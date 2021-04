Der G2 E-Sport CS:GO Squad im Red Bull Athlete Performance Center

Rückenschmerzen, Arthritis und Muskelkater sind Beschwerden, mit denen Profi-Athleten regelmässig zu kämpfen haben. Deshalb ist es sehr wichtig, gesund und fit zu bleiben – und das gilt auch für E-Sport Athleten. Ein gesunder Lebensstil fängt mit guter Ernährung, regelmässigen Workouts und einer positiven Einstellung an. Das Red Bull Athlete Performance Center in Salzburg unterstützt Athleten auf ihrem Weg an die Spitze. Die Mitglieder vom G2 E-Sports Counter-Strike: Global Offensive Team waren vor kurzem für einen Crashkurs hier.