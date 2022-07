Auch wenn Jankos erneut am Weltmeistertitel vorbeigeschrammt ist, einen Abfall an Motivation ist kaum zu verzeichnen: "Jetzt können wir uns vollends auf den nächsten Schritt konzentrieren, nämlich Summer gewinnen. Das Ziel ist als Team zu wachsen, Spaß mit den neuen Mitgliedern zu haben und natürlich schlussendlich Worlds zu gewinnen. Entweder dieses Jahr oder in der Zeit, die ich noch in der Pro-Szene verbleibe... es wird immer um den Sieg bei den Worlds gehen", sagt ein lachender Jankos.