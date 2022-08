So funktioniert der Qualifying-Modus in der Formel 1

Das aktuelle Qualifying-Format ist im Wesentlichen ein Ausscheidungsrennen, das in drei Phasen unterteilt ist -- Q1, Q2, und Q3 -- wobei die fünf langsamsten Piloten jeweils ausscheiden. Im letzten Abschnitt, Q3, kämpfen die zehn schnellsten Piloten um die begehrte Pole-Position -- den ersten Platz in der Startaufstellung. Die Teams weisen ihre Piloten im Qualifying meist an, ihre sogenannte "Flying Round" so spät wie möglich zu beginnen, da die Strecke zu diesem Zeitpunkt den meisten Grip bietet und damit maximalen Speed ermöglicht. Das Ende eines Qualifyings ist daher normalerweise am spannendsten.