Das sind die 10 schnellsten Autos in Forza Horizon 6

Die Forza Horizon-Reihe ist seit langem für ihre vielseitige Auswahl an Autos bekannt. Von trägen Kleinwagen und Retro-Klassikern bis hin zu den neuesten und besten Hypercars und Drift-Maschinen – die Auswahl hat schon immer ein breites Publikum angesprochen. Meistens tendieren die Spieler jedoch dazu, sich in die schnellsten Autos zu setzen, um bei PR-Stunts neue Rekorde aufzustellen und Gegner in Rennen zu schlagen. In diesem Artikel stellen wir euch die schnellsten Autos in Forza Horizon 6 vor, die ihr euch sichern könnt.

Ein kurzer Hinweis: Bei den hier aufgeführten Autos handelt es sich um die schnellsten „Serien“-Autos. Mit anderen Worten: Wir betrachten hier keine Autos, die so getunt werden können, dass sie absurde Höchstgeschwindigkeiten erreichen. Wer nach dem schnellsten Auto nach dem Tuning sucht, sollte sich den Toyota Sprinter Trueno GT-Apex (AE86) Forza Edition ansehen.

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Anstatt einfach nur die Autos mit den höchsten „Geschwindigkeits“-Werten aufzulisten, wurden auch Beschleunigung und Anfahrverhalten berücksichtigt. Diese Werte sind genauso wichtig dafür, dass sich ein Auto schnell anfühlt, wie die Höchstgeschwindigkeit, die es erreichen kann.

01 Nissan GT-R Black Edition (R35) Forza Edition

Der Nissan GT-R Black Edition (R35) Forza Edition © Xbox Game Studios

Geschwindigkeit: 10

Beschleunigung: 10

Anfahrverhalten: 10

Mit durchweg Zehnerwerten bei allen geschwindigkeitsbezogenen Werten ist die Aufnahme in diese Liste ein Kinderspiel. Die Forza Edition des GT-R Black Edition ist ohne Zweifel das schnellste Auto in Forza Horizon 6, das du bekommen kannst, ohne dich mit Tuning beschäftigen zu müssen. Mit einer Höchstgeschwindigkeit von 490,5 km/h ist es das schnellste „Serienauto“ im Spiel, auch wenn die Forza Edition von zusätzlichen Optimierungen durch die Entwickler profitiert.

Man kann es nur als zufälligen Aftermarket-Kauf irgendwo auf der Karte oder als Preis bei einem Wheelspin erhalten, was es sehr selten macht. Andere Spieler stellen es vielleicht zur Versteigerung ein, aber das kostet oft Millionen von Credits, und solche Angebote verschwinden unglaublich schnell.

02 Zenvo TSR-S

Der Zenvo TSR-S ist echt schnell und ein toller Allrounder © Xbox Game Studios

Geschwindigkeit: 9,2

Beschleunigung: 7,6

Anfahrleistung: 8,3

Die Stärke des Zenvo TSR-S zeigt sich in seinen Werten. Nicht nur bei der Geschwindigkeit, sondern in allen Bereichen. Mit einer Höchstgeschwindigkeit von 322 km/h sowie beachtlicher Beschleunigung und Anfahrleistung, gepaart mit 9,1 im Handling und 10 beim Bremsen, ist der TSR-S eines der besten Autos in Forza Horizon 6.

Vor allem das Handling macht ihn zu einer attraktiven Wahl für Speed-Trap-Herausforderungen. Sollte die Höchstgeschwindigkeit wirklich ein Problem sein, lässt sie sich durch umfangreiches Tuning noch weiter steigern. Auch ohne Tuning ist dies eines der schnellsten Autos für richtige Rennen.

03 Lamborghini Revuelto

Der Revuelto punktet vor allem mit Beschleunigung © Xbox Game Studios

Geschwindigkeit: 8,6

Beschleunigung: 9,9

Anfahrverhalten: 10

Auch wenn der Lamborghini Revuelto keine Spitzenwerte bei der Höchstgeschwindigkeit vorweisen kann, macht er das mit unübertroffenen Beschleunigungs- und Anfahrwerten wieder wett. Der Allradantrieb sorgt für eine Beschleunigung von 9,9 und einen makellosen Start aus dem Stand, was ihn ideal für Drag-Rennen auf gerader Strecke über kürzere Distanzen macht.

Allerdings lässt seine Leistung über lange Strecken nach, sobald seine Höchstgeschwindigkeit von 349 km/h im Vergleich zur Konkurrenz an Bedeutung verliert. Trotzdem fühlt sich der Revuelto schnell an und kann sich in Rennen mit vielen Kurven mehr als behaupten.

04 Koenigsegg Gemera

Der Gemera ist ein super Auto, um bei PR-Stunts drei Sterne zu holen © Xbox Game Studios

Geschwindigkeit: 10

Beschleunigung: 9,7

Anfahrverhalten: 10

Der Koenigsegg Gemera hat die zweitbeste Kombination aus Geschwindigkeit, Beschleunigung und Anfahrverhalten auf dieser Liste. Als Allrad-Monster mit 1451 Pferdestärken vereint der Gemera eine Höchstgeschwindigkeit von 438 km/h mit beeindruckender Beschleunigung aus dem Stand und einem hervorragenden Anfahrverhalten. Allerdings wird nicht jeder Spieler ihn bekommen können, da er zum Zeitpunkt des Verfassens dieses Artikels nur über den Car Pass von „Forza Horizon 6“ erhältlich ist.

Wenn du ihn jedoch zur Verfügung hast, ist er eine hervorragende Wahl für PR-Stunts. Der Gemera kann rechtzeitig vor den meisten Gefahrenzeichen und Radarkontrollen, die auf einer geraden Strecke liegen, auf über 200 mph beschleunigen. Dank seiner Fähigkeit, schnell durch die Gänge zu schalten, eignet er sich auch hervorragend für Supercar-Straßenrennen und allgemeine Straßenrennen.

All diese Geschwindigkeit geht allerdings auf Kosten des Handling-Werts von 7,1. Damit ist er der zweit schlechteste Koenigsegg in Sachen Handling, der im Spiel verfügbar ist.

05 Ferrari FXX / FXX-K EVO „Welcome Pack“

Der Ferrari FXX-K EVO ist bei Straßenrennen kaum zu schlagen © Xbox Game Studios

Geschwindigkeit: 8,7 / 8,1

Beschleunigung: 8,1 / 8,7

Anfahrbeschleunigung: 8,9 / 9,4

Dieser Eintrag ist quasi ein „Zwei-für-eins“-Angebot, was einfach daran liegt, dass beim Ferrari FXX und FXX-K EVO „Welcome Pack“ im Grunde zwei ihrer Werte vertauscht wurden.

Der Standard-FXX setzt auf Höchstgeschwindigkeit auf Kosten von Beschleunigung und Antritt, während die FXX-K EVO „Welcome Pack“-Edition ein kleines bisschen von der Höchstgeschwindigkeit einbüßt, damit das Auto schneller darauf beschleunigen kann. Der Start aus dem Stand des EVO ist besonders nützlich für Rennen auf Rennstrecken mit vielen Kurven, da man aus diesen weitaus schneller herausbeschleunigen kann als die Konkurrenz.

Auch wenn es vielleicht umstritten erscheint, den FXX dem LaFerrari mit seinen Werten von 9,4 bei der Höchstgeschwindigkeit, 7,2 bei der Beschleunigung und 7,9 beim Start vorzuziehen, fühlt sich der FXX dank seines weitaus besseren Handlings und Startverhaltens wie das ultimative Spielzeug für Trackdays an.

06 Koenigsegg Jesko

Der Fan-Favorit aus Forza Horizon 5 kehrt zurück © Xbox Game Studios

Geschwindigkeit: 10

Beschleunigung: 6,5

Anfahrleistung: 7

Ja, es ist schon wieder ein Koenigsegg. Der Jesko war schon in „Forza Horizon 5“ dank seiner überragenden Geschwindigkeits- und Handling-Werte ein Fanliebling, und diese Eigenschaften sind in „Forza Horizon 6“ nach wie vor unübertroffen.

Mit einer Höchstgeschwindigkeit von 457 km/h (die sich mit dem richtigen Tuning noch weiter steigern lässt) und außergewöhnlichem Handling ist der Jesko eines der besten Autos für Straßenrennen. Aufgrund seiner Beschleunigungswerte kann er sich anfangs zwar etwas träge anfühlen, aber sobald er Traktion hat, kann er mit den meisten anderen Autos mithalten.

07 Koenigsegg Agera RS

Der Koenigsegg im Mittelfeld der drei auf dieser Liste © Xbox Game Studios

Geschwindigkeit: 10

Beschleunigung: 6,6

Anfahrbeschleunigung: 7,1

Es ist bereits der dritte Koenigsegg auf der Liste, aber der schwedische Hersteller baut wirklich rasante Supersportwagen. Auch wenn er in Sachen Geschwindigkeit nicht ganz so beeindruckend ist wie der Gemera, bietet er doch ein besseres Handling als sein neueres Pendant.

Er liegt genau zwischen dem Gemera und dem Jesko: Er bietet ein besseres Handling als der Gemera, muss dafür aber Abstriche bei der Beschleunigung machen, während er gegenüber dem Jesko eine geringfügig bessere Beschleunigung aufweist – allerdings auf Kosten des Handlings.

Auch bei der Höchstgeschwindigkeit liegt er in der Mitte der drei Modelle, mit atemberaubenden 443 km/h. Er kann im Auktionshaus für 2,9 Millionen Credits erworben werden.

08 Hennessey Venom F5

Das schnellste Serienfahrzeug in Forza Horizon 6, ohne die Forza Editions © Xbox Game Studios

Geschwindigkeit: 10

Beschleunigung: 6,5

Anfahrbeschleunigung: 7

Der Hennessey Venom F5 hat mit satten 490 km/h die höchste Höchstgeschwindigkeit aller Serienfahrzeuge in Forza Horizon 6. Noch beeindruckender ist die Tatsache, dass der Venom F5 Kurven tatsächlich relativ gut meistert. Das macht ihn zu einer der besten Optionen für Rennen und PR-Stunts, bei denen du Schwierigkeiten hast, drei Sterne zu erreichen, und bei denen es auf pure Geschwindigkeit ankommt.

Du kannst ihn auf der Autoshow für 2,05 Millionen Credits kaufen oder im Auktionshaus, wenn du einen Rabatt ergattern möchtest. Am günstigsten bekommst du ihn über einen Wheelspin, aber dafür musst du das Glück auf deiner Seite haben.

09 Porsche 918 Spyder

Zwei Elektromotoren kombiniert mit einem V8. © Xbox Game Studios

Geschwindigkeit: 8,8

Beschleunigung: 10

Anfahrbeschleunigung: 10

Auch wenn der Porsche 918 Spyder nicht die höchste Höchstgeschwindigkeit hat, punktet er mit maximalen Werten bei Beschleunigung und Antritt. Das bedeutet, dass er seine Höchstgeschwindigkeit von 391 km/h relativ mühelos erreicht, was ihn zu einer soliden Wahl sowohl für Rennen als auch für PR-Stunts macht.

Allerdings werden ihn auf besonders langen Geraden oder bei geschicktem Fahrstil auf den Autobahnen von Tokio andere Autos wahrscheinlich irgendwann überholen – trotzdem ist er eine solide Allround-Geschwindigkeitsmaschine.

10 Mazda MX-5 Miata Forza Edition

Der MX-5 Miata Forza Edition ist rasend schnell © Xbox Game Studios

Geschwindigkeit: 9,4

Beschleunigung: 10

Anfahrbeschleunigung: 4,8

Der MX-5 Miata Forza Edition ist eine komplette Überarbeitung des Serienfahrzeugs. Er ist als Aftermarket-Kauf auf der Karte für 450.000 Credits erhältlich. Sein V10-Motor mit Doppelturbo ragt fast aus der Motorhaube heraus, und er hat so viel Leistung in einer so leichten Karosserie, dass er beim Anfahren Probleme mit der Traktion hat.

Außerdem hat er insgesamt ein ziemlich miserables Handling, was ihn zu einem reinen Geschwindigkeitsmonster auf gerader Strecke macht. Aber wenn du nach einem Fahrzeug suchst, das schnell auf Touren kommt und sich von Warnschildern abstoßen lässt oder es auf geraden Straßen mit den Radarkameras aufnehmen kann, ist das hier eine tolle Option.

Über den Autor Wer ist Chris Jecks? Chris berichtet seit über 10 Jahren über Spiele für verschiedene Marken, darunter PCGamesN, GameRant, Destructoid und Twinfinite. In dieser Zeit hat er Tausende von Anleitungen und Rezensionen verfasst und ist Experte für Action-RPGs, Shooter und Rennspiele. Außerdem hat er eine Vorliebe für gute Indie-Spiele, über die er im Laufe seiner Karriere ausführlich berichtet hat.