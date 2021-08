Chaos-GP in Ungarn: Max Verstappen erkämpft sich einen wertvollen Punkt

Hamilton beendete das Rennen auf Platz drei, nachdem ihm beim Restart ein strategischer Fehler passierte. Er rollte nach der Formation-Lap mit den Intermediate-Reifen an die Startlinie, während alle anderen Fahrer in die Box fuhren, um auf den plötzlich strahlend blauen Himmel zu reagieren und auf Trockenreifen zu wechseln. Damit war Hamilton der einzige, der regulär ins Rennen ging, während alle anderen von der Boxengasse aus starteten. Schon in der nächsten Runde holte er den Abstecher in die Box nach, wechselte die Reifen, fiel ans Ende des Feldes und verbrachte das gesamte Rennen damit, Plätze gutzumachen. Das gelang ihm auch. Der Sieg wäre mit Sicherheit noch drin gewesen, wäre nicht Ocons Teamkollege Fernando Alonso gewesen, dem es mit herausragendem Racing gelang, Hamiltons Angriffe volle 10 Runden lang abzuwehren.

