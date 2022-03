So entsteht eine Formel 1-Rennstrecke

In Rekordzeit hat das Unternehmen seinen Auftrag erfolgreich erfüllt. Es war der Beginn einer langen Zusammenarbeit. "Das Projekt für eine neue Rennstrecke war schnell geboren und ich wurde mit der Planung beauftragt. Ich habe knapp ein Jahr lang daran gearbeitet, bevor es aus finanziellen Gründen aufgegeben und in ein kleineres Driving Center umgewandelt wurde, das an die Strecke angrenzt. Es war unser erstes großes Projekt."

Wie bei jedem Projekt dieser Größenordnung ist es klar, dass nicht ein einziger Architekt allein an dem Design einer Grand Prix-Strecke arbeitet. "Er ist sozusagen der Dirigent eines Orchesters mit einer großen Anzahl an Spezialisten", erklärt Thierry Lombardi. Und bevor die ersten Kurven gezeichnet werden, müssen einige Kriterien berücksichtigt werden. "Für jede Art von Projekt, vom Hotel bis zum Restaurant, und damit auch für den Bau von Rennstrecken, gibt es sehr genaue und komplizierte Vorschriften."

Die Streckenführung (Kurven, Gerade, usw.) werden zwar vom Architekten entworfen, aber umgesetzt und gebaut wird erst nach langer und intensiver Analyse bereits bestehender Strecken und nach Rücksprache mit vielen verschiedene Fachleuten: "Wenn es um das Design geht, arbeiten wir viel mit Analogien", erklärt Thierry Lombardi. Vor jedem Projekt analysieren er uns sein Team unterschiedliche Rennstrecken und lassen sich von denen inspirieren, die weltweit am besten funktionieren, vor allem in Bezug auf Überholvorgänge.

Als Thierry Lombardi und sein Unternehmen 2016 gebeten wurde, drei Kurven auf dem Circuit Paul Ricard für den Grand Prix von Frankreich 2018 zu überarbeiten, konzentrierten sie sich bei ihrer Analyse besonders auf Linke-Rechts-Kurvenabfolgen und Spurverbreiterungen. "Wir haben festgestellt, dass es auf den neuen F1-Kursen, insbesondere in Austin (USA), direkt am Kurveneingang mehr Breite gibt. Wir sind von 12 auf 20 Meter Breite gegangen, um das Überholen zu erleichtern. All das haben wir im Vorfeld ganz genau studiert, bevor wir die Schikanen von Verrerie, Pont und Castellet Nord in Angriff genommen haben."

Es ist sehr wichtig, dass man sich fragt, was auf der Strecke passiert, aber auch, was rundherum passiert.

