Warum Frankfurt am Main die heimliche Rap-Hauptstadt ist

Die Aussage, dass Berlin nicht die Nummer Eins der Deutschrap-Städte ist, würden ortsansässige Rapper und ihre Fans wahrscheinlich schlimmstenfalls mit einem Faustschlag würdigen. Dabei gibt es mehr als genug gute Gründe, die Vormachtstellung Berlins als Deutschrap-Hauptstat anzuzweifeln.

Der vielversprechendste Nebenbuhler auf den Titel ist Frankfurt am Main, Heimat von Künstlern wie Haftbefehl oder reezy, die heute zu den großen Namen in der Deutschrap-Geschichte zählen. Um das zu erklären, werfen wir einen Blick in die Vergangenheit:

01 Rödelheim macht Deutschrap hart

Während in den frühen 90ern vornehmlich radiotauglicher Gute-Laune-Sound die Deutschrap-Szene regiert und Fanta 4 mit Songs über Dreiecksbeziehungen Gold holen, braut sich in Frankfurt längst ein Umschwung zusammen. Moses Pelham und Thomas Hofmann , prägende Figuren der Frankfurter Rap-Szene, machen es sich zur Aufgabe, die raue Lebensrealität der Bankenstadt auf Beats zu verewigen. Der neue Sound kommt „Direkt aus Rödelheim“ und überschwemmt die Republik quasi über Nacht.

Das Rödelheim Hartreim Projekt etabliert mit seinem Debüt eine neue Härte im Deutschrap , die es so zuvor höchstens auf Untergrund-Tapes zu hören gab. Das zieht ein völlig neues Publikum an, das Rap auf Deutsch zuvor höchstens müde belächeln konnte.

Ein öffentlich geführter Beef mit den Mainstream-Lieblingen, den Fantas , und eine folgenschwere Kopfnuss gegen Stefan Raab tun im Folgenden ihr Übriges. Hiphop in Deutschland ist plötzlich hart.

02 Azad lässt Deutschland die „Faust des Nordwestens“ spüren

Das RHP inspiriert eine ganze Generation an aufstrebenden Rappern, die sich eher in den USA bereits vorherrschenden Gangsta- bzw. Straßenrap wiederfinden können. Darunter auch die Asiatic Warriors um die Rapper D-Flame und Azazin . Letzterer unterschreibt 1999 nach der Auflösung der Gruppe bei Moses Ps Label 3P und nennt sich inzwischen Azad .

Zwei Jahre später erscheint sein selbstproduziertes Solodebüt, das einen ungeschönten Einblick in das Frankfurter „Leben“ gibt und bis heute einen Platz in zahlreichen Top-5-Listen belegt. Auch unter Rap-Kollegen. Soundtechnisch bewegt sich Azad irgendwo zwischen Aggressivität und Melancholie. Diese Vielschichtigkeit gipfelt einige Zeit später im Nachfolger „Faust des Nordwestens“.

03 Wie kam es zum Beef zwischen Aggro Berlin und Azad?

In Berlin kommen derweil ein Grafikdesigner, ein Ladenbesitzer und der Carhartt-Gebietsleiter für Ostdeutschland zusammen und gründen mit Aggro Berlin das womöglich bekannteste Label der Deutschrap-Historie. Anfangs sind sich die beiden Lager noch wohlgesinnt. Nachdem Sido sich bei einem Auftritt jedoch abfällig über Azads Mutter äußert, ändert sich das. Der Konflikt mündet in einer der ersten großen physischen Auseinandersetzungen zwischen zwei bekannten Deutschrappern: Azad und Entourage stürmen 2004 das Hip Hop Open und liefern sich eine Schlägerei mit dem Berliner. Schon da zeigt sich: Frankfurt scheut den Konflikt mit der Bundeshauptstadt nicht.

Sie zollen ihm Tribut: Kool Savas © Dieser Bobby

Azad gelingt, trotz der Frankfurter Härte, in den folgenden Jahren der Durchbruch im deutschen Mainstream. Mit „Prison Break Anthem (Ich glaub’ an dich)“ kann er sich sogar die Chartspitze holen. Sein Kollaboalbum „One“ mit Kool Savas hat bis heute Klassikerstatus.

04 Haftbefehl revolutioniert die deutsche Sprache & das Bild von Deutschrap

Azad ist zu dieser Zeit selbst Labelchef bei dem von ihm gegründeten Bozz Music . Dort steht unter anderem auch Jonesmann unter Vertrag, zumindest bis 2007. Da endet sein Vertrag bei Azad und Jonesmann gründet selbst: „ Echte Musik “ heißt das Label, bei dem alsbald ein junger Offenbacher gesignt wird, der das gesamte Genre auf den Kopf stellen wird.

Am Ende sind wieder alle Freunde! © Jens Oellermann

Anfangs noch teilweise belächelt, erobert Haftbefehl mit seinem 16Bars Exclusive „Ich nehm dir alles weg“ sturmhaft die Schulhöfe des Landes. Einige hören den Song ironisch, einige, weil sie ihn von Herzen fühlen – so oder so, sie hören ihn.

Und auch die nachfolgenden Releases können überzeugen und haben so etwas Eigenes, wie man es im Deutschrap zuvor selten gehört hat. Eine absurde Mischung aus multilingualem Slang und einer ordentlichen Prise Hessisch. Eben ganz so, wie Frankfurt nun mal ist. (Auch wenn Haftbefehl eigentlich natürlich aus Offenbach kommt, aber er repräsentiert schließlich lautstark die ganze Region, also sei's drum.)

In den 2010er Jahren wird alles, was Haftbefehl anfasst, umgehend zu purem Gold. Azzlackz, Chabos, Babos… Jedes Wort, was Aykut Anhan nutzt, findet prompt den Einzug in das Vokabular von Millionen Jugendlichen.

Ćelo & Abdï repräsentieren Frankfurt wie kein anderes Duo © Red Bull

Seinen Signings, Ćelo & Abdï , gelingt Ähnliches. Das kriegt spätestens 2014 auch der deutsche Feuilleton mit, als „Russisch Roulette“ erscheint. War Deutschrap zuvor oft stiefmütterlich behandelt worden oder höchstens mit dem Begriff „Rüpel-Rapper“ in den Massenmedien vertreten, überschlugen sich studierte Journalisten plötzlich mit Lob für den ungeschönten Blick auf das Leben in FFM. Das Ganze hat zu diesem Zeitpunkt bereits solche Dimensionen angenommen, dass Hafti Abi kurz mal eben die Kopie des Rammstein-Vertrags von Universal Musics Neffi vorgelegt bekommt – angeblich.

05 In Frankfurt wächst eine neue Generation heran

Haftbefehls kometenhafter Aufstieg sorgt natürlich nicht nur im Kulturteil der FAZ für Aufsehen, sondern auch auf den Straßen seiner Heimatstadt. In Frankfurt und Umgebung eifern die Kids fleißig nach und wenn sie gut genug sind, bekommen sie sogar einen Vertrag bei ihrem Idol.

Entsprechend geht auch einiges abseits des Azzlackz-Imperiums. Vega macht sich in diesen Jahren einen Namen als einer der besten Lyriker der Szene, Olexesh und kurze Zeit später auch Nimo platzen ins Game, um nur ein paar zu nennen. Und im Untergrund bastelt der Sohn des bereits erwähnten D-Flames an einem Sound, der ein paar Jahre darauf eine ganze Generation prägen soll. 2018 droppt reezy dann mit „Feueremoji“ sein erstes offizielles Projekt und macht sich quasi über Nacht einen Namen als neue R’n’B-Hoffnung.

Sein Aufstieg an die Spitze ist nicht ganz so steil, wie bei manchen seiner Kollegen, dafür wächst reezys Bekanntheit über die folgenden Jahre konstant und vor allem die Qualität seines Outputs sorgt dafür, dass immer mehr Leute auf den Zug aufspringen. Das fortwährende Veröffentlichen von Hits wie „Phantom“, „Sandmann“ oder „Manchester“ hebt reezy mit der Zeit in ganz neue Sphären. Irgendwann kennt und feiert gefühlt jeder Jugendliche des Landes den Sound des Frankfurters. Der heißeste Vibe der Republik kommt mal wieder aus Frankfurt.

Und der wohl größte Superstar aus Berlin ist zu diesem Zeitpunkt Luciano . Die beiden tun sich 2023 zusammen, um den „Expensive Shit“ im Leben zu zelebrieren und stellen dabei unter Beweis, dass sich FFM noch immer nicht vor Berlin verstecken muss.

Vielleicht ist es am Ende auch gar nicht so entscheidend, welche Stadt die Nummer Eins in Deutschland ist. Darüber zu philosophieren macht trotzdem Spaß – und gehört schließlich genauso zu Hiphop wie Disstracks, Battles und der Hinweis, dass die neue Single am Freitag um Null Uhr erscheint.

06 Summary

