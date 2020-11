G2 Esports haben in der LEC-Saisonpause Rekkles unter Vertrag genommen

G2 Esports haben vor kurzem ihren Talisman in der Bottom Lane verloren. Doch es hat nicht lange gedauert bis Neuzugang Martin ‘Rekkles’ Larsson in die Schuhe von Vorgänger Luka ‘Perkz’ Perkovic schlüpfen darf. Perkz ist bis dato der erfolgreichste Spieler in der Geschichte der League of Legends European Championship (LEC). Das wird keine leichte Aufgabe für Rekkles, doch dieser braucht seine Rekorde auch nicht verstecken.

Viel ist in der vergangenen LoL Woche passiert. Perkz verlässt G2 und ist auf dem Weg, um mit Cloud9 in der League of Legends Championship Series in Nordamerika mitzumischen. Zur gleichen Zeit gibt Rekkles bekannt, dass er Fnatic verlassen wird. Kein Wunder, dass G2 sofort die Fühler nach ihm ausgestreckt hat, gehört er schließlich zu den weltweit besten AD Carrier (Attack Damage Carrier) der letzten Jahre.

Was wird Rekkles mit in den G2 Roster bringen? Auf jeden Fall eine ganze Menge Erfahrung, seine Profi-Karriere begann bereits 2012 als er 16 Jahre alt war. Zuerst bei Fnatic, dann bei den Copenhagen Wolves, Alliance und Elements. Seit der Wiedervereinigung mit Fnatic 2015, wurde er zum Herzstück des ganzen Teams.

Vier europäische Titel platzieren ihn genau hinter Perkz und Rasmus ‘Caps’ Winther in der Rangliste der Einzelspieler. Zudem sind seine Leistungen auch international stets auf höchstem Niveau: Viertel-und Halb-Finale bei den Worlds, sowie Finalspiel gegen Invictus Gaming 2018. Kaum jemand im LoL Circuit ist seit so langem so konstant mit Bestleistungen wie Rekkles.

G2 gelten als eines der offensivsten Teams in Europa, da kommt Rekkles gerade recht. Er hat im letzten Jahr über 1500 LoL-Kills geschafft und nähert sich der 2000er Marke. Ein Rekord des 24-jährigen Superstars, der vielleicht nie gebrochen werden wird.

G2 haben die letzten vier LEC Titeln gewonnen, drei davon mit Perkz als Mid-Laner. Nun wir AD Carry Rekkles für weitere Titel in 2021 sorgen. Einen gewissen hat der Schwede bereits im Auge: "Ich habe es schon versprochen, den Worlds Titel zu holen", sagte Rekkles in seinem G2 Ankündigungsvideo. "Und so wird es sein".

G2 und Rekkles haben hier viel gemeinsam, denn sowohl 2018 wie 2019 wurden G2 und Fnatic in den Finalrunden von chinesischen Teams geschlagen. Deswegen ist nun das ganze Team heiß auf die Worlds 2021.

In den nächsten Monaten wird sich Rekkles so gut wie möglich in das potente G2 Line-up integrieren, bevor die LEC Spring Season 2021 beginnt. Die Erfahrung 2 Jahre mit Mid-Laner Caps bei Fnatic gespielt zu haben, wird sich als sehr nützlich erweisen. Nun hat er genau wie Caps zuvor von Fnatic zu G2 gewechselt.

Wie werden abwarten müssen, wie Rekkles in die Kultur von G2 passt. Die Jungs sind für ihren Trash-Talk und auch selbst-ironischen Humor bekannt, während Rekkles keine Scheu hat, seine Emotionen zu zeigen. Auch Interviews und Social Media ist er eher abgeneigt. Das verhindert jedoch keineswegs, dass sich eine riesige Fangemeinschaft um ihn gebildet hat. Mit grandiosen Leistungen, unter anderem beim Summoner’s Rift, zieht der rätselhafte Rekkles die Fans in seinen Bann. Mal sehen, wie er sich beim öffentlichen Plausch mit G2 verhält.