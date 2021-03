Aerials: Wirklich alles, was du wissen musst

Man verliert leicht den Überblick, wenn man zum ersten Mal einen Weltklasse-Aerial-Athleten wie Noé Roth springen sieht. Was er genau tut, während er in 14 Metern Höhe durch die Luft fliegt, lässt sich erst in Slow-Motion nachvollziehen.

Noé Roth fühlt sich auf dem Trampolin (und beim Shooting) sichtlich wohl © Gian Paul Lozza

Die Fakten im Überblick:

Während der Sprünge machen die Athleten bis zu drei Saltos und fünf Schrauben

Bewertet werden: Haltung und Schwierigkeitsgrad

2.5 Sekunden sind die Athleten in der Luft

14 Meter stehen die Athleten während des Sprungs in der Luft

70 Grad Steigung und 4.5 Meter Höhe - das sind die Daten der Schanze

Rotation: Mehr ist mehr

Noé Roth und seine Kollegen springen dreifach Saltos mit bis zu fünf Schrauben. Grundsätzlich versuchen sie, möglichst viele Rotationen in einem Sprung unterzubringen. Es reicht aber nicht, diese irgendwie rumzunudeln. Nur wer sauber und kontrolliert fliegt und sicher landet, erhält eine hohe Punktzahl.

Take-off, Air und Landing

Um ins Detail zu gehen: Die Jury bewertet die Haltung beim Absprung, in der Luft sowie die Qualität der Landung . Jeder Sprung hat einen Schwierigkeitsgrad. Die Noten für die drei Phasen des Sprungs werden zusammengezählt und mit dem Schwierigkeitsgrad multipliziert. Anders gesagt, wer den schwierigsten Sprung gerade noch so rumzwirbelt oder bei der Landung in den Schnee greift, wird weniger Punkte erhalten, als jener Athlet, der eine Schraube weniger, dafür in perfekter Ausführung zeigt.

Airtime

Rund zweieinhalb Sekunden lang sind Aerials-Athleten in der Luft. Was viel Zeit ist, um auf Ski durch die Luft zu fliegen, ist sehr schnell vorbei, wenn man sich dabei sieben oder acht Mal um verschiedene Körperachsen drehen will.

Die Abschussrampe

Erst als die Schanzen der Aerials-Artisten immer steiler und höher wurden, wurden solche Sprünge überhaupt möglich. 70 Grad steil und 4.1 Meter hoch sind sie. Noé Roth weiss: «Früher gehörten auch Vorwärtssaltos zum Repertoire. Das ist heute gar nicht mehr möglich. Da würde man einfach vorne runterfallen.»

Noé Roth 2019 bei der WM in Park City, Utah: Gold im Team, Bronze im Einzel © Getty Images

14 Meter über dem Boden

Wenn Noé hingegen mit 70 km/h über den Kicker hinausschiesst, steigt er bis auf 14 Meter über Boden , bevor der Sinkflug beginnt. Rotiert wird entlang der gesamten Flugkurve.

Ground Control: So behält Noé den Überblick

Bei drei Saltos und drei Schrauben weiss er noch jederzeit genau, wo er ist. Kommen eine oder zwei Schrauben dazu, muss er sich auf sein Gefühl verlassen. Hinzu kommt, dass der Coach jeden Sprung genau mitverfolgt und dem Athleten in der Luft zuruft, ob er die Rotation beschleunigen, beibehalten oder verlangsamen soll, um bei der Landung die Ski unten und die Skispitzen vorne zu haben.

Meistens bestätigt dieser Ruf nur mein Gefühl, dass es stimmt. Bei Gegenwind kann es aber auch mal passieren, dass man langsamer ist, als man denkt, deshalb weniger hoch fliegt und weniger Zeit für die Rotation hat. Noé Roth

Lay, Full, Double-Full

Typische Sprungbezeichnungen sind beispielsweise Lay-Doublefull-Full. Lay steht für einen Rückwärtssalto ohne Schraube, Full bedeutet einen Salto mit einer Schraube und double-full ein Flip mit Doppelschraube. Full-Full-Full ist also ein Dreifachsalto mit drei Schrauben. Für Noé Roth ein relativ einfacher Sicherheitssprung. Auch schön: der Rudy, ein Salto mit eineinhalb Schrauben und Randy mit deren zweieinhalb.

Sieht halsbrecherisch aus, doch Noé weiss zu jeder Zeit, was er zu tun hat. © Gian Paul Lozza

Verboten: der Quad

In der Entwicklung des Aerials-Sport wäre ein Vierfachsalto die logische Konsequenz. Tatsächlich gibt es Athleten, die schon vierfach gesprungen sind. In offiziellen Wettkämpfen wird es den «Quad» aber nicht geben, denn mehr als drei Rotationen sind verboten. Zu viel Höhe ist dafür nötig, die Gefahr sich schwer zu verletzen ist zu gross. Noé hat schon einen Vierfachen ins Wasser gesetzt. «Ich muss das nicht mehr haben, es geht noch einmal mehr ab, zu viel Speed, zu viel Rotation in kurzer Zeit, es ist einfach zu viel auf einmal.»

Auf der Jagd nach dem Hurrikan

Doch auch Noé dreht das Rad weiter. Im kommenden Olympiawinter will er einen Dreifachsalto mit fünf Schrauben springen. Den zweiten Flip beabsichtigt er mit einer Dreifachschraube zu veredeln, also Full-Triplefull-Full. Dieser Sprung, den keiner der aktiven Athleten im Weltcup beherrscht, wird auch «Hurricane» genannt. «Ins Wasser habe ich ihn schon gelandet. Mit den ersten Versuchen auf Schnee warte ich bis in der Saiston 21-22», kündigt Noé an. Wenn er ihn sauber steht, dann wird es für die Konkurrenz sehr schwierig ihn zu schlagen.

