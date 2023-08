50 wichtige Spielbegriffe, die jeder Gamer kennen sollte

Ein erfahrener Spieler muss nicht unbedingt Wörter benutzen, um mit Gegnern oder Mitspielern zu kommunizieren. Bei einem Sportspiel etwa, übernimmt die Spielweise das Reden. In einem Rennspiel reicht ein gut ausgeführtes Manöver, um die Nachricht zu übermitteln. Du verstehst, worauf wir hinaus wollen.

Aber nichts geht über den Sprach-Chat. So wie die Spiele selbst im Laufe der Jahre gewachsen sind, hat sich die Gamer-Sprache mit verändert und weiterentwickelt - zum Großteil Dank der explosionsartigen Zunahme von Online-Multiplayer-Spielen. Dort hat sich eine eigene Sprache entwickelt, je nachdem, welches Videospiel gespielt wird.

Die Gamer-Sprache musste sich im Gleichschritt mit der Technologie an neue Plattformen anpassen. Wenn du dich gut auskennst, ist das kein Problem. Aber es kann etwas entmutigend sein, wenn du als Neuling in einem Genre versuchst, die Codes hinter dem Slang und den unzähligen Abkürzungen zu knacken.

Um dir dabei zu helfen, kannst du dir unsere Liste ansehen: eine umfassende, wenn auch nicht endgültige Liste allgemeiner Spielbegriffe, die dir bestimmt den einen oder anderen Begriff näherbringen.

Trainiere deine Fähigkeiten im Red Bull Gaming Hub - SETU Waterford Campus © Red Bull Ireland

Wer weiß, vielleicht möchtest du ja dein Fachvokabular im Red Bull Gaming Hub auf dem irischen SETU Waterford Campus auf die Probe stellen.

01 50 Gaming-Begriffe, die jeder Gamer kennen sollte

AAA - Ein Blockbuster-Videospiel. Das kann von einem Welterfolg über Nacht bis hin zu einem wiederkehrenden Fan-Favoriten reichen, z. B. ein Grand Theft Auto- oder Legend of Zelda Titel.

AD" - "Attack Damage". Die Anzeige des Angriffschadens ist besonders nützlich, wenn du MOBA-Spiele (Multiplayer Online Battle Arena) wie Dota 2 spielst, bei denen du gegen mehrere Gegner gleichzeitig antrittst.

ADS - "Aim Down Sights". Wenn ein Spieler oder eine Spielerin das Visier seiner/ihrer Waffe vor die virtuellen Augen hebt, um genauer zu zielen anstatt aus der Hüfte zu schießen.

AFK - "Away from Keyboard" (fern der Tastatur), beispielsweise für wichtige Telefonate oder Toilettenpausen.

League of Legends © Riot Games

AoE - "Area of Effect" (Wirkungsbereich), der angibt, wie stark eine Fähigkeit oder Waffe im Spiel einen bestimmten Bereich, inklusive Mitspielern/Gegnern, beeinflusst.

Bots - Ein nicht vom Spieler gesteuerter Charakter; in der Mario-Reihe zum Beispiel Goombas bis hin zum Endboss Bowser.

Buff - Jede Art von Verstärkung, die einer Waffe oder einer Fähigkeit verliehen wird, z. B. ein Champion, der in League of Legends stärker wird.

BM - "Bad Manners" (Schlechte Manieren). Wenn ein Gegner sich respektlos verhält, z. B. wenn er in Call of Duty: Warzone beleidigende Ausdrücke in das Mikrofon brüllt, nachdem du ihn aus 50 Metern Entfernung abgeschossen hast, oder wenn ein Rivale in einem Fußballspiel nach einem 7:0-Sieg einen abwertenden Torjubel ausstößt.

Campen - Wenn ein Spieler an einem abgelegenen Ort auf der Lauer liegt, um seine Gegner auszuschalten. Campen ist verpönt, weil es auf "einfache" Weise dein K/D (Kills/Death) Verhältnis verbessert. Beim "Spawn-Camping" legt sich ein Spieler zudem in einem Respawn-Bereich der Gegner auf die Lauer, um schnelle unsportliche Kills zu landen.

Clans - Teams oder Fraktionen von organisierten Spielern, die denselben Titel gemeinsam spielen. Das gilt für professionelle Esports-Organisationen, die bei großen Events gegeneinander antreten, genauso wie für Amateure, die mit Freunden spielen.

Cooldown - (Abklingzeit). Die Zeitspanne, die ein Spieler abwarten muss, bevor er eine Fähigkeit erneut einsetzen kann, z. B. einen Beschwörungszauber in League of Legends.

Baut, was das Zeug hält. © Epic Games

Crafting - Die Verwendung von Materialien und Ressourcen im Spiel, um Objekte oder ganze Welten zu bauen. Zum Beispiel bauen Fortnite-Spieler/innen riesige Türme aus Holzstämmen und anderen Materialien. Doch nirgendwo ist dies so ausgeprägt wie in Minecraft .

DLC - "Downloadable Content" (herunterladbarer Inhalt). Oft in Form von obligatorischen Updates und Patches, die alles von brandneuen Multiplayer-Karten bis hin zu Perks und neuen Charakteren enthalten können. Auch zu bezahlende Zusatz-Kampagnen gehören zum DLC.

DPS - "Damage Per Second" (Schaden pro Sekunde), d. h. die Menge an Schaden, die eine Waffe oder ein Charakter anrichten kann.

Easter Eggs - Bonus-Features für Spieler/innen, die strategisch im Spiel platziert sind. Sie reichen von einfachen Spielereien (z. B. Super Mario 64-Anspielungen in Super Mario Odyssey) bis hin zum Spiel-im-Spiel, wie z. B. das Spielen eines Atari 2600 Titel in Call of Duty: Black Ops 2.

Frag - Das Eliminieren eines Gegners. In Valorant zum Beispiel ist ein Fragger der Agent, der als Erster in den Kampf tritt und so viele Gegner wie möglich aus dem Spiel nimmt. In Shootern kann eine Frag auch als Bezeichnung für eine Granate verwendet werden.

Valorant © Riot

FPS - "First-Person-Shooter". Ein Action-Videospiel, das auf Schießen aus der Ego-Perspektive basiert, wie z. B. in Valorant. Das Red Bull Campus Clutch, bei dem Studententeams aus der ganzen Welt gegeneinander antreten, ist eines der spannendsten FPS-Turniere überhaupt.

Ganking - Angriff auf einen schwächeren oder zahlenmäßig unterlegenen gegnerischen Spieler. Teamwork und Kommunikation sind dabei der Schlüssel zum Erfolg.

Glitch - Das Ausnutzen einer Fehlfunktion (eines Glitches) im Spiel, um sich einen Vorteil zu verschaffen.

Grinding - Eine sich wiederholende Reihe von Aktionen, die dazu beitragen Erfahrungspunkte (XP) zu sammeln oder Belohnungen freizuschalten, auch bekannt als " Farming ". Erde abbauen, Kisten zertrümmern, Nebenquests erfüllen - das gehört hier alles zum Tagesgeschäft.

Hitscan - Eine Spielmechanik, bei der Kugeln nicht von widrigen Umständen beeinflusst werden und sofort ihr Ziel erreichen.

HP - "Hit Points" (Trefferpunkte) oder "Health Points" (Lebenspunkte), eine Einheit der Gesundheit oder der verbleibenden Lebenspunkte eines Charakters.

HUD - "Heads-Up Display", auch bekannt als die Anzeige deiner Charakterdaten und Informationen (Gesundheit, Karte, Waffen, Munition, Objekte, XP) auf dem Bildschirm während dem Spielen.

Kiting - Einen ausreichenden Abstand zwischen dir und dem Gegner schaffen, damit du ihn auch dann noch angreifen kannst, wenn du in Bewegung bist. Viele der besten Teams in World of Warcraft kiten ihre Gegner als Einheit gleichzeitig.

Lag - Wenn deine Internetverbindung das Gameplay beeinträchtigt und Aktionen länger dauern als normalerweise.

Big Bird gewann das Red Bull Kumite 2023 in Südafrika © Mpumelelo Macu / Red Bull Content Pool

Mashing - Button-Mashing im Grunde genommen. Wenn du zum Beispiel in einem Kampfspiel nicht weißt, was du tun sollst und wild auf die Knöpfe drückst in der Hoffnung, dass du dadurch ein paar Kombinationen erzielst.

MMORPG - "Massively Multiplayer Online Role-Playing Game". Dazu gehören Spiele wie RuneScape, Final Fantasy XI und natürlich Blizzards milliardenschweres Spiel World of Warcraft. Siehe auch: MOBA (Multiplayer Online Battle Arena), für Spiele wie Dota 2 und League of Legends.

Meta - "Most Effective Tactics Available", also die derzeit beliebteste Taktik oder Strategie, um ein Spiel zu gewinnen oder einen Boss zu besiegen. Das kann sich nicht nur von Fortsetzung zu Fortsetzung ändern, sondern auch innerhalb eines Titels mit häufigen herunterladbaren Updates/Patches.

Mod - Die Abkürzung steht für "Modifikation" und bezeichnet die Art und Weise, in der ein Spieler das Spiel selbst verändern kann. Vom Aussehen oder Layout einer Karte bis hin zu den Eigenschaften eines Charakters und mehr.

Nerf - Wenn ein bestimmter Charakter, eine Fähigkeit oder eine Waffe in einem Spiel geschwächt wird. Wenn z. B. etwas als unfairer Vorteil für die Spieler/innen angesehen wird, können die Entwickler mittels neuem Patch oder DLC dessen Auswirkungen verringern.

N00b - Ein Rookie oder Neuling, dessen Fähigkeiten in einem bestimmten Spiel noch nicht ausgereift sind. Es ist ein abwertendes Wort, das man auch an einen routinierten Spieler richten kann, um ihn zu ärgern.

NPC - "Non-Playable Character" - Nicht spielbarer Charakter.

In Tekken 7 stecken Treffer voller Energie © Bandai Namco Entertainment

OHKO - "One Hit Knock-Out". Einen Gegner mit einem einzigen Treffer oder einer Kombo auszuschalten. Das ist in Kampfspielen zwar selten, aber es kommt vor.

OG - "Original Gangster", d.h. ein Veteran oder ein sehr erfahrener Spieler in einem bestimmten Videospiel. Nicht zu verwechseln mit dem Team OG, dem einzigen Dota 2-Team, das bei The International zwei Titel hintereinander gewonnen hat.

Schau dir im folgenden Film an, wie Team OG 2018 und 2019 das Undenkbare geschafft hat...

1 h 21 Min Against the Odds Dies ist die Geschichte von fünf Dota-2-Spielern, denen das Unmögliche gelang.

Peel - Mit diesem Trick locken Spieler die Gegner zu sich, um den Druck von ihren Teamkollegen zu nehmen.

Ping - a) Die Zeit, die ein Computer oder eine Konsole braucht, um mit dem Spielserver zu kommunizieren. Oder b) Markierungen, die von Teammitgliedern verwendet werden, um Richtungen, Objekte oder Bedrohungen zu kommunizieren.

PVP/PVE - "Player vs. Player" ist, wenn menschliche Spieler/innen in einem Spiel gegeneinander antreten. "Player vs. Environment" hingegen bedeutet, dass ein Spieler gegen computergesteuerte Charaktere oder Bedrohungen antritt, z. B. in einer feindlichen Welt wie in der Resident Evil-Serie.

Pwned - oder "Owned", also einfach erklärt "besiegt". Wenn du anfängst zu lästern und es nicht untermauern kannst, musst du damit rechnen, dass du das im Chat zu hören bekommst.

Ragequit - Wenn ein Gegner ein Spiel aus Frustration über Lag, Leistung oder Pech abrupt verlässt. Das passiert häufig bei EA Sports FIFA Ultimate Team, wo schon so mancher Controller aus Frust zerstört wurde.

RNG - "Random Number Generators" (Zufallszahlengeneratoren). Diese Computeralgorithmen können alles entscheiden, von der Auswirkung einer Waffe auf einen Charakter bis hin zu dem, was in deinem Loot (Beute) auftaucht.

RPG - "Role Playing Game" (Rollenspiel). Dies beschreibt traditionell rundenbasierte Spiele, z. B. die Final Fantasy-Reihe oder Dungeons & Dragons Spiele.

Scrub - Die schlimmste Sorte Spieler, ein geborener Nörgler, der andere für ihr Gameplay beschimpft und dann auch noch jede erdenkliche Ausrede benutzt, um eine schlechte Leistung oder eine hinterhältige Taktik zu rechtfertigen.

Skin - Das Aussehen einer Waffe oder eines Charakters. Viele Skins kosten dich Spielmünzen, Erfahrungspunkte oder sogar echtes Geld, um sie freizuschalten.

Smurf - Wenn ein erfahrener Spieler einen neuen Account in einem Spiel erstellt, um gegen Spieler mit niedrigeren Rängen zu spielen und leichte Siege zu erringen. Wenn du als Neuling auf so einen Kerl triffst, wechsle den Server.

Snowball - (Schneeball-Effekt). Wenn ein Charakter oder ein Team einen frühen Vorteil erlangt und schnell immer mächtiger im Spiel wird.

Tank - Dieser Charakter, der normalerweise wie ein Panzer gebaut ist, kann viel einstecken und oft Teamkameraden schützen, indem er die Feuerkraft des Gegners auf sich zieht. "Tanken" bedeutet viel Schaden zu erleiden.

Die Battlefield-Serie gehört zu den explosivsten Shootern © IGN

TTK - "Time to Kill" ist die Zeit, die man mittels Treffer braucht, um einen Gegner auszuschalten.

WP - Abkürzung für "Well Played" (gut gespielt). Einem Team oder sogar einem Gegner als Geste des guten Willens gratulieren. Ähnliche Begriffe sind GG ("Good Game") oder sogar eine Kombination aus beidem: GGWP.

XP - "Erfahrungspunkte", die man in der Regel durch das Abschließen von Levels, das Eliminieren von Bösewichten, das Gewinnen von Matches, das Herstellen von Kombos oder durch das Plündern von Lootkisten erhält. Manche Spiele geben für so gut wie jede Action des Spielers XP, andere sind in dieser Hinsicht sparsamer.

Zoning - Einen Gegner daran hindern Erfahrungspunkte zu sammeln oder ihn einfach in eine ungünstige Position drängen.

02 FAQs

Weitere Gamer-Ausdrücke gefällig?

Zusätzlich zu den 50 oben genannten Begriffen gibt es noch fünf weitere, die dir einen Vorteil verschaffen können:

Cheesing - Die Regeln (zurecht)biegen oder alternative Methoden finden, um Ziele zu erreichen. Juggling - (Jonglieren) . In Kampfspielen einen Gegner in der Luft halten, während man eine Reihe von Combos abfeuert. Noob-tube - Dieser Begriff bezieht sich in der Regel auf Granatwerfer und ist ein Schimpfwort für Anfänger, die leistungsstarke Waffen bevorzugen. OP - "Overpowered" (übermächtig) beschreibt Waffen oder Fertigkeiten, die im Spiel deutlich effektiver sind als andere. OTW - "On The Way" (auf dem Weg), damit die Mitspieler wissen, dass du nicht weit weg bist.

Was ist ein Spielermotto?

Wer könnte besser ein paar weise Worte dazu sagen als Faker? Der Mann, der zu den Legenden von League of Legends gehört, hat dem Red Bulletin einmal etwas über seine Einstellung zum Spiel verraten:

Faker © lolesports.com

"Eine meiner Stärken ist es, nicht nur mein eigenes Spiel zu verstehen, sondern auch die Situation des gesamten Teams", sagt der Südkoreaner und betont zudem, wie wichtig es ist, das Konkurrenzdenken aus dem Offline-Leben herauszuhalten.

"Wie man so schön sagt: Es gibt kein 'i' im Team", fügt er hinzu. Weitere Tipps von ihm findest du hier .

Wann haben Gamer/innen ihre eigenen Begriffe entwickelt?

Seit dem Atari wurden Videospiele weitgehend als Solospiel betrachtet, aber als die Multiplayer-PC-Spiele in den Vordergrund traten, angefangen mit den Doom-Koop-Spiel im LAN, gab es eine große Veränderung in der Art und Weise, wie Gamer/innen kommunizieren, ähnlich wie die Handysprache die Sprache prägte und verkürzte.

Headsets haben Gaming buchstäblich verändert... © PC Gaming

Mit dem Aufkommen von Headsets ist der Chat im Spiel so effizient wie nie zuvor. Es mag nicht immer freundschaftlich zugehen, aber nichts hilft dir mehr bei der Teamleistung, als eine gute Kommunikation.