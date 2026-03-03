Franjo von Allmen: Wie Mut und Freude einen Skichampion formten

Diese und andere Geschichten abseits des Alltäglichen findest du im The Red Bulletin Magazin. Mehr hier!

Bevor Franjo von Allmen zu einem der erfolgreichsten Schweizer Winterolympioniken wurde – mit drei Goldmedaillen – galt er längst als großer Umdenker in der Abfahrt. Dieses Interview entstand kurz vor seinem olympischen Erfolgslauf, in einer Phase, in der er den Weltcup mit einem furchtlosen Aufstieg an die Spitze aufmischte.

Er kam mit einem Paukenschlag. Von Allmen war plötzlich der neue Star im Schweizer Abfahrtsteam – auf den steilsten Pisten der Welt ebenso kompromisslos wie auf den härtesten Motocross-Strecken. Risiko schreckt ihn nicht ab, es reizt ihn.

Januar 2024, Kitzbühel. Zum ersten Mal steht von Allmen im Starthaus des prestigeträchtigsten Abfahrtsrennens der Welt. Unter ihm stürzt die Streif wie ein Schacht ins Tal. Die legendäre Mausefalle wartet – ein Sprung, der die Athleten bis zu 80 Meter durch die Luft katapultiert. Er will sich voll auf diesen Schlüsselabschnitt fokussieren. Doch ein anderer Gedanke drängt sich auf. Eine ungeschriebene Regel.

Franjo sieht's locker. © Philipp Mueller

Jeder, der hier zum ersten Mal startet, stößt dreimal aus dem Tor. Nicht, weil es notwendig ist - im Gegenteil, niemand braucht an einem so steilen Hang zusätzlichen Schwung - sondern weil es beweist, dass du dazugehörst. Drei Abstöße bedeuten: Ich bin voll dabei.

Von Allmen ist entschlossen. Natürlich ist er das. Er ist keiner, der zu viel nachdenkt. Er will sich fallen lassen, wie man in kaltes Wasser springt - ohne zu zögern. Also macht er sich auf den Weg und zählt in seinem Kopf: eins, zwei... waren es schon drei? Der Zweifel währt nur den Bruchteil einer Sekunde. Aber der Zweifel ist gefährlicher als jede Kompression auf der Streif. Also stößt er noch einmal an - vier statt drei Stöße, nur um sicher zu gehen.

Es macht keinen Unterschied in der Zeit. Aber es sagt alles über den jungen Skifahrer aus dem Berner Oberland aus. Er riskiert lieber, mit der perfekten Linie unten zu verlieren, als oben zu zögern.

01 Ein rasanter Aufstieg in einer Disziplin, die auf Erfahrung baut

Hohe Erwartungen treiben den Superstar aus der Schweiz nur an. © Lorenz Richard/Red Bull Content Pool

Der im Sommer 2001 geborene Franjo von Allmen ist in jeder Hinsicht ein Mann der Geschwindigkeit. Auf Skiern sowieso – aber auch in der Art, wie er die Weltspitze eroberte. Sein Durchbruch kam nicht schleichend. Er explodierte förmlich.

Bei erst seinem dritten Weltcupstart im Dezember 2023 raste er im Super-G von Gröden auf Rang neun. Wenige Wochen nach seinem Debüt in Kitzbühel stand er erstmals auf dem Podium: Dritter im Super-G von Garmisch-Partenkirchen. Und das alles in seiner Premierensaison.

Sein zweites Jahr war aber noch beeindruckender: 17 Weltcuprennen, 12 Top-Ten-Platzierungen, sieben Podiumsplätze, drei Siege. Der Höhepunkt kam im Februar 2025 bei der WM in Saalbach - Abfahrtsgold mit nur 23 Jahren, der jüngste Weltmeister in dieser Disziplin seit 1989.

Franjo von Allmen geht immer voll auf Angriff. © Getty Images Franjo von Allmen beim Abfahrtsweltcup 2024 in Beaver Creek. © Getty Images

Bemerkenswert war dieser Aufstieg vor allem deshalb, weil er sich ausgerechnet in der Abfahrt vollzog – jener Disziplin, in der Erfahrung als härteste Währung gilt. Die Strecken verändern sich kaum. Wer sie oft gefahren ist, kennt jede Kuppe, jede Kompression, jede Schlüsselstelle. Es ist ein wenig wie in der Formel 1 – mit einem entscheidenden Unterschied: Im Motorsport lässt sich eine Strecke im Simulator einstudieren. Im alpinen Skisport bleiben zwei Trainingsläufe. Dann zählt jede Hundertstelsekunde.

Zu Beginn der Saison 2025-26, die Ende November in den USA beginnt, verkörpert von Allmen zwei Gegensätze: den Überschwang eines Jungen und die Gelassenheit eines Veteranen. Mit seinen 24 Jahren schien es, als hätte er schon Erfahrung, bevor er überhaupt Zeit hatte, sie zu sammeln.

Aber woher kam das?

02 Kein Masterplan - nur Glaube und Instinkt

Man könnte annehmen, dass es jahrelange akribische Planung war, ehrgeizige Eltern, ein sorgfältig vorgezeichneter Weg von Kindheit an - das Modell, dem viele Schweizer Stars folgen.

Nichts davon traf auf Franjo von Allmen zu.

Franjo will seine Fehler kennen, sich aber nicht mit ihnen aufhalten. © Getty Images

Dass er es bis an die Spitze einer Sportart geschafft hat, die Geld, Ausrüstung und frühes Engagement erfordert, war das Ergebnis einer unwahrscheinlichen Mischung: eine Portion Glück, Durchhaltevermögen und vielleicht eine innere Berufung.

An einem warmen Frühsommermorgen - einer der seltenen Momente, in denen Skifahrer:innen nicht von ihrem Sport eingenommen sind - sitzt von Allmen auf einer Hotelterrasse mit Blick auf den Thunersee. Er lehnt sich in einem Korbsessel zurück. Kurze Haare, offenes Gesicht, schnelle, verschmitzte Augen. Er lacht oft - manchmal schüchtern, manchmal weil er merkt, wie ungewöhnlich seine Geschichte klingt. Er hat etwas Spielerisches und Müheloses an sich.

Das spiegelt sich auch in seiner Sprache wider. Er sagt selten "ich". Stattdessen sagt er "du" oder "man". "Dann fängst du einfach an, Ski zu fahren." Oder: "Du denkst nicht wirklich darüber nach, was dabei herauskommen könnte." Das schafft Distanz, einen kleinen Schutzschild gegen das Scheinwerferlicht. Und es hört sich an, als ginge es weniger um ihn, sondern mehr um den Ort, aus dem er kommt - als ob das Leben zwischen diesen Bergen einfach so funktioniert.

03 Aufgewachsen zwischen Hängen und Kehren

Franjo von Allmen wuchs in Boltigen in der Schweiz auf. Skifahren war für ihn selbstverständlich. Im Winter war es für ihn so selbstverständlich wie das Fußballspielen auf dem Spielplatz. Nach der Schule fuhr er auf den Berg und blieb dort, bis die Lifte schlossen - und wenn genug Schnee lag, glitt er in der Abenddämmerung direkt bis vor die Haustür. Er baute Sprünge, probierte Tricks aus, fuhr auf einem Bein und oft abseits der Piste. "So was machen Jungs eben", sagt er und lacht. Die Rennen waren zweitrangig.

Ob auf Schnee oder im Dreck, Franjo liegt immer hart in der Kurve. © Marco Büchel In den Saisonpausen ist Franjo mit seinem Motorrad unterwegs. © Marco Büchel

Schließlich zeigte das Schweizer System Interesse. Er trat dem regionalen Leistungszentrum bei, trainierte ernsthafter und wurde ehrgeiziger. "Mit der Zeit hat man einfach mehr Spaß daran."

Warum er dabei geblieben ist? "Es mag kitschig klingen", sagt er und hält kurz inne, "aber wenn alles zusammenkommt - der Schnee, die Geschwindigkeit, die Berge, die Skier, die sich plötzlich wie ein Teil von dir anfühlen - ich liebe es einfach."

Im Sommer ist er diesem Gefühl auf zwei Rädern nachgejagt. Gleich außerhalb von Boltigen liegt der Jaunpass, der bei Motorradfahrer:innen wegen seiner weiten Aussichten und engen Haarnadelkurven sehr beliebt ist. Für jemanden, der den Rennsport in seinen Adern hat, war das unwiderstehlich. Zuerst mit einer alten Trial-Maschine seines Vaters, später mit einer Supermoto. "Du bist einfach rauf und runter gefahren, bis du fertig warst."

Irgendwann merkten er und sein bester Freund, dass das gefährlich werden könnte. Die Lösung war Motocross. "Wenn man dort stürzt, beschwert sich niemand. Man kann richtig Gas geben, ohne jemanden zu gefährden."

Seitdem geht es außerhalb der Saison immer wieder quer durch die Schweiz - manchmal auch nach Italien, Frankreich oder Deutschland - von Strecke zu Strecke. Ein Van, eine Matratze, Ersatzteile. Wenn sie hungrig werden, halten sie für einen Bissen an. Das ist genug. "Du bist draußen, du riechst die Erde, das Benzin, die Luft. Jeder Trip ist anders. Der Boden verändert sich, du reagierst sofort."

04 Verlust, Zweifel und ein Wendepunkt

Die Schule dagegen war härter. Stillsitzen passte nicht zu ihm. Schon früh beschloss er, einen Beruf zu erlernen, auch wenn das Skifahren nur ein Hobby blieb. Er fand eine Lehrstelle bei der Schreinerei in Zweisimmen. "Solange deine Noten gut sind, kannst du dir die Zeit nehmen, die du brauchst", sagte ihm sein Chef.

Dann, im Jahr 2019, änderte sich alles. Mit 17 Jahren verlor von Allmen unerwartet seinen Vater. Auf Trauer folgte Ungewissheit: Konnte er sich Ausrüstung, Reisen und Ausbildung leisten? Konnte er überhaupt weitermachen?

Franjo bekam immer viel Unterstützung aus seinem Umfeld. © Lorenz Richard/Red Bull Content Pool

Freunde ermutigten ihn, es zu versuchen. Zusammen mit seiner Mutter, seiner Schwester und seinem Bruder rief er eine kleine Crowdfunding-Kampagne ins Leben, um Unterstützung für den Winter zu finden. Genug Leute glaubten an ihn. Er machte weiter.

05 Risikomanagement bei 130 km/h

Als er im Weltcup ankam, traf er auf einen weiteren Glücksfall: den Speedtrainer Reto Nydegger. Als ehemaliger Jugendrichter in Biel und späterer Skilehrer in Australien hatte Nydegger mit Norwegens Team große Erfolge gefeiert. Er ist kein Mann, der auf schnelle Erfolge aus ist. Er hört zu.

Von Allmen hatte auch das Glück, in ein Team zu kommen, das von Marco Odermatt angeführt wird - jemand, der bereit ist, sich den Medien zu stellen und Druck zu absorbieren.

Marco Odermatt und Franjo von Allmen feiern gemeinsam. © Joerg Mitter/Red Bull Content Pool

Der Abfahrtslauf hat mehr mit Bergsteigen oder Basejumpen gemeinsam als mit Ausdauersport. Stürze passieren. Alle paar Jahre gibt es Todesopfer. Es macht keinen Sinn, das zu leugnen.

"Wenn ich einen Fehler mache", sagt von Allmen, "denke ich kurz darüber nach, wie ich ihn beheben kann. Aber ich schaue es mir nicht fünfmal in der Wiederholung an. Dann würdest du dich schlecht fühlen - und das ist das Letzte, was du im Starthaus brauchst."

Er ignoriert das Risiko weder, noch lässt er sich davon lähmen.

Nach seiner ersten Saison kam das Gerücht auf, dass er zurückhaltend sein müsse. Beim Eröffnungsrennen der Saison 2024-25 in Beaver Creek sagten ihm zu viele Stimmen, er solle an den Schlüsselstellen vorsichtig sein. Das Ergebnis war eine mentale Blockade - 2,2 Sekunden Rückstand und Platz 28.

Franjo von Allmen im Januar 2025 beim Super-G auf der Streif in Kitzbühel. © Erich Spiess/Red Bull Content Pool

Nydegger schritt ein. Von nun an besprach nur noch er die Taktik mit von Allmen. Bei den nächsten drei Abfahrten wurde er jedes Mal Zweiter. Dann folgten drei Siege - darunter WM-Gold.

06 Geschwindigkeit mit Respekt

Die Saison war zu Ende. Von Allmen kehrte für den Sommer nach Boltigen zurück und teilte sich mit seinem Bruder eine Wohnung im Haus der Familie. Es gab mehr Medienanfragen als je zuvor - Sponsorenveranstaltungen, Empfänge und Interviews. Er genießt sie. Aber am wohlsten fühlt er sich in seiner kleinen Motorradgarage oder auf einer Dirt-Track-Strecke.

Motocross ist fast so wild wie Skifahren - mit einem Unterschied: Es gibt keine Zeitmessung. Ob eine Runde nun 18 oder 22 Sekunden dauert, spielt keine Rolle. Es geht immer noch darum, die perfekte Linie zu finden und auf das wechselnde Terrain zu reagieren. Vor allem aber geht es um den Spaß.

Wenn die Schneekanonen wieder anspringen, wechselt er das Gerät. Wieder zurück auf den Skiern, wird aus Spiel Präzision. Der Junge, für den früher jeder Hang ein Spielplatz war, hat gelernt, seine Liebe zur Geschwindigkeit in kontrollierte Aggression umzuwandeln.

So fährt er heute Rennen - mit der Freiheit, die ihn groß gemacht hat, und dem Respekt, der ihn sicher ins Ziel bringt. Das ist ein seltenes Gleichgewicht. Sie hat ihn zu Weltmeistertiteln und später zu drei olympischen Goldmedaillen geführt. Und in einer Disziplin, die viel Erfahrung erfordert, wird er vielleicht noch viele Jahre an der Spitze bleiben.