Gamescom 2020 - Alle Infos, Programm, Streams & Spiele

In diesem Jahr findet die größte Spielemesse der Welt digital statt. Die gamescom 2020 kommt per Livestream direkt in euer Wohnzimmer. Vom 27. August bis 30. August steht in diesem Jahr alles im Zeichen der neuesten Games. Wir verraten euch, wo ihr die Liveshows verfolgen und die wichtigsten Spiele anschauen könnt.