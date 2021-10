Max Verstappen peitscht seinen Bullen in Texas zum Sieg

FIA Formula One World Championship FIA Formula One World Championship is back in …

kannte den Weg aufs Podium des Circuit of the Americas durchaus schon vor dem Rennthriller am Sonntag, gelang ihm doch 2018 ein starker zweiter und 2019 ein dritter Platz. Nachdem wir es hier aber mit einer Strecke zu tun hatten, auf der Mercedes in der Regel als Favorit gilt, kam der achte Saisonsieg für