Gaming-Guide: So verbesserst du deine Reaktionszeit

Die Reaktionszeit beim Gaming kann auf höchstem Wettbewerbsniveau ein enormer Vorteil sein. Wir erklären dir, welche Faktoren deine Reaktionszeit beeinflussen, geben dir Tipps, wie du diese beim Gaming verbessern kannst, und zeigen dir anschließend häufige Fehler auf, die dir vielleicht noch gar nicht bewusst sind.

01 Die Reaktionszeit verstehen

Selbst der legendäre Faker trainiert seine Reaktionsgeschwindigkeit © Marius Faulhaber/Red Bull Content Pool

In einem Videospiel ist die Reaktionszeit die Zeitspanne, die zwischen einem Ereignis und der Reaktion des/der Spieler:in vergeht. Sie ist ein entscheidender Bestandteil des Gamings, besonders in rasanten Actionspielen wie Ego-Shootern (FPS), Rennspielen und Kampfspielen.

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Je schneller du beispielsweise in einem FPS-Game reagierst, desto besser wirst du im Wettkampf abschneiden, wenn es darum geht, Angriffen auszuweichen oder auf einen Gegner zu schießen.

Zu den Faktoren, die die Reaktionszeit beim Gaming beeinflussen können, gehören:

Alter : Mit zunehmendem Alter verlangsamen sich die Reaktionen tendenziell. Wissenschaftliche Erkenntnisse zeigen, dass die Reaktionszeit ab etwa 24 Jahren nachlassen kann, wenn man keine Maßnahmen ergreift, um sie aufrechtzuerhalten oder zu verbessern.

Genetik : Manche Menschen haben einfach von Natur aus eine schnellere Reaktionszeit als andere. (Glücklicherweise ist dies eine trainierbare Fähigkeit, die jeder verbessern kann, wie wir weiter unten erläutern.)

Spielerfahrung : Je mehr Zeit Spieler:innen mit einem bestimmten Spiel oder Genre verbringen, desto besser kennen sie die Spielmechanik. Das entlastet den Geist und setzt mentale Ressourcen frei, um schneller zu reagieren.

02 So steigerst du deine Reaktionsgeschwindigkeit: Tipps für Gamer

Reaktionsspiele können viele Formen annehmen © Todd Gutierrez/Red Bull Content Pool

Die Vorbereitung von Körper und Geist kann viel dazu beitragen, deine Reaktionsgeschwindigkeit zu steigern. Wenn du noch ein paar spezifische Spieltechniken hinzufügst, könntest du eine enorme Verbesserung deiner Leistung feststellen.

Körperliche Vorbereitung

Verbesserung der allgemeinen Gesundheit und Fitness : Eine solide Grundlage in Sachen Gesundheit und Fitness spielt eine entscheidende Rolle bei der Verbesserung der Reaktionszeit beim Gaming. Dein Körper und dein Gehirn arbeiten zusammen, und eine bessere körperliche Gesundheit führt zu schnelleren Reflexen, schärferer Konzentration und anhaltender Ausdauer bei langen Gaming-Sessions.

Herz-Kreislauf-Training – Aktivitäten wie Laufen, Radfahren und Schwimmen verbessern die Durchblutung des Gehirns und steigern so die kognitive Geschwindigkeit und die Reaktionszeit.

Krafttraining – Gewichtheben oder Übungen mit dem eigenen Körpergewicht (Liegestütze, Kniebeugen, Kreuzheben) verbessern die Muskelaktivierung, was zu schnelleren Bewegungen beiträgt.

Flüssigkeitszufuhr – Dehydrierung verlangsamt die Gehirnfunktion, trink also den ganzen Tag über reichlich Wasser.

Gesunde Ernährung – Lebensmittel, die reich an Omega-3-Fettsäuren (Lachs, Leinsamen), Antioxidantien (Beeren, Nüsse) und Eiweiß sind, unterstützen die Gehirnfunktion und die Muskelkoordination.

Regelmäßiger Schlafrhythmus – Schlechter Schlaf führt zu langsameren Reaktionszeiten; strebe sieben bis neun Stunden Schlaf pro Nacht an.

Mach Übungen, die deine Reflexe verbessern : Als Teil deiner Gaming-Routine kann es hilfreich sein, Übungen einzubauen, die deine Reflexe verbessern, um deine Reaktionszeit zu verkürzen. Beispiele hierfür sind das Werfen und Fangen eines Tennisballs gegen eine Wand, Ballfallübungen sowie andere temporeiche Spiele, die Hand-Augen-Koordination erfordern, wie zum Beispiel Tischtennis.

Trainiere deine Augen, schnell bewegende Objekte zu verfolgen : Das Training deiner Augen, schnell bewegende Objekte zu verfolgen, kann helfen, deine Reaktionszeit zu verbessern. Das Spielen von rasanten Games oder das Durchführen von Eye-Tracking-Übungen beim Spielen oder Lesen können helfen, die Augenmuskeln zu stärken und zu einer Leistungssteigerung führen.

03 Reaktionsgeschwindigkeit trainieren: Übungen zur Reaktionszeit

Ohne jede Menge gesunder Routinen kommt man hier nicht hin © Colin Young-Wolff/Red Bull Content Pool

Die Reaktionszeit ist trainierbar, und mit den richtigen Übungen kannst du deine Reflexe deutlich verbessern. Hier sind einige Techniken zum Training der Reaktionsgeschwindigkeit:

Übungen zur Hand-Augen-Koordination – Nutze reaktionsbasierte Spiele wie „Aim Lab“ oder „Kovaak’s FPS Trainer“, um deine Reaktionszeit zu verbessern.

Übungen zur visuellen Verfolgung – Verfolge schnell bewegende Objekte mit deinen Augen, zum Beispiel einen springenden Ball oder mithilfe von Eye-Tracking-Software.

Reflex-basierte Apps – Nutze Apps wie „Reaction Time Tester“ oder „Human Benchmark“, um schnelle Reaktionen zu üben.

Spiele, die schnelle Entscheidungen erfordern – Das Spielen von Ego-Shootern (FPS), Kampfspielen oder Rennspielen auf hohem Schwierigkeitsgrad trainiert die Reaktionsgeschwindigkeit.

Training mit verzögerten Reizen – Lass einen Freund während des Spielens zufällig Anweisungen rufen (wie „Spring“ oder „Ausweichen“), um unerwartete Ereignisse im Spiel zu simulieren.

04 So verbesserst du deine Hand-Augen-Koordination: Die besten Spiele und Übungen

Ana „ANa“ Dumbravă setzt ihre blitzschnellen Reflexe bei Counter-Strike ein © Bogdan Zop/Red Bull Content Pool

Die Hand-Augen-Koordination ist die spezifische Verbindung zwischen dem, was du siehst, und der Geschwindigkeit, mit der deine Hände reagieren – und sie lässt sich unabhängig von der reinen Reaktionszeit trainieren. Eine kurze Mischung aus digitalen und körperlichen Übungen bringt den größten Erfolg:

Die besten Spiele für die Hand-Augen-Koordination : „Aim Lab“ und „Kovaak’s FPS Trainer“ zum Zielen; Tischtennis oder Rhythmusspiele im Stil von „Beat Saber“ für die Ganzkörperkoordination.

Beste Übungen zur Hand-Augen-Koordination : das Fangen eines Tennisballs an der Wand, das Fangen eines von einem Partner fallengelassenen Balls („Lineal-Fangen“ funktioniert auch – fange ein von einem Partner fallengelassenes Lineal, bevor es den Boden berührt) und das Jonglieren mit zwei Bällen für ein paar Minuten am Tag.

Hier ist Regelmäßigkeit wichtiger als Intensität – 10 Minuten tägliches Training bringen schneller Fortschritte als eine lange wöchentliche Einheit.

05 Die besten körperlichen Übungen zur Verbesserung der Reaktionszeit

Street-Fighter-Profis wie Daigo und Bonchan setzen auf ihre Reaktionen © Suguru Saito/Red Bull Content Pool

Körperliches Training verbessert deine neuromuskuläre Koordination und hilft deinem Gehirn und deinem Körper, schneller zu reagieren. Diese Übungen für die Reaktionszeit fördern gezielt Reflexe und Reaktionszeiten:

Sprint- und Stoppübungen – Sprinte 5–10 Meter vorwärts und reagiere dann schnell auf ein Signal (Pfeifen, Klatschen oder ein visuelles Zeichen), um anzuhalten oder die Richtung zu wechseln.

Tennisball-Fallübung – Lass eine:n Partner:in einen Ball aus Schulterhöhe fallen und versuche, ihn zu fangen, bevor er den Boden berührt. Das verbessert die Hand-Augen-Koordination und die Reaktionsgeschwindigkeit.

Leiterübungen – Nutze eine Agility-Leiter, um schnelle Fußarbeit-Muster (hohe Knie, seitliche Shuffles) auszuführen und so deine Reaktionen zu beschleunigen.

Boxsprünge – Explosive Bewegungen wie das Springen auf eine Box trainieren deine Muskeln, schnell und effizient zu reagieren.

Reaktionsbasiertes Sparring – Sportarten wie Tischtennis, Boxen oder sogar VR-Reaktionstraining können helfen, deine Reflexe zu schärfen.

Wenn du diese körperlichen Reaktionsübungen in dein Training integrierst, schärfst du deine Reflexe und kannst so sowohl beim Gaming als auch in realen Situationen schneller reagieren.

06 Wie kannst du dein Gehirn trainieren, schneller zu reagieren?

RedLac muss als EA FC-Profi riesige Mengen an Informationen verarbeiten © Pregan Pillay/Red Bull Content Pool

Bei der Verbesserung deiner Reaktionszeit beim Gaming geht es nicht nur um Reflexe – es geht auch darum, dein Gehirn darauf zu trainieren, Informationen schneller zu verarbeiten. Hier sind einige Gehirnübungen, die dabei helfen können:

Gedächtnisspiele : Das Spielen von Gedächtnisspielen wie „Lumosity“ oder „Dual N-Back“ steigert die kognitive Verarbeitungsgeschwindigkeit.

Übungen zur visuellen Verfolgung : Wenn du deine Augen trainierst, beweglichen Objekten wie springenden Bällen oder schnell bewegten Lichtern zu folgen, verbesserst du deine Hand-Augen-Koordination.

Reaktionszeit-Apps : Tools wie „Aim Lab“ und „Reflex Training Games“ simulieren Reaktionsszenarien aus Spielen, um die Entscheidungsgeschwindigkeit zu steigern.

Rätsel und Strategiespiele : Spiele wie Schach, Sudoku oder Echtzeit-Strategiespiele (RTS) verbessern die kognitive Flexibilität und das kritische Denken unter Druck.

Meditations- und Konzentrationsübungen : Kurze Achtsamkeitsübungen verbessern die Konzentration und reduzieren Ablenkungen, die die Reaktionszeit verlangsamen.

Stress und Angst reduzieren: Studien zeigen, dass hoher Stress und starke Ängste deine Reaktionszeit verlangsamen können. Um Stress abzubauen, sollten Gamer Entspannungstechniken anwenden, wie zum Beispiel die Kastenatmung (tiefes Einatmen bis vier, gefolgt von einem langen Ausatmen bis vier) oder Meditation. Diese Entspannungstechniken können vor oder während des Spielens durchgeführt werden.

Sorge für ausreichend Schlaf und Ruhe: Untersuchungen haben gezeigt, dass ausreichend Schlaf für alle Arten kognitiver Funktionen, einschließlich der Reaktionszeit, unerlässlich ist. Aktuelle Forschungsergebnisse legen nahe, dass Erwachsene sieben bis neun Stunden Schlaf pro Nacht anstreben – Gamer unter 18 Jahren sollten mindestens acht Stunden schlafen – und mindestens sechs Stunden vor dem Schlafengehen auf Koffein oder anregende Aktivitäten verzichten sollten.

Profis wie Kameto legen großen Wert auf einen erholsamen Schlaf. © Baptiste Fauchille/Red Bull Content Pool

Strebe sieben bis neun Stunden Schlaf pro Nacht an, um eine optimale kognitive Leistungsfähigkeit zu erreichen.

Halte dich an einen regelmäßigen Schlafrhythmus, um gleichmäßigere Reaktionszeiten zu erzielen.

Vermeide Bildschirme vor dem Schlafengehen, um die Belastung durch blaues Licht zu reduzieren, das die Melatoninproduktion stört.

Baue Power-Naps (20–30 Minuten) ein, um das Gehirn zu erfrischen und die Leistungsfähigkeit zu steigern.

Verzichte mindestens sechs Stunden vor dem Schlafengehen auf Koffein oder Stimulanzien, um einen tiefen Schlaf zu gewährleisten.

Ausreichend Schlaf ermöglicht es deinem Gehirn, neue Spieltechniken zu verarbeiten und zu verinnerlichen, was zu einem besseren Muskelgedächtnis und schnelleren Reaktionszeiten führt.

Bleib während des Spielens konzentriert und aufmerksam: Konzentration und Wachsamkeit beim Gaming sind entscheidend für die Verbesserung deiner Reaktionszeit. Wenn du Ablenkungen wie das Checken deines Handys oder Gespräche mit Freunden vermeidest, kannst du deine geistigen Ressourcen ganz auf die aktuelle Aufgabe richten, was deine Reaktionszeit beschleunigt.

07 Wie kannst du deine Reaktionszeit beim Gaming verbessern?

Michaela „mimi“ Lintrup spielt VALORANT; perfekt, um Reaktionen zu schärfen © Mark Roe/Red Bull Content Pool

Übe regelmäßig mit Spielen, die schnelle Reaktionszeiten erfordern : Auch wenn dein Hauptspiel keine unglaublich schnellen Reflexe erfordert – wie zum Beispiel ein Ego-Shooter oder ein Rennspiel –, versuche doch, solche Games ab und zu in deine Routine einzubauen. Alternativ könntest du versuchen, diese Spiele in schwierigeren Modi oder online gegen stärkere Gegner zu spielen und dich beim Üben gezielt auf die Geschwindigkeit zu konzentrieren.

Übe mit Tools zum Reaktionszeittraining : Es gibt Dutzende von Reaktionszeit-Spielen und Apps im Internet – manche sind kostenlos, andere kosten Geld –, die dir helfen können, deine Reaktionsgeschwindigkeit zu verbessern. Bezahlte Versionen dieser Tools verfügen oft über einen Tracker, mit dem du deine Fortschritte verfolgen und Bereiche mit Verbesserungspotenzial erkennen kannst.

Nutze Peripheriegeräte und Ausrüstung, die deine Reaktionszeit verbessern : Der Umstieg auf leistungsstarke Geräte, die schnellere Reaktionszeiten erfordern – wie zum Beispiel einen Hochgeschwindigkeitsmonitor oder eine Gaming-Maus –, kann dir helfen, deine Reaktionszeit zu verbessern. Diese Geräte bieten zudem den Vorteil einer präziseren Steuerung. Handwärmer, die die Durchblutung der Hände aufrechterhalten, sind ebenfalls ein beliebtes Mittel, um die Hand-Augen-Koordination und die Geschwindigkeit zu erhalten oder zu verbessern.

08 Häufige Fehler, die du vermeiden solltest

Das Oracle Red Bull Sim Racing Team in Action © Tom Platinum Morley/Red Bull Content Pool

Die Verbesserung (oder auch nur die Aufrechterhaltung) deiner Reaktionszeit beim Gaming kann auch eine Frage der Beseitigung schlechter Spielgewohnheiten oder einfach der Vermeidung häufiger Fehler sein. Hier sind einige Punkte, die du bei der Entwicklung deines Trainingsansatzes zur Beschleunigung deiner Reflexe beachten solltest.

Mangelnde Konsequenz : Die Verbesserung der Reaktionszeit erfordert konsequentes Üben und Wiederholen. Wenn du nicht regelmäßig trainierst, kann das den Fortschritt verlangsamen und Verbesserungen behindern.

Mangelnde Konzentration : Vermeide Multitasking während des Trainings um jeden Preis. Sonst verschwendest du wertvolle mentale Energie, die du zur Entwicklung deiner Fähigkeiten nutzen könntest.

Du forderst dich nicht genug heraus : Wenn du dich beim Training nicht herausforderst, wird deine Reaktionszeit wahrscheinlich auf einem bestimmten Niveau stagnieren. Wende beim Üben das Konzept des „deliberate practice“ an – ein Begriff, der vom renommierten Sportpsychologen K. Anders Ericsson geprägt wurde. Im Grunde geht es darum, deine Schwächen zu identifizieren und sie im Training gezielt anzugehen, anstatt einfach nur alle erforderlichen Fähigkeiten ohne Fokus zu üben.

Die allgemeine Gesundheit und das Wohlbefinden vernachlässigen : Eine schlechte körperliche Verfassung, Schlafmangel und ungesunde Gewohnheiten wie schlechte Ernährung und Bewegungsmangel wirken sich negativ auf die Verbesserung deiner Reaktionszeit aus.

09 Wachsam und konzentriert bleiben

Erfolg in Games stellt sich durch Aufmerksamkeit und Konzentration ein... © Terence Rushin/Red Bull Content Pool

Wenn du während des Spielens aufmerksam und geistig präsent bleibst, kann das einen erheblichen Unterschied bei deiner Reaktionszeit ausmachen. So hältst du deine Konzentration auf höchstem Niveau:

Beseitige Ablenkungen : Schalte Benachrichtigungen aus, minimiere Hintergrundgeräusche und schaffe eine Gaming-Umgebung, die die Konzentration fördert.

Achte auf ausreichende Flüssigkeitszufuhr : Dehydrierung verlangsamt die Gehirnfunktion, trink also während des Spielens regelmäßig Wasser.

Wende die 20-20-20-Regel an : Schau alle 20 Minuten 20 Sekunden lang auf etwas, das 20 Fuß (umgerechnet 6 Meter) entfernt ist, um die Augen zu entlasten und deine Wachsamkeit zu erhalten.

Mach kurze Pausen : Langes Spielen ohne Pausen führt zu geistiger Erschöpfung. Ein kurzer fünfminütiger Spaziergang oder ein paar Dehnübungen können deine Konzentration wieder auffrischen.

Iss Lebensmittel, die die Gehirnleistung fördern : Lebensmittel, die reich an Omega-3-Fettsäuren (Lachs, Walnüsse), Antioxidantien (Heidelbeeren) und komplexen Kohlenhydraten (Vollkornprodukte) sind, helfen dabei, die geistige Energie aufrechtzuerhalten.

Die Reaktionszeit beim Gaming kann auf höchstem Wettkampfniveau ein enormer Vorteil sein. Auch wenn manche vielleicht genetisch begabter sind als andere, handelt es sich um eine mentale Fähigkeit, die jeder trainieren kann. Wenn du älter als 24 bist, solltest du dich laut wissenschaftlichen Erkenntnissen sogar besonders darauf konzentrieren, um mögliche altersbedingte Leistungsabfälle auszugleichen.