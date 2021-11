Forza Horizon 5: Auf Sightseeing-Tour in Mexiko

Mit dem Arcade-Racer Forza Horizon 5 steht das vielleicht heißeste Rennspiel des Jahres endlich in den Regalen. Und das gleich in vielerlei Hinsicht, denn nicht nur spielerisch fährt der Edel-Raser schwere Geschütze auf: Die brütende Hitze in der offenen Welt des virtuellen Mexikos brennt nicht minder heiß vom Himmel. Gleichzeitig wartet der kreative Auto-Spielplatz aber mit der abwechslungsreichsten und beeindruckendsten Spielwelt in der Geschichte der Reihe aus. Wir stellen euch die besten Locations im Spiel vor.

01 Playa Azul

Während hierzulande langsam, aber sicher, der Winter Einzug hält, genießt ihr am Playa Azul in Forza Horizon 5 echtes Urlaubsfeeling. Ihr findet den Ort an der Ostküste der Forza Horizon 5 Map . Er lädt mit seinem tropischen Kleinstadt-Flair und atemberaubenden Stränden zum Driften oder Entspannen ein. Und wenn es euch dort besonders gut gefällt, kauft ihr euch im Norden von Playa Azul einfach das Lugar Tranquillo -Haus.

02 Ek’Balam

Das einstige Maya-Zentrum auf der Halbinsel Yucatán ist auch im Spiel zu finden. Die beeindruckenden Ruinen von Ek’Balam findet ihr im Südosten der Karte von Forza Horizon 5 , mitten im dichtesten Dschungel. Mit einem Sportwagen durch die historischen Bauwerke zu heizen und dabei Stunts über die riesigen Mauern zu vollführen, gehört zweifelsohne zum Pflichtprogramm im Spiel.

Die Ruinen von Ek'Balam sehen beeindruckend aus. © Xbox Game Studios

03 Aeródromo En La Selva

Wo wir schon beim Dschungel und Stunts sind. Auch der stillgelegte Flugplatz im Südwesten der Map ist einen Besuch wert. Wer wollte nicht schon immer mal in einem Supersportwagen über ein Flugzeugwrack springen oder durch einen alten Hangar driften?

Auf dem Aeródromo En La Selva reiht ihr Drifts und Sprünge aneinander. © Xbox Game Studios

Da liegt Gummi in der Luft: Wer Driften sagt, muss auch Red Bull Driftbrothers sagen. Die Brüder Elias und Johannes Hountondji sind wahre Meister ihres Fachs. In unserer Show begleiten wir die Brüder rund um den Globus.

Close to home

04 Gran Caldera Vulkan

Einen aktiven Vulkan besteigt man nicht alle Tage. Der Gran Caldera markiert gleichzeitig die höchste Stelle, die je in einem Forza Horizon-Game enthalten war. Dementsprechend stellt bereits der Aufstieg ein echtes Abenteuer dar. Oben angekommen belohnt euch das Rennspiel mit einer unglaublichen Aussicht über die gesamte Spielwelt – beeindruckende, brodelnde Lavabecken inklusive.

Der Gran Caldera Vulkan besticht durch beeindruckende Details. © Xbox Game Studios

05 Cascadas De Agua Azul

Die Wildwasserbahn der etwas anderen Art hat ebenfalls ihren Ursprung in der realen Welt. Die „Wasserfälle des blauen Wassers“ sind eigentlich auf dem sogenannten Gringo Trail im mexikanischen Bundesstaat Chiapas beheimatet, auf der Forza Horizon 5 Map schlängelt sich der Fluss samt epischem Wasserfall durch den Süden der Karte und markiert einen der schönsten Bereiche innerhalb der Spielwelt – Flamingos und Brüllaffen inklusive. Und mit einem Offroad-Boliden unter dem Hintern macht die Hatz durch das wilde Gewässer gleich noch mehr Spaß.

Bei den Cascadas De Agua Azul rast ihr durch ein wildes Flussbett. © Xbox Game Studios

06 Teotihuacán

Mit ihren Stufentempeln inklusive der großen Sonnenpyramide zählt Teotihuacán zu den bedeutendsten Ruinenmetropolen in ganz Amerika . Selbstverständlich dürfte ihr den beeindruckenden Bauwerken auch in Forza Horizon 5 einen Besuch abstatten, was dank der Beleuchtung vor allem nachts zu einem besonderen Erlebnis wird.

Doch auch tagsüber sind die Ruinen und Tempel einen Besuch wert, immerhin findet ihr dort einen Scheunenfund und viele weitere Geheimnisse. Zweifelsohne eine der beeindruckendsten Locations im Spiel.

Die Sonnenpyramide darf auf keiner Tour fehlen. © Xbox Game Studios

Wilde Abenteuer auf der Halbinsel Yucatán: 'The Path of Xibalbá' folgt den besten Cliffdivern zu beeindruckenden Locations in ganz Mexiko.

Die Überraschung: Von Valladolid nach Suytun

07 Guanajuato

In der größten Stadt, die Forza Horizon 5 zu bieten hat, erwartet euch echte Streetracing -Atmosphäre. Die engen, dicht befahrenen Straßen verlangen euch aus fahrerischer Sicht absolut alles ab. Alternativ bestaunt ihr einfach die riesige Kathedrale, geht auf die Suche nach XP-Schildern oder lasst die malerische Architektur auf euch wirken.

Guanajuato überzeugt durch enge Kurven und eine beeindruckende Architektur. © Xbox Game Studios

08 El Estadio Horizon

Dieses Fußballstadion ist derart riesig, dass ihr die Umrisse beim Öffnen der Karte sofort erkennen könnt. Die Ränge bleiben zwar leer, doch im Zentrum des Spielfeldes wartet ein gigantischer Ball auf herannahende Spieler – und so eine Partie Auto-Fußball geht doch eigentlich immer, oder? Rocket League lässt grüßen.

Wer hat Lust auf eine Partie Fußball? © Xbox Game Studios

09 Dunas Blancas

Die ausladende Wüste samt ihrer gewaltigen Dünen im Westen der Forza Horizon 5 Karte sieht eher uninteressant aus? Na dann wartet mal ab, bis sich ein Sandsturm zusammenbraut und die Sichtweite bei maximal fünf Metern angelangt ist.

Doch auch ganz ohne Sandstürme lädt die Wüstenregion zum Erkunden ein – besonders, wenn die Radiosender ein Fähigkeitslied spielen, winken hier mitunter neue Highscores. Mit Horizon Baja gibt’s zudem eine spaßige Offroad-Rennstrecke inklusive.

In der Wüste regiert der Offroad-Fahrspaß. © Xbox Game Studios

Purer Offroad-Fahrspaß: ' Drivin Dirty ' folgt Bryce Menzies auf dem Weg zu seinem ersten Titel bei der Baja 1000.

Reise zum Baja 1000

10 Hotel Mirador Balderrama

Malerische Berge und Täler, verwinkelte Serpentinen und wunderschöne Felsformationen haben bislang in unserer Liste der besten Forza Horizon 5 Locations noch gefehlt. Doch keine Sorge, auch daran haben die Entwickler gedacht.

Die Serpentinen um das Hotel Mirador Balderrama haben es in sich. © Xbox Game Studios

Die Region um das Hotel Mirador Balderrama findet ihr im Nordosten der Map und gibt als Foto-Location, Drift-Herausforderung oder Stunt-Challenge eine gleichermaßen gute Figur ab.