Red Bull Racing Honda lädt zu einem Roadtrip, den es noch nie gegeben hat!

„Es ist fantastisch, dass ich die Möglichkeit bekomme, ein Formel 1-Auto in verschiedenen Ländern präsentieren zu können. Hier in der Tschechischen Republik und der Slowakei sind wir auf Kopfsteinpflaster, staubigen Pisten und in wunderschönen Berglandschaften unterwegs gewesen. Es war unglaublich und ‚From Castle to Castle' war wie eine Entdeckungsreise für mich, aber auch eine Demonstration dessen, was ein F1-Auto abseits der Strecke leisten kann."

