mussten wir wohl ein ziemlich defensives Rennen fahren, aber wir haben alles gut gemacht. Max Verstappen

7. Die Statistiken, die zählen

Top 5 - Fahrergesamtwertung

Position Pilot Team Punkte Abstand 1 Max Verstappen Oracle Red Bull Racing 219 - 2 Lando Norris McLaren 150 -69 3 Charles Leclerc Ferrari 148 -71 4 Carlos Sainz Ferrari 116 -103 5 Sergio Pérez Oracle Red Bull Racing 111 -108

Top 5 -- Konstrukteurswertung

Position Team Punkte Abstand 1 Oracle Red Bull Racing 330 - 2 Ferrari 270 -60 3 McLaren 237 -93 4 Mercedes 151 -179 5 Aston Martin 58 -272

8. Abseits der Rennstrecke

Ein Rennen mit furchtlosen Fahrern, dem bestmöglichen Auto mit maximaler Aerodynamik, Schwerkraft und Geschwindigkeit, ein Rennen, bei dem die Reaktionszeit genauso wichtig ist wie das Erreichen der Zielflagge... Ja, das ist eine treffende Beschreibung der Formel 1; sie fasst aber zugleich auch die neueste Ausgabe der (Un)Serious Race Series zusammen, die in Kanada ausgetragen wurde.

Das Konzept ist einfach: Max Verstappen, Sergio Pérez, Yuki Tsunoda und Daniel Ricciardo stellen ihre Fähigkeiten auf die Probe, wenn sie in individuell gestalteten Seifenkisten durch den Olympiapark von Montreal rasen. Das Rennen? Alles andere als einfach auf einer Strecke, auf der sie einen (vorgetäuschten) Schneesturm durchqueren, die große kanadische Kreuzung passieren und eine Schikane und eine Reihe von Walzen überstehen mussten.

Wer hat die Strecke und das Vehikel am besten im Griff? Wer holt sich das Qualifying und wer geht am Ende als der Beste hervor? Und wer hatte am meisten Spaß und ist aus dem Rahmen gefallen? Schau dir dieses Video an, um es herauszufinden:

11 Min F1-Fahrer beim Seifenkistenrennen in Montreal Die F1-Piloten Max Verstappen und Sergio Pérez treten in Seifenkisten gegen Yuki Tsunoda und Daniel Ricciardo an.

9. Nächster Stopp? Was muss ich wissen?

Runde 11 (Österreich), 28. bis 30. Juni

Name der Rennstrecke/Ort: Red Bull Ring, Spielberg

Länge/Runden: 4,318 km, 71 Runden (Sprint: 24 Runden)

Ausgetragene Grands Prix/Debüt: 17, 1997

Erfolgreichster Fahrer: Max Verstappen (vier Siege)

Erfolgreichstes Team: Mercedes (fünf Siege)

Rennrückblick 2023: 1. Max Verstappen (Oracle Red Bull Racing), 2. Charles Leclerc (Ferrari), 3. Sergio Pérez (Oracle Red Bull Racing)

