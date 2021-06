Max Verstappen spielt beim Großen Preis der Steiermark seine Dominanz aus

FIA Formula One World Championship

auf dem Red Bull Ring erreichten die Bullen einen Meilenstein, der ihnen seit 2013 nicht mehr gelang - dem Jahr, in dem sie zum letzten Mal die Weltmeisterschaft holten. Zwei Drittel der Saison stehen noch an, aber alle Zeichen stehen gut:

feiert den vierten Sieg in Folge! Nach dem

Der Weg für Verstappen zum ersten Weltmeistertitel ist aber noch lange. Die Richtung - so viel ist nach seinem Rennen in der Steiermark aber klar - stimmt!

Der Weg für Verstappen zum ersten Weltmeistertitel ist aber noch lange. Die Richtung - so viel ist nach seinem Rennen in der Steiermark aber klar - stimmt!

Der Weg für Verstappen zum ersten Weltmeistertitel ist aber noch lange. Die Richtung - so viel ist nach seinem Rennen in der Steiermark aber klar - stimmt!

In der achten Runde der Saison gingen 22 Autos ins Rennen, doch es zeichnete sich schnell ab, dass sich den Rennsieg vor allem zwei Piloten ausmachen würden. Verstappen und Lewis Hamilton waren eine Klasse für sich. Doch für den Mercedes-Piloten lief schon das gesamte Wochenende über nicht alles nach Plan. Es fehlte die Pace, um mit den Bullen mitzuhalten. 71 Renn-Runden am Sonntag bewiesen, dass er damit Recht hatte.

In der achten Runde der Saison gingen 22 Autos ins Rennen, doch es zeichnete sich schnell ab, dass sich den Rennsieg vor allem zwei Piloten ausmachen würden. Verstappen und Lewis Hamilton waren eine Klasse für sich. Doch für den Mercedes-Piloten lief schon das gesamte Wochenende über nicht alles nach Plan. Es fehlte die Pace, um mit den Bullen mitzuhalten. 71 Renn-Runden am Sonntag bewiesen, dass er damit Recht hatte.

In der achten Runde der Saison gingen 22 Autos ins Rennen, doch es zeichnete sich schnell ab, dass sich den Rennsieg vor allem zwei Piloten ausmachen würden. Verstappen und Lewis Hamilton waren eine Klasse für sich. Doch für den Mercedes-Piloten lief schon das gesamte Wochenende über nicht alles nach Plan. Es fehlte die Pace, um mit den Bullen mitzuhalten. 71 Renn-Runden am Sonntag bewiesen, dass er damit Recht hatte.

steht an. Es ist der bisher größte Punktepolster in der Karriere des Niederländers.

noch immer etwas in den Knochen steckt, geht er mit einem Punktevorsprung von 18 Punkten in das zweite Rennen in Österreich, wohlgemerkt auf gleicher Strecke - der

Verstappen hat in dieser Saison bereits jetzt mehr Rennen gewonnen, als in seinen sechs Saisonen davor. Während ihm

und Valtteri Bottas über die Bühne. Pérez war dabei früh im Rennen im Vorteil, doch ein garstiger Reifen beim Boxenstopp des Bullen sorgte dafür, dass am Ende - knapp aber doch - der Finne den letzten Podiumsplatz holte.

Wiedergutmachung geglückt: Verstappen stiehlt in …

Max lässt es so einfach aussehen

befragt wurde, ob das das einfachste Rennen seiner Karriere war, biss der Niederländer nicht an - aber er widersprach dem ehemaligen Red Bull-Piloten auch nicht. Werfen wir einen Blick auf das Rennen, wird klar, warum das so ist.

Als Verstappen im Anschluss an das Rennen von

Bereits das ganze Wochenende über war Verstappen der Mann, den es zu schlagen galt. Er holte seine zweite Pole in Folge mit zwei Runden, die schneller waren, als jene aller anderen. Im Rennen konnte er die Führung dann direkt nach dem Start halten, womit er schon hier den Grundstein für seinen Sieg legte.

Bereits das ganze Wochenende über war Verstappen der Mann, den es zu schlagen galt. Er holte seine zweite Pole in Folge mit zwei Runden, die schneller waren, als jene aller anderen. Im Rennen konnte er die Führung dann direkt nach dem Start halten, womit er schon hier den Grundstein für seinen Sieg legte.

Bereits das ganze Wochenende über war Verstappen der Mann, den es zu schlagen galt. Er holte seine zweite Pole in Folge mit zwei Runden, die schneller waren, als jene aller anderen. Im Rennen konnte er die Führung dann direkt nach dem Start halten, womit er schon hier den Grundstein für seinen Sieg legte.

Verstappen konnte seine Führung am Start souverän halten.

"Du weißt nie, wie das Ganze enden wird, aber von Anfang an hatte das Auto eine gute Balance", lässt Verstappen seinen 14. Sieg Revue passieren. "Es war gut, die Reifen vom Start Weg managen zu können. Auch am Ende war noch viel von den Reifen übrig."

"Du weißt nie, wie das Ganze enden wird, aber von Anfang an hatte das Auto eine gute Balance", lässt Verstappen seinen 14. Sieg Revue passieren. "Es war gut, die Reifen vom Start Weg managen zu können. Auch am Ende war noch viel von den Reifen übrig."

"Du weißt nie, wie das Ganze enden wird, aber von Anfang an hatte das Auto eine gute Balance", lässt Verstappen seinen 14. Sieg Revue passieren. "Es war gut, die Reifen vom Start Weg managen zu können. Auch am Ende war noch viel von den Reifen übrig."

"Wir machten einfach weiter, versuchten, unsere Rundenzeiten zu fahren und es funktionierte heute alles hervorragend. Natürlich müssen wir dennoch einen Blick darauf werfen, was wir besser machen können, aber es sieht alles gut aus. Wir dürfen uns nur nicht auf unseren Lorbeeren ausruhen."

"Wir machten einfach weiter, versuchten, unsere Rundenzeiten zu fahren und es funktionierte heute alles hervorragend. Natürlich müssen wir dennoch einen Blick darauf werfen, was wir besser machen können, aber es sieht alles gut aus. Wir dürfen uns nur nicht auf unseren Lorbeeren ausruhen."

"Wir machten einfach weiter, versuchten, unsere Rundenzeiten zu fahren und es funktionierte heute alles hervorragend. Natürlich müssen wir dennoch einen Blick darauf werfen, was wir besser machen können, aber es sieht alles gut aus. Wir dürfen uns nur nicht auf unseren Lorbeeren ausruhen."

Als sich der Himmel in Kurve 3 verdunkelte, wurde Verstappen gegen Ende des Rennens zwar noch einmal nervös, doch war das Wetter nie wirklich eine Bedrohung für seinen Sieg.

Als sich der Himmel in Kurve 3 verdunkelte, wurde Verstappen gegen Ende des Rennens zwar noch einmal nervös, doch war das Wetter nie wirklich eine Bedrohung für seinen Sieg.

Als sich der Himmel in Kurve 3 verdunkelte, wurde Verstappen gegen Ende des Rennens zwar noch einmal nervös, doch war das Wetter nie wirklich eine Bedrohung für seinen Sieg.

Nachdem Hamilton im Rennen um den Weltmeistertitel noch weiter abfiel, zeigt er sich wenig enthusiastisch: "Ich versuche, mich nicht damit auseinanderzusetzen, aber sie sind einfach schneller als wir", gestand sich der Mercedes-Pilot, der zum ersten Mal seit 2014 vier Rennen in Folge nicht gewinnen konnte. "Es gab nichts, was ich tun hätte können. Ich muss jedes Wochenende einfach meinen Job machen. Wir müssen irgendwie mehr Performance finden."

Nachdem Hamilton im Rennen um den Weltmeistertitel noch weiter abfiel, zeigt er sich wenig enthusiastisch: "Ich versuche, mich nicht damit auseinanderzusetzen, aber sie sind einfach schneller als wir", gestand sich der Mercedes-Pilot, der zum ersten Mal seit 2014 vier Rennen in Folge nicht gewinnen konnte. "Es gab nichts, was ich tun hätte können. Ich muss jedes Wochenende einfach meinen Job machen. Wir müssen irgendwie mehr Performance finden."

Nachdem Hamilton im Rennen um den Weltmeistertitel noch weiter abfiel, zeigt er sich wenig enthusiastisch: "Ich versuche, mich nicht damit auseinanderzusetzen, aber sie sind einfach schneller als wir", gestand sich der Mercedes-Pilot, der zum ersten Mal seit 2014 vier Rennen in Folge nicht gewinnen konnte. "Es gab nichts, was ich tun hätte können. Ich muss jedes Wochenende einfach meinen Job machen. Wir müssen irgendwie mehr Performance finden."

Sergio Pérez behält bei verrücktem GP in Aserbaidschan die Nerven

Checo war dem Podium so nah und doch so fern

Sergio Pérez reiste mit zwei Podiumplatzierungen in den Rennen davor zum Red Bull-Ring, nachdem er den