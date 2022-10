Die wichtigsten Fortnite-Bautechniken

Die Möglichkeiten, Deckungen, ganze Gebäude oder Treppen zu bauen, hebt Fortnite seit seinem Release von anderen Battle-Royale-Games ab. Wer seinen inneren Baumeister befriedigen will, muss allerdings schnell und effizient arbeiten. Wir stellen euch die besten Fortnite Bautechniken vor.

01 Bauen in Fortnite: Die Tastenbelegung ändern

Mit etwas Übung baut ihr sogar eigene Festungen © Epic Games

Wenn ihr Fortnite auf dem PC mit Maus und Tastatur spielt, solltet ihr unbedingt schnellstmöglich die Tastenbelegung anpassen . Standardmäßig ruft ihr das Baumenü mit der Q-Taste auf und erschafft einzelne Bestandteile über die F-Tastenreihe. Das ist allerdings viel zu kompliziert und umständlich.

Passt die Steuerung so an, dass ihr jedes Bauteil wie eine Wand, einen Boden, eine Treppe oder ein Dach jederzeit bequem mit einer Hand erreichen könnt. Bewegt ihr euch beispielsweise mit WASD, solltet ihr die Bauoptionen auf die umliegenden Tasten wie R, E oder Q beziehungsweise X, Y oder C legen.

So könnt ihr euch gleichzeitig bewegen und dabei neue Strukturen erschaffen. Gerade in Kombination mit dem Sprung (Leertaste). Gebt euch ein wenig Zeit, die neue Steuerung zu verinnerlichen. Das klappt am besten im Fortnite Kreativmodus , in dem ihr nach Herzenslust herumtoben und bauen könnt.

02 Weitere Tipps zum Bauen in Fortnite

Einfach und effektiv bauen klappt in Fortnite auch ohne Anleitung © Epic Games

Bevor es an die Bautechniken geht, hier noch ein paar schnelle Tipps zum Bauen in Fortnite:

Bevor es um das eigentliche Bauen geht, solltet ihr sicherstellen, immer genügend Ressourcen zu haben . Wenn ihr euch über die Karte bewegt und sicher seid, dass sich keine Gegenspieler in der Nähe befinden, holt eure Hacke raus und sammelt, was das Zeug hält.

Gerade im späteren Spielverlauf wird das Bauen immer wichtiger und ohne Holz, Stein oder Metall kommt ihr nicht weit.

Beim Bauen ist die Position, in der sich eure Spielfigur befindet, von entscheidender Bedeutung. Einigen Spielern fällt es beispielsweise leichter, nach rechts oder nach links zu bauen. Entsprechend solltet ihr euren Charakter auch ausrichten. Baut ihr lieber nach rechts, platziert euch etwas links von der Mitte der Position, in die ihr bauen wollt und umgekehrt.

Ebenfalls entscheidend ihr die Position eures Fadenkreuzes. Abhängig davon, wo genau ihr auf eine Wand schaut, werden neue Strukturen wie Dächer, Wände oder Böden oberhalb oder unterhalb von euch erschaffen.

Da ihr in den meisten Fällen aber nach oben in die Luft bauen wollt, um euch einen taktischen Vorteil zu verschaffen, sollte das Fadenkreuz immer in der oberen Hälfe des Bildschirmes platziert werden. Andernfalls geht es für euch nach unten.

03 Die Basics: Rampen als Deckung

Mit Rampen fängt (meist) alles an © Epic Games

Eine sehr effektive und simple Möglichkeit, euch im offenen Gelände etwas Deckung zu sichern, ist der Bau von Rampen . Diese könnt ihr einfach mit nur einem Knopfdruck vor oder neben euch erschaffen und seid so nicht mehr ganz so ungeschützt, während ihr in Sicherheit sprintet.

Seid dabei aber nicht zu berechenbar und erklimmt nicht jede eurer Rampen. Nutzt sie als Ablenkung, passt die Höhe an und lauft um manche Rampen einfach herum .

04 Fortnite Bautechnik 2: 90s

Die 90s haben sich als essenzielle Bautechnik in Fortnite etabliert und sind das erste, das ihr verinnerlichen solltet. Der Name ist dabei Programm, denn bei dieser Technik führt ihr nach jedem gebauten Objekt eine 90-Grad-Drehung aus .

So könnt ihr binnen kürzester Zeit gewaltige Wendeltreppen aus dem Boden stampfen, die bis in den Himmel reichen. Und von oben sichert ihr euch natürlich einen gewaltigen Höhenvorteil, da ihr so die Umgebung im Blick behaltet.

Ihr beginnt hier mit einer Rampe , platziert dann zwei oder drei Wände , einen Boden und eine weitere Rampe, die in das nächste Stockwerk führt . Das schnell hinzubekommen, erfordert ein wenig Übung – aber wer schon einmal Profis beim Bauen mit 90s gesehen hat weiß, wie schnell ihr damit an Höhe gewinnen könnt.

05 Ramp Rush

Rampe an Rampe an Rampe: Mit dem Ramp Rush kommt ihr schnell nach oben © Epic Games

Wenn es einmal besonders schnell gehen soll, könnt ihr euch mit dem sogenannten Ramp Rush schnell nach oben bauen. Hier baut ihr im Prinzip einfach Rampe an Rampe, um an Höhe zu gewinnen.

Durch zusätzliche Wände hinter der Rampe und einen zusätzlichen Boden darunter könnt ihr zudem euren Bauten mehr Sicherheit geben, sollte ein Gegenspieler darauf schießen.

06 Dächer Bauen – Coning

Mit den kegelförmigen Dächern könnt ihr euch beim Bauen einen zusätzlichen Vorteil verschaffen. Sie dienen beispielsweise als Erweiterung für die 90s und bieten Schutz vor Gegenspielern, wenn diese in einem Bau-Duell schneller nach oben gelangen als ihr.

Das klappt nach vorne oder nach hinten und bietet euch eine zusätzliche Deckung nach oben, während ihr dann in die entgegengesetzte Richtung weiterbauen könnt.

07 Side Jumps

Wechselt beim Bauen mit Side Jumps die Richtung © Epic Games

Bei der Fortnite Bautechnik der Side Jumps wird es schon ein wenig kniffliger. Sie eignet sich hervorragend, um eure Gegenspieler von der Seite zu erreichen und sie zu flankieren . Hier gilt es, unterhalb eines Daches zu einer Seite einen neuen Boden oder eine Rampe zu erschaffen. Zu diesem springt ihr einfach rüber und könnt von dort aus weiterbauen.

Hier ist das Timing von entscheidender Bedeutung , denn nur wenn ihr rechtzeitig springt, könnt ihr den nächsten Boden oder die Rampe am richtigen Ort platzieren und weiter in die Höhe bauen. Trainiert diese Technik also unbedingt in einer ruhigen Umgebung.

08 Editing

Per Knopfdruck könnt ihr in Fortnite einzelne Teile aus euren gebauten Böden oder Dächern herausnehmen . Das ist kein Kunststück. In Kombination mit dem gleichzeitigen Bau neuer Strukturen über eurem Kopf und dem Editing bereits gebauter Teile, kann das aber ganz schön knifflig werden.

Wenn ihr diese Bautechnik meistert, hat das aber einen großen Vorteil. Denn da ihr nur einen Teilbereich aus einer Struktur entfernt, bleibt der Großteil der Deckung weiterbestehen. Nutzt das, um schmale Durchgänge zu erschaffen oder Fenster einzubauen - besonders praktisch in einem Bau-Duell.

Wie das bei einem Profi aussehen kann, zeigt Emil ‘Nyhrox’ Bergquist Pedersen im Video.

09 Tunneling

Eine weitere effektive Möglichkeit ist der Bau von Tunneln in erhöhter Position – das sogenannte Tunneling . Hier baut ihr, in der Luft, eine Box an die nächste.

Jede Box besteht aus einem Boden und drei Wänden um euch herum. Habt ihr eine Box gebaut, editiert einfach die vordere Wand und erschafft dahinter die nächste Kiste. So seid ihr jederzeit von allen Seite aus geschützt.

Natürlich gibt es noch viele weitere Fortnite-Bautechniken wie den Mongraal Edit , 180 Edits und vieles mehr. Mit diesen Techniken seid ihr aber erst einmal für den Anfang gewappnet.