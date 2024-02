F1-Bolide vs. 300 km/h-Drohne: So nah warst du der Formel 1-Action noch nie

Es war hektisch. Wir haben während der Testfahrten mit Formel-1-Autos gefilmt, also wussten wir in gewisser Weise, was uns erwartet. Am eigentlichen Tag hatten wir nur eine Aufnahme und es kam viel Gischt aus dem Auto, was die Sache schwieriger machte. Es ist ein brandneues Auto und ein anderer Fahrer als der, mit dem wir trainiert haben, also hatten wir keine Ahnung, wie schnell es sein und wo die Bremspunkte liegen würden. Wir mussten uns auf diese eine Aufnahme einstellen und einfach improvisieren und alles anwenden, was wir geübt hatten.