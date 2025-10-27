Deutschrap aus Frankfurt: Wie Haftbefehl & Co. die Jugendsprache verändern

Eine Sprache entwickelt sich stetig weiter. Heutzutage nehmen vor allem Internet- und Popkultur am meisten Einfluss auf die deutsche Jugendsprache. Als dann in den 1990er-Jahren auch in Deutschland Hiphop langsam aber sicher zur größten Subkultur des Landes wurde, verändert sich auch die Sprache entsprechend. Verglichen mit anderen Städten hat der Rap-Kosmos Frankfurt für die wahrscheinlich größte und einschneidendste Veränderung in der deutschen Jugendsprache gesorgt. Während in der Hochphase von Royal Bunker und später Aggro Berlin eher noch auf Hochdeutsch gerappt wird, wechselt der Ton gegen Ende der 2000er-Jahre.

Haftbefehl definiert Jugendsprache in "Chabos wissen, wer der Babo ist" © Brede

01 Haftbefehl erklärt den Unterschied zwischen “Babo” und “Chabo”

Frankfurt als einer der wohl größten Schmelztiegel der Kulturen in Deutschland bringt die neuesten Szenestars auf die Bühne – und sie ihre Sprache mit. Aufstrebende Rapper wie Haftbefehl und Ćelo & Abdï beginnen, ihren “Hinterhofjargon” in ihre Raptexte einfließen zu lassen. Durch die multikulturellen Einflüsse in der hessischen Landeshauptstadt vermischen sich Wörter aus den unterschiedlichsten Sprachen und Dialekten in ihren Tracks. Ihr Wortschatz ist gespickt mit Begriffen aus dem Arabischen, Russischen, Französischen, Türkischen, Kurdischen sowie dem Hessischen und dem Rotwelsch-Dialekt , unrühmlich auch als Gaunersprache bekannt.

2012 macht Haftbefehl mit seinem ersten großen Hit “Chabos wissen, wer der Babo ist” gleich mehrere neue Wörter für die deutsche Jugendsprache salonfähig. Das Wort “Chabo” kommt ursprünglich aus der angloromanischen Sprache und bedeutet so viel wie “Junge”, während “Babo” aus dem türkischen Raum stammt und als “Vater” oder “Chef” übersetzt werden kann.

Mit dem Song steigt " Babo " nicht nur zum Jugendwort des Jahres 2013 auf, sondern landet sogar in deutschen Wörterbüchern wie dem Duden. Andere Begriffe wie “Tokat” (Türkisch für “Ohrfeige”) und “Harakets” (Türkisch für “Faxen”) hören einige Deutschrap-Fans hier wohl auch zum ersten Mal. Doch schon bei seinem Debüt “Azzlack Stereotyp” zwei Jahre zuvor und auch mit seinem zweiten Album "Kanackiş" hat Haft findigen Deutschrap-Fans die Sprache der Frankfurter Straßen nähergebracht.

Ćelo & Abdï repräsentieren Frankfurt wie kein anderes Duo © Red Bull

02 Das Azzlackz-Camp ist “Chivatos” und “Amcas” nicht wohlgesonnen

Es sind dann aber seine Azzlackz-Signings Ćelo & Abdï , die “Franz und Hans” nach ihrem legendären “Mietwagentape” zunächst ihre Sprache erklären müssen, damit auch alle auf einen gemeinsamen Nenner kommen. Auf dem Titeltrack ihres Debütalbums "Hinterhofjargon" erklären uns "Doktor Professor" Ćelo und "Oberstudienrat" Abdï zunächst die aktuellen Straßenvokabeln, die man wissen muss, um sich als Fan in ihrer Welt zurechtzufinden .

Mit der schieren Bandbreite an Begriffen der unterschiedlichsten Kulturkreise aus den Songtexten von Ćelo & Abdï könnte man ganze Lexika füllen. So lernen hier mit Sicherheit einige zum ersten Mal, was Begriffe wie unter anderem “Tijara” (Dealen) oder “Chivato” (Verräter) bedeuten. Mit “Iba3ash”, “Amcas”, “Ta7aria” oder “Murija” etabliert das Duo Numero Uno außerdem die verschiedensten Bezeichnungen für die Polizei. Auch zehn Jahre später geben Ćelo Galileo und Abdï Süd ihre Tätigkeit als Straßenprofessoren nicht auf: Auf der Hook von "Di Di" erklärt Abdi den Hörer:innen direkt, was es mit dem Titel des Tracks auf sich hat: “Kauf oder lauf, mein Lieber”.

Doch das Nutzen anderssprachiger Begriffe findet nicht bei allen Deutschrap-Fans Anklang. Kritik wird vor allem in konservativen Kreisen laut. Haftbefehl & Co. kontern vor allem mit Humor. Auf “Money Money” rappt der Azzlackz-Chef beispielsweise:

“Sie sind neidisch, woll'n mir kein'n Erfolg gönn'n / ‘Haft hat nicht ma' 'n Abschluss, der soll erst mal Deutsch lern'n’ / Ich bang' euch mit 'ner deutschen P99-Handgun, reicht mein Deutsch-Könn'n?”

Seit einigen Jahren sind sich aber nicht nur eingefleischte Deutschrap-Fans einig, dass die Azzlack-Crew vor allem dank ihrer einzigartigen Sprache Legendenstatus erreicht hat. Nicht umsonst kann Haftbefehl vor einer mitgrölenden Menge auf einem EDM-Festival auftreten, während Ćelo & Abdï in Frankfurt als Voract für Deutschpop-Star Mark Forster bejubelt werden.

Dank ihres Erfolgs haben Haftbefehl und Ćelo & Abdï ihre jeweiligen Labels Azzlackz und 385ideal aufgebaut und sind damit zu Frankfurter Institutionen geworden. Signings wie beispielsweise Capo, Milonair und Hanybal führen die von Hafti, Ćelo & Abdï gestartete Legacy weiter und haben dafür gesorgt, dass Rap aus Frankfurt weiterhin die deutsche Jugendsprache beherrscht.

Schon Jahre vor Capital Bra hat Olexesh auf “Dejá Vu” den Deutschrap-Fans die slawische brüderliche Bezeichnung “ Bratan ” nähergebracht. Nimo hat das Wort “ Habibi ” zwar natürlich nicht erfunden, es 2016 dank seines ersten Mixtapes aber mit sich in Verbindung gebracht. Außerdem ist seine einzigartige Aussprache von “ Ekho ”, dem arabischen Wort für “Bruder”, eines von Nimos bekanntesten Markenzeichen.

Rap-Superstar mit zwei Nummer-eins-Alben © Miles Kwabla

03 reezy verführt “Shawtys”

Auch reezy vertritt einen Aspekt der kulturellen Vielfalt Frankfurts. Der Rapper und Produzent ist von allen Deutschrap-Stars mit am nächsten dran am zeitgenössischen Sound des internationalen Hiphops. Durch die amerikanische Besatzung und die damit verbundene kulturelle Nähe war FFM schon in den 1980er-Jahren Vorreiter in Sachen Hiphop. Dementsprechend haben reezys amerikanische Wurzeln und seine musikalische Familie ihm in die Wiege gelegt, popkulturell am Zahn der Zeit zu sein.

Schon auf seinen ersten Projekten "feueremoji" und "tropfenemoji" beweist reezy im Jahr 2018, dass er Deutschrap musikalisch generalüberholt und eine gewisse Amerikanisierung des Genres vorantreibt. Hier werden schon “ Shawtys ” in den “ DMs ” verführt, Adlibs auf Migos-Niveau gedroppt und auch die “Bottles” werden “gepoppt”. Begriffe aus dem African American Vernacular English, einer durch die afroamerikanische Bevölkerung in den USA verbreiteten Variante der englischen Sprache, haben bereits durch amerikanische Hiphop-Stars und Black Culture im Internet Anklang gefunden. Unter anderem durch reezy sind sie im heutigen Deutschrap angekommen.

Auch die moderne Streetfashion-Kultur landet durch den “Teenager Forever” auf dem Schirm der deutschen Fanbase . Auf “High Class Street Fashion” erklärt reezy beispielsweise, wie man als Hypebeast auszusehen hat. Dort geht es um BAPE, Vetements, Akio, Chrome Hearts-Jeans und mehr – was das betrifft, hat reezy einfach ein “Gefühl für die Zeit”. Die Frankfurter Wurzeln bleiben trotzdem unverkennbar, wenn man bedenkt, wie oft reezy auch Wörter wie “ Flouz ” (arabisches Wort für Geld) benutzt. Das haben auch die zwei mit dem "Rhythm N’ Flouz" mitbekommen: Mit dem gemeinsamen Track “Vorbei” vereinen Ćelo & Abdï 2021 erstmals die Frankfurter Welten von reezy und sich selbst . Und so schließt sich der Kreis.