Die 10 unglaublichsten Rekorde im Freestyle-Ski und -Snowboard

Ein moderner All-Mountain-Freestyle-Contest an einer einzigartigen Location im Freestyle-Paradies Avoriaz, bei dem die 24 hellsten Sterne am Freestyle-Himmel für unvergleichliche Action sorgen werden: So in etwa lautet das Versprechen von Red Bull Infinite Lines 2023, das die verschneite Haute-Savoie vom 28. bis 31. März in eine pulsierende Freestyle-Arena verwandeln wird!