"The Grand Maze": Freerunning-Action durch den Großen Basar von Istanbul

Der Große Basar von Istanbul ist seit dem Jahr 1455 nicht mehr aus der türkischen Hauptstadt wegzudenken - ein antikes Zentrum in einer antiken Stadt, das mit 64 Straßen, 22 Toren, 3.600 Geschäftsflächen und 26.000 Arbeitern aufwartet. Diejenigen, die den Basar zum ersten Mal erleben (wie die 250.000 bis 400.000 Touristen, die dort jeden Tag ein- und ausgehen) sind mit einem wahren Labyrinth konfrontiert, in dem man sich in jeder Ecke und in jeder Gasse verirren kann. Die Freerunner

und

finden mit dem "Grand Maze" aber ein Setting für ein unglaubliches Freerunning-Abenteuer durch die Zeit, das du im Video oben zu sehen bekommst.