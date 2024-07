F1 in 10: Max Verstappen und Sergio Pérez holen in Budapest wichtige Punkte

01 Ungarn in genau 75 Worten*

Das Oracle Red Bull Racing-Duo Max Verstappen (P5) und Sergio Pérez (P7) beendete das 13. Saisonrennen in Ungarn in den Top-10. Der Australier Oscar Piastri sicherte sich seinen ersten F1-Sieg und holte gemeinsam mit seinem Teamkollegen Lando Norris den ersten McLaren-Doppelsieg seit langer Zeit. Lewis Hamilton (Mercedes) wurde Dritter. Verstappens Vorsprung in der Meisterschaft beträgt mit diesem Ergebnis weiterhin satte 76 Punkte, während Pérez von Startplatz 16 aus mit starker Leistung in die Punkteränge fuhr.

* 2024 ist die 75. Saison der F1-Weltmeisterschaft.

02 Der GP von Ungarn in sechs Bildern

In der ersten Kurve gab es keinen Platz für Fehler... © Getty Images/Red Bull Content Pool Der Niederländer hatte die McLarens im Griff, aber nicht für lange © Getty Images/Red Bull Content Pool Die niederländischen Fans kamen in Scharen nach Budapest © Getty Images/Red Bull Content Pool Norris schlug Max am Samstag um nur 0,046 Sekunden! © Getty Images/Red Bull Content Pool Ein Crash bei schwierigen Bedingungen beendete Pérez' Q1 vorzeitig © Getty Images/Red Bull Content Pool Ricciardo war happy, als er zum 3. Mal in dieser Saison Q3 erreichte. © Getty Images/Red Bull Content Pool

03 Späte Kollision stoppt Verstappens Podiumshoffnungen

Der Besuch in Ungarn verlief für Max nicht ganz nach Plan. © Getty Images/Red Bull Content Pool

Verstappen reiste mit dem Gepäck von zwei Doppelsiegen in Budapest in den Jahren 2022 und 2023 in Ungarn an. Dennoch sah es am Sonntag dann so aus, als hätte der amtierende F1-Weltmeister einen größeren Kampf vor sich, als er es gewohnt war, obwohl er im Qualifying nur 0,046 Sekunden von der Pole Position entfernt war. McLarens überragende Pace sorgte dafür, dass Norris in der ersten Startreihe vor Piastri lag -- ein Front-Row-Lockout!

Der Niederländer überholte Norris in Kurve 1 nach dem Start, kam dabei aber von der Strecke ab und gab den zweiten Platz an den Briten zurück. Verstappen führte kurzzeitig, als beide McLarens an die Box kamen, aber sein Rennen wurde zu einem Kampf um den letzten Podiumsplatz gegen Hamilton. Die beiden gerieten sieben Runden vor Schluss in der ersten Kurve jedoch aneinander und Verstappens RB20 wurde kurz in die Luft katapultiert.

Charles Leclerc (Ferrari) überholte Verstappen, als dieser wieder auf die Strecke ging, und kam schließlich nach 70 Runden mit 21,349 Sekunden Rückstand auf Piastri ins Ziel.

Pérez' Wochenende schien so gut wie vorbei zu sein, als er im Qualifying am Samstag crashte. Ein rutschiger Kerb nach einem Regenschauer am frühen Morgen schleuderte ihn in die Barrieren von Kurve 8 und ließ ihn auf Platz 16 in der Startaufstellung zurückfallen.

Der Mexikaner nutzte die harten Pirelli-Reifen für einen langen ersten Stint, der ihn an den Rand der Top 10 vorspülte. Dann ließ er nichts mehr anbrennen: Er nimmt sechs WM-Punkte aus Budapest mit und liegt nun mit 124 Punkten auf dem siebten Platz der Gesamtwertung.

04 Tsunoda hilft RB, den Vorsprung auszubauen

Tsunodas Ein-Stopp-Strategie hielt ihn in den Top 10 © Getty Images/Red Bull Content Pool

Visa CashApp RB festigte seinen hart erkämpften sechsten Platz in der Konstrukteurswertung mit zwei Punkten für Yuki Tsunoda am Sonntag in Ungarn. Der Japaner erholte sich von einem Crash im Qualifying und beendete das Rennen vom zehnten Startplatz aus als Neunter, wobei sich seine Ein-Stopp-Strategie als vorteilhaft erwies.

Bei den letzten beiden Rennen in Österreich und Großbritannien hatte Haas 20 Punkte geholt, RB nur drei. Doch Tsunodas Punkte -- und die Plätze 13 und 15 von Nico Hülkenberg und Kevin Magnussen - ließen den knappen Vorsprung von RB auf sechs Punkte anwachsen.

Ein vielversprechendes Wochenende für Tsunodas Teamkollegen Daniel Ricciardo brachte in Budapest keine Punkte ein. Der Australier fiel in der ersten Runde vom neunten auf den elften Platz zurück und seine Zwei-Stopp-Strategie führte dazu, dass er im Mittelfeld feststeckte und letztlich auf Platz 12 landete.

05 Diese Zahl solltest du dir merken

7 : Mit seinem Sieg ist Piastri zusammen mit Verstappen einer von sieben Fahrern, die in diesem Jahr einen Sieg errungen haben. Das ist die höchste Anzahl an unterschiedlichen Siegpiloten in einer Saison seit 2012 - und es sind noch 11 Rennen zu fahren.

06 Wort aus dem Fahrerlager

Wir müssen arbeiten. Wir wissen, dass wir im Vergleich zu McLaren nicht mithalten können, und das ist natürlich nicht schön, aber im Moment sind wir in Sachen Renn- und Qualifying-Pace im Hintertreffen. Max Verstappen

07 Die Statistiken, die zählen

Top 5 - Fahrergesamtwertung

Position Pilot Team Punkte Abstand 1 Max Verstappen Oracle Red Bull Racing 265 - 2 Lando Norris McLaren 189 -76 3 Charles Leclerc Ferrari 162 -103 4 Carlos Sainz Ferrari 154 -111 5 Oscar Piastri McLaren 149 -116

Top 5 -- Konstrukteurswertung

Position Team Punkte Abstand 1 Oracle Red Bull Racing 389 - 2 McLaren 338 -51 3 Ferrari 322 -67 4 Mercedes 241 -148 5 Aston Martin 69 -320

08 Abseits der Rennstrecke

Wir kennen den Großen Preis von Monaco als das Rennen am Wasser, aber was ist mit dem "echten" Rennen in Monaco - dem im Wasser? Die Red Bull Energy Station und insbesondere ihr Pool waren bereits Schauplatz vieler Team-Partys in Monaco, aber dieses Jahr wurde sie für etwas ganz anderes genutzt...

Man nehme vier F1-Fahrer (Max Verstappen und Sergio Pérez von Oracle Red Bull Racing sowie Yuki Tsunoda und Daniel Ricciardo von Visa Cash App RB), lasse sie Miniaturflöße bauen, setze Puppen ein, die ein bisschen (Betonung auf "ein bisschen") wie die Fahrer selbst aussehen und... den Rest kannst du dir wahrscheinlich denken.

Wer hat das Rennen gewonnen? Wer wurde am nassesten? Wer hat sich an die Regeln gehalten, und wer hat sie regelrecht gebrochen? Schau dir das Video unten an, um es herauszufinden.

4 Min DIY Raft Building. What Could Go Wrong? Max, Checo, Ricciardo and Yuki compete to build rafts to race miniature versions of themselves across the Monaco Red Bull Energy Station pool.

09 Nächster Stopp? Was muss ich wissen?

Runde 14 (Belgien), 26. bis 28. Juli

Streckenname/Ort: Circuit de Spa-Francorchamps, Stavelot

Länge/Runden: 7,004 km, 44 Runden

Ausgetragene Grands Prix/Debüt: 56, 1950

Erfolgreichster Fahrer: Michael Schumacher (sechs Siege)

Erfolgreichstes Team: Ferrari (14 Siege)

Rennrückblick 2023 : 1. Max Verstappen (Oracle Red Bull Racing), 2. Sergio Pérez (Oracle Red Bull Racing), 3. Charles Leclerc (Ferrari)

10 Erlebe die Welt von Red Bull Motorsports

Der RB17, das Hypercar von Red Bull Advanced Technologies ist da! © Getty Images/Red Bull Content Pool

Er ist ein echter Game-Changer: das RB17-Hypercar, das Red Bull Advanced Technologies am vergangenen Wochenende auf dem Goodwood Festival of Speed in England enthüllt hat. Es war ein erster Blick, der die Motorsportfans auf der ehrwürdigen britischen Veranstaltung begeisterte und Teil einer wochenlangen Feier zu 20 Jahren Oracle Red Bull Racing war.

Das unglaubliche Rennauto - praktisch eine zweisitzige F1-Maschine - ist die Idee von Adrian Newey , dem technischen Direktor von Oracle Red Bull Racing, dem erfolgreichsten Konstrukteur in der Geschichte der Formel 1, und dem Team von Red Bull Advanced Technologies.

Und warum die Bezeichnung RB17? Es ist ein unbenutzter F1-Chassis-Name aus dem Jahr 2021, was da herrührt, dass Max Verstappen mit dem überarbeiteten RB16B aus dem Jahr 2020 zu seinem ersten Weltmeistertitel raste. Der Name RB17 nach der Unterbrechung durch die weltweite Pandemie wurde nie verwendet. Mit dem RB18 gewannen Verstappen und das Team dann 2022 den Fahrer- und Konstrukteurstitel

Warum ist der RB17 so unglaublich? Wir liefern dir hier ausführliche Antwort!