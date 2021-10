Großer Preis der Türkei: Doppelpodium und WM-Führung für Red Bull Racing

Diese Saison ist eine wahre Achterbahnfahrt, so viel ist sicher. Alles andere? Schreib ein plausibles Skript und wirf es in die Tonne. So unvorhersehbar und überraschend war die Formel 1 schon lange nicht mehr.

Der Große Preis der Türkei am vergangenen Sonntag schlägt dabei ein weiteres Kapitel auf. Max Verstappen und Red Bull Racing Honda gelang es, die WM-Führung zurückzuerobern, während Teamkollege Sergio Pérez direkt hinter ihm über die Ziellinie ging und das zweite Doppelpodium dieser Saison nach dem Großen Preis in Frankreich sicherstellte.

Es ist ein unerwartetes Ergebnis, nachdem sich Red Bull schon das gesamte Wochenende über schwer tat. Das Wetter am Sonntag brachte aber einen Twist mit, den Verstappen voll und ganz für sich zu nutzen wusste.

Von der ersten bis zur letzten Runde sorgte unangenehmer Nieselregen dafür, dass das Feld das Rennen auf den Intermediates bestreiten musste. Die Strecke selbst trocknete nur langsam auf, weshalb die Fahrer der mentalen Herausforderung gegenüberstanden, die Reifen nicht überzustrapazieren und den Boxenstopp gut zu timen.

Verstappens Fahrt war einsam, aber erfolgreich. © Getty Images/Red Bull Content Pool

Am besten erledigte diese Aufgabe Valtteri Bottas. Der Finne sicherte sich seinen ersten Sieg in dieser Saison mit einem Start von der Pole-Position, einem Vorsprung am Ende des Rennens von 14 Sekunden und der schnellsten Rennrunde. Der zweite Platz für Verstappen, der vor Lewis Hamilton (Platz fünf) blieb, sorgte dafür, dass sich der Niederländer die Führung in der Gesamtwertung wieder zurückholte. Er führt nun sechs Rennen vor Schluss mit sechs Punkten Vorsprung, während es in dieser Saison der insgesamt sechste Führungswechsel ist.

Red Bull strahlte im trüben Wetter in der Türkei, und das hatte auch mit der außergewöhnlichen, weißen Lackierung zu tun, in der der RB16B gekleidet war, um die Zusammenarbeit mit Honda gebührend zu feiern und zu würdigen. Es hätte an diesem Wochenende in Japan gefahren werden sollen, bevor das Rennen aus dem Kalender gestrichen wurde. Das Design galt als Anspielung auf den Honda, der von dem Amerikaner Richie Ginther 1965 beim Großen Preis in Mexiko gefahren wurde. Es war der erste Sieg mit der ikonischen RA 272-Maschine des japanischen Herstellers.

Max auf Routinefahrt

Es ist die insgesamt 12. Podiumsplatzierung in diesem Jahr, womit Max Verstappen seine bisher beste Saison fährt - eine Serie, die er bis zum Finale in Abu Dhabi im Dezember hoffentlich fortsetzen kann. Der Niederländer ging vom zweiten Startplatz aus ins Rennen, nachdem Lewis Hamilton nach seinem Motorenwechsel 10 Plätze nach hinten gereiht wurde. Verstappen gelang es, diese Position am Start und das gesamte Rennen über zu halten.

Bottas führte das Rennen an ohne Gefahr zu laufen, vom Red Bull-Piloten attackiert zu werden. Vielmehr fuhr der Niederländer das Rennen gegen Hamilton, ein Duell, bei dem er eindeutig als Sieger hervorging.

Im Anschluss des Rennens gestand Verstappen, dass er nicht den spannendsten Nachmittag erlebte. David Coulthard stellte im Interview die Frage, worin der schwierigste Teil des Rennens bestand, woraufhin Verstappen lachend meinte: "Wach zu bleiben!" Dennoch war ihm klar, was dieses Resultat bedeutete.

Verstappen und Christian Horner freuen sich über die WM-Führung © Getty Images/Red Bull Content Pool

"Es war dennoch nicht einfach", erzählte er weiter. "Die Strecke war schmierig und wir mussten das gesamte Rennen lang die Reifen managen. Wir konnten nicht wirklich pushen. Valtteri hatte etwas mehr Pace und es gelang ihm, etwas besser auf die Reifen zu achten, trotzdem bin ich glücklich darüber, als Zweiter über die Ziellinie gegangen zu sein. Bei diesen Bedingungen kann ein Fehler massive Konsequenzen nach sich ziehen."

"Im Großen und Ganzen ist das ein gutes Ergebnis. Es war ziemlich souverän. Sechs Punkte Vorsprung sind zwar so gut wie nichts, aber ich kann mich über diese Saison nicht beschweren."

Wie jeder F1-Fan, schätzt auch Teamchef Christian Horner die Achterbahnfahrt der Gefühle, die sich die beiden Top-Teams liefern: "In dieser Position zu sein, die Fahrerwertung anzuführen und in der Konstrukteurs-Wertung noch Chancen zu haben - das ist wirklich phänomenal. Wir lieben diesen Kampf und genießen es."

Checos fröhliche Jagdlust

Während Verstappens Rennen wenig Drama aber viele Punkte zu bieten hatte, hatte es dessen Teamkollege Pérez etwas schwerer. Nachdem der Mexikaner auf dem türkischen Podium aber kein Unbekannter war, kommt sein Ergebnis nicht unbedingt überraschend.

Schon 2020 gelang es ihm mit Racing Point bei noch rutschigeren Bedingungen den zweiten Platz einzufahren. Am Samstag qualifizierte er sich als Siebenter, rückte aber nach Hamiltons Strafversetzung einen Platz auf. Beim Start gelang es ihm in der ersten Kurve an Pierre Gasly von Scuderia AlphaTauri und Fernando Alonso von Alpine vorbeizugehen. Während der Franzose und der Spanier aneinandergerieten, fand sich Pérez schon in der ersten Runde auf Platz vier wieder.

Im ersten Stint verteidigte Pérez seine Position souverän, während Hamilton immer näher kam. In Runde 35 lieferten sich die beiden ein brillantes Duell, bei dem keiner einen Kompromiss eingehen wollte. Schlussendlich schaffte es der Mexikaner, den Angriff von Hamilton abzuwehren.

Pérez' robuste Abwehr von Hamiltons Angriff wurde mit einem Podium belohnt. © Getty Images/Red Bull Content Pool

Als Charles Leclerc als einer der letzten der Front-Runner in die Boxengasse fuhr, rückte Pérez auf Platz drei vor, den er am Ende über die Ziellinie brachte - auch wenn der Monegasse in den letzten Runden mit den neueren Reifen immer näher kam. Mit den 15 Punkten sicherte sich Pérez wieder Platz fünf in der Gesamtwertung.

"Es war ein ziemlich intensives Rennen", meinte Pérez anschließend. "Der Start war gut. Es war nur eines dieser Rennen, bei dem du geduldig bleiben und in den richtigen Momenten pushen musst, um die Reifen zu managen. Du weißt nie wirklich, was mit diesen Reifen passiert. Das war gar nicht so einfach."

Auch Horner freute sich darüber, seinen zweiten Fahrer in Top-Form zu sehen. Er ist sich aber auch im klaren darüber, dass Red Bull einiges an Arbeit vor sich hat, nachdem Mercedes schon am Freitag zeigte, wie viel Pace in den Silberpfeilen steckt.

"Checo hat seinen Job heute hervorragend geregelt. Er hat Lewis so gut Paroli geboten wie Max und es durchgezogen", lässt er das Rennen anschließend Revue passieren. "Mercedes war wirklich schnell, vor allem auf der Geraden. Lewis war dort um 15 - 20 km/h schneller. Es stehen nun einige Strecken auf dem Programm, die uns hoffentlich entgegenkommen, wir müssen aber alles Mögliche herausholen."

Gasly stark, Tsunoda zu übereifrig

Nach zwei wenig zufriedenstellenden Wochenenden in Italien und Russland zeigte Gasly im Qualifying wieder seine starke Form und holte Startplatz fünf. Auch er rückte nach Hamiltons Penalty um einen Platz nach vorne.

Nachdem er im Rennen mit Alonso aneinandergeriet, wurde ihm jedoch eine 5-Sekunden-Strafe aufgebrummt. Der Franzose kämpfte sich aber zurück und kam Hamilton und Leclerc in den letzten Runden immer näher. Am Ende kam er als Sechster ins Ziel, womit er den neunten Platz in der Gesamtwertung absicherte.

Tsunoda war übereifrig, ein Dreher war die Folge. © Getty Images/Red Bull Content Pool

Auch sein Teamkollege Yuki Tsunoda zeigte beim Qualifying am Samstag eine starke Leistung. Auf einer Strecke, die er zuvor noch nie gefahren war, gelang es ihm zum ersten Mal in sieben Rennen sich für Q3 zu qualifizieren und am Ende den 10. Startplatz zu holen.

Der Rookie aus Japan hielt Hamilton in der Anfangsphase eindrucksvoll hinter sich. Nach einem Dreher in Kurve 9 in Runde 22 fiel er aber aus den Punkte-Platzierungen - es blieb nur Platz 14 übrig.

Höhen und Tiefen für die Spanier

Der einzige Pilot, der glücklicher als Bottas (und vielleicht Verstappen) war, war Carlos Sainz im Ferrari. Nach einem Engine-Penalty ging er vom letzten Startplatz aus ins Rennen. Das Selbstvertrauen, das er nach seinem Podium in Russland getankt hatte, sorgte jedoch dafür, dass sich der Spanier durch das Feld pflügte. Am Ende wurde er als Achter zum Fahrer des Tages gewählt.

Sein Landsmann Alonso lieferte dazu den starken Kontrast. Der Veteran im Alpine fuhr mit Platz sieben sein bestes Quali-Ergebnis seit sieben Jahren ein. Sein Rennen war nach dem Vorfall mit Gasly nach einer Runde aber hinüber, womit er sich am Ende mit dem frustrierenden 16. Platz zufriedengeben musste.

Rodeo-Action in Texas

Die Umstände sorgten dafür, dass sich die F1 in den letzten zwei Saisonen vor allem auf Europa konzentrierte, womit die Teams und Fahrer voller Freude auf die nächsten drei Rennen blicken. Die Rückkehr nach Texas für den Großen Preis der USA am 24. Oktober markiert den Anfang. Wir können es kaum erwarten!