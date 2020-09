FUSER - So funktioniert der Multiplayer

Das ist sehr effektiv

In FUSER legt ihr für eine Menge aus feiernden Fans Musik auf. Ihr mischt unterschiedliche Samples aus zahlreichen, lizenzierten Songs nach euren Vorstellungen zusammen. Die Drums von Old Town Road, die Melodie von Bad Guy und die Lyrics von Call Me Maybe? Kein Problem! Zusätzlich könnt ihr auch über virtuelle Instrumente wie Drum Pads oder Synthesizer eigene Loops einspielen.