Game & Watch

Die SportwissenschaftlerInnen Stefanie Knoll und Felix Wachholz haben ihr Wissen rund um Digitales Workout in ihrem Buch " E-Sport und Fitness " gebündelt. Für uns testeten sie die Gamer-Uhr aus dem Hause Garmin.

Dass der Puls in hitzigen Ranking Matches oder bei den letzten Spielen in der Weekend League schonmal etwas in die Höhe schnellen kann, werden die meisten Gamer kennen. Auch im Esport sind erhöhte Pulswerte keine Seltenheit und können laut einer Studie der Deutschen Sporthochschule in Köln sogar im Mittel 100 Schläge pro Minute erreichen, was ein Zeichen für akuten Stress ist.

Den Durchschnitts-Puls durch entsprechendes Training zu senken hat neben der gesundheitsfördernden Entlastung des Herzens einen wichtigen Vorteil: Wenn das Herz für die gleiche Leistung weniger oft pro Minute schlagen muss, arbeitet unser Körper ökonomischer, was sich wiederum positiv auf die Leistungsfähigkeit auswirkt. Allgemein hilft ein niedriger Puls einen „kühlen Kopf“ zu bewahren und sich auf das Wesentliche zu konzentrieren.

Dinge, die im Esport und Gaming den Unterschied zwischen Sieg und Niederlage machen können. Mit der Smartwatch „Garmin Instinct“ in der Esports Version können nun auch Esportler und Profispieler die aus dem analogen Sport bekannten Leistungsparameter für ihr Training nutzbar machen und ein besseres Gefühl für ihren Körper bekommen.

Alltagsdiener

Wie die meisten Smartwatches kann die „Garmin Instinct Esports“ mehr als euch nur die Uhrzeit verraten und macht euer Handgelenk nicht nur optisch interessanter, sondern auch euren Alltag angenehmer. Zumindest, wenn man Nachrichten oder E-Mails auch mal schnell am Handgelenk checken möchte – leider ohne Touchscreen.

Die Bedienung ist dabei typisch für Garmin durchdacht, für absolute Neulinge vielleicht zu Beginn aber etwas gewöhnungsbedürftig. Die Funktionen der Tasten sind glücklicherweise angeschrieben und sobald man den Dreh einmal raus hat, ist die Handhabung kein Problem mehr. Die üppigen Menüs und Funktionen offenbaren den Background von Garmin im Bereich der Smartwatches. So gibt es neben der Herzfrequenzmessung eine GPS-Funktion, Temperaturanzeige, Schlafaufzeichnungen, viele Training-Pre-Sets, Speichermöglichkeiten für die Trainings und vieles mehr.

Ideal für Twitch: Die Uhr liefert Daten in Echtzeit für den Stream © Garmin

Apropos Trainings: Es können sehr intuitiv eigene Sportarten hinzugefügt werden und natürlich gibt es in der „Garmin Instinct Esports“ auch ein Esports Pre-Set. Ob es diesen allerdings wirklich braucht ist wohl eher Geschmackssache. Die Genauigkeit des Sensors am Handgelenk ist beim Zocken zuverlässig, bei schnelleren und schwitzigeren Sportarten wie Fußball oder High Intensity Trainings aber manchmal etwas überfordert.

Wie sich echte Profis beim Workout anstellen, seht ihr in diesem Video, das Team G2 im Red Bull Performance Center begleitet.

CS:GO im Red Bull Athlete Performance Center

Bleib in Verbindung

Die Auswertung von Informationen funktioniert am besten über die Garmin Connect App direkt am Smartphone. Das Koppeln läuft schnell und ist nach dem ersten Mal automatisiert. Die graphische Aufarbeitung der Daten ist gelungen und leicht nachzuvollziehen. So werden neben den bereits beschriebenen Parametern auch eigens berechnete, wie beispielsweise die Body Battery und das Stresslevel, dargestellt. Die Stressanzeige greift dabei auf die Herzfrequenzvariabilität zurück, eine Methode, die sonst auch im Leistungssport zur Anwendung kommt. Die Body Battery bezieht viele Informationen, wie die Herzfrequenz, oder die Schlafdauer und -qualität mit in die Auswertung ein und soll in stark vereinfachter Form die Leistungsfähigkeit auf Basis der gegebenen Parameter darstellen.

Ein starkes Feature für Streamer: Man kann mit einem eigens von Garmin angebotenen Stream-Template die Herzfrequenz, die Body Battery und das Stresslevel in Echtzeit in seinen Stream integrieren. Diese Anzeige ist kompatibel mit OBS und lässt sich direkt als Quelle in euren Szenen verbauen. Die Uhr verrät dann euren Zuschauern, ob ihr am Schwitzen seid oder nicht. Außerdem kann euch das Tracking dieser Werte unter Umständen helfen zu wissen, wann ihr mal eine Pause machen oder den Stream beenden solltet.

Damit man die Uhr möglichst 24/7 trägt und die Daten so mehr Aussagekraft haben, hält der Akku im Esport-Modus bis zu 80 Stunden und ist das Gefühl am Handgelenk dank der Leichtigkeit der Uhr angenehm. Das aus Gummi bestehende Uhrband ist vielleicht kein Highlight, erfüllt aber seinen Zweck. PC-Spieler haben vielleicht Sorge, dass die Uhr am Handgelenk stört: Bei unseren Tests konnte das nicht festgestellt werden, probiert es aber am besten mit einer anderen Uhr selbst aus, bevor ihr sie kauft.

Lerne dich kennen

Die beschriebenen Messwerte können von Esportlern oder deren Coaches, aber auch von Hobby-Gamern genutzt werden, um ein besseres Verständnis für den eigenen Körper zu erhalten. Besonders die Stressresistenz ist für kompetitives Gaming enorm wichtig und kann durch den Anstieg der Pulsfrequenz zumindest als Annäherung getracked werden. So kann mittles der Uhr herausgefunden werden, welches die Situationen sind, die einen Spieler besonders fordern und auf dieser Basis kann das Training in die richtige Richtung angepasst und die Leistungsveränderung durch die Uhr nachvollzogen werden.

Beispielsweise in dem viele dieser Situationen „durchgespielt“ werden, um Automatismen greifen zu lassen, oder ein kardiovaskuläres Out-Game Training, um den Ruhepuls zu senken. Hier muss allerdings fairerweise gesagt werden, dass so ziemlich jede Smartwatch mittlerweile den Puls messen kann und es nicht zwangsläufig eine Esports-Version braucht. Ein Alleinstellungsmerkmal der Garmin Instinct Esports sind in dieser Hinsicht die Stresslevel und Body Battery Variablen. Die Body Battery, welche aus verschiedenen relevanten Leistungsparamatern (Herzfrequenzvariabilität, Stress, Schlafqualität, Aktivität, etc.) erstellt wird, gibt einen einfachen Überblick darüber, ob der Körper erholt oder gestresst ist und kann so unmittelbar in die Trainings- und Spielplanung mit einbezogen werden.

Muss man diese Uhr als Hobby-Gamer oder Esportler haben. Nein, müssen nicht. Ist sie aber eine tolle Möglichkeit, um interessierten Zockern die Möglichkeit zu geben ihren Körper und vor allem ihre Performance besser zu verstehen? Auf jeden Fall! Auch wir Gamer und Esportler sind von unserem Körper abhängig und wollen, dass er Leistung bringt. Die Garmin Instinct Esports kann dabei helfen, ein Leistungstief – oder auch ein Leistungshoch – besser zu verstehen und gegebenenfalls etwas dagegen zu tun.