Eat, Sleep, Play, Repeat: Das erwartet Dich in einem Gaming Bootcamp

Flimmernde 17 Zoll-Röhrenbildschirme, literweise Energydrinks und Kabelsalat, der sich zwischen den Pizza-Kartons durch den gesamten Keller schlängelt. Wer als Gamer in den 90ern aufgewachsen ist, hat diese Bilder von LAN-Partys mehr oder weniger gut in Erinnerung behalten. Dem Gaming-Gott sei Dank, fanden auch die wilden Netzwerk-Schlachten ihren Weg in die Neuzeit.