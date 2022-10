Zurück vom Abgrund: die Rückkehr von Gee Atherton

Im jüngsten Video des zweifachen UCI Downhill Weltmeisters Gee Atherton , The Ridgeline II – The Return sieht man den 37-jährigen Briten wieder im todesmutigen Einsatz: beim Befahren von nahezu unmöglichem Terrain. Die Vorgeschichte und der Kontext des Films zeugen vom bisher größten Triumph in der Karriere des britischen Athleten.

Warnung: Diese Geschichte enthält Bilder von schweren Verletzungen.

(Die folgenden Videolinks zeigen Athertons Sturz - um Diskretion wird gebeten.) Als Atherton 2021 seine erste Abfahrt von The Knife Edge filmte, erlitt er einen nahezu fatalen Sturz, den schwersten seiner Karriere.

Im Folgenden erfährt ihr wie es zu seinem Unfall kam und wie er sich 15 Monate lang körperlich und geistig erholte, sodass er im September diesen Jahres bei Red Bull Hardline wieder ins Renngeschehen einstieg. Und wie er schließlich wieder auf demselben Terrain fuhr, welches ihn fast umgebracht hätte. Das ist es, was es braucht, um aus dem Abgrund zurückzukehren...

01 Kapitel 1: Der Unfall

The Knife Edge sollte der dritte Teil von Gees Big-Mountain-Serie werden. © Dan Griffiths

Vom ersten Moment an, als ich auf diesem Berg war, wusste ich, dass ich mich völlig außerhalb meiner Komfortzone bewegen würde - das Risiko war unermesslich. Gee Atherton

Die dritte Ausgabe der Big-Mountain-Reihe von Atherton (die ersten beiden waren Ridgeline im Dezember 2020 und The Slate Line im April 2021) brachte The Knife Edge, und von Anfang an hatte man ein unheimliches Gefühl. Die zerklüfteten Felskanten und die völlige Schroffheit des Tals in Dinas Mawddwy in Mittelwales wirkten einschüchternd. Der Ort hatte eine Energie, die wir bei den anderen Projekten nicht gespürt hatten. Die vorangegangenen Projekte hatten Spaß und Freude gemacht, aber bei diesem Projekt ging es mehr ums Überleben.

Ich weiß noch wie Gee uns das erste Mal dort hinaufführte und ich mir dachte, das sei gar nicht möglich. Als wir das Tal hinunterfuhren, kam der Grat in Sicht und er zeigte ihn uns - ich erspare euch den genauen Ausruf, der aus meinem Mund kam. Ich hatte schon immer großes Vertrauen in Gees Fähigkeit, das scheinbar Unmögliche zu schaffen (Atherton hat schon mehrmals an der Red Bull Rampage teilgenommen), aber das hier war etwas ganz Neues.

Ridgeline (2020) setzte die Messlatte für Gees Big-Mountain-Serie © Dan Griffiths

Wir fuhren an diesem Monstrum von Felsen vorbei und wir sagten beide sofort: Das geht nicht, das ist zu steil, zu zerklüftet. Jamie Robertson, Crew-Mitglied von The Knife Edge

Der Aufstieg war eine Herausforderung für sich, und es gab weder ein Telefonsignal noch Zivilisation in der Nähe. Man war ständig auf der Hut und musste auf herabfallende Felsen oder den eigenen Schritt aufpassen, um nicht über eine Klippe zu stolpern. Als wir den Berghang hinaufkamen und uns dem Gipfel näherten, fügten sich die Dinge immer mehr zusammen. Plötzlich sah es so aus, als ob die Sache tatsächlich klappen könnte.

Zu Gees Big-Mountain-Serie gehört auch "The Slate Line" (April, 2021) © Dan Griffiths

Wir wussten, dass es nicht perfekt war, aber schließlich sah es so aus, als würden die Dinge soweit zusammenkommen, dass Atherton dieses Ungetüm tatsächlich in Angriff nehmen konnte. Die Tests begannen und verliefen relativ reibungslos. Die meisten Abschnitte fuhren sich besser, als wir es uns hätten vorstellen können, aber auch hier war es nicht perfekt. Und es gab ein paar Abschnitte, die im Nachhinein wahrscheinlich noch einmal hätten überarbeitet werden sollen.

Bei mehreren Gelegenheiten kamen die vom Team normalerweise künstlich hergestellten Steinfangbänke aber in Menschengestalt. Bei ein paar hackeligen Passagen vertraute Atherton wie immer auf sein Grabungsteam, das sein Bestes tat, um ihn aufzufangen, bevor er den Berghang hinunterflog.

Das Grabungsteam war vor Ort, um Gee bei Bedarf zu aufzufangen. © Dan Griffiths

Als wir merkten, dass Gee Leute brauchte, die ihm helfen mussten langsamer zu werden, wurde uns klar: "OK, das ist eine andere Liga". Robbie Meade, The Knife Edge Co-Director

Ich glaube nicht, dass Knife Edge weniger furchteinflößend wurde, egal wie oft er sie gefahren ist. Dennoch vergingen die Tage und ehe wir uns versahen, waren die Dreharbeiten so gut wie abgeschlossen. So nervenaufreibend die Dinge auch waren, wir hatten ebenso eine Menge Spaß. Die Stimmung in der Crew ist genauso wichtig wie die Crew selbst, wenn wir solche Projekte in Angriff nehmen.

Der letzte Tag war keine Ausnahme von dieser Regel. Wir kamen morgens wie immer gut gelaunt an und abgesehen von der Nervosität beim letzten Durchgang schien nichts ungewöhnlich zu sein. Wir hätten den Schnitt auch mit dem zusammenfügen können, welches wir aus den vorangegangenen Tagen hatten. Aber Atherton strebte nach Perfektion und wollte noch ein paar Abschnitte drehen.

There was no margin for error © Dan Griffiths Ich erinnere mich, dass ich am letzten Drehtag Gee eine Nachricht schickte und sagte: 'Lass uns das einfach hinter uns bringen'. Jamie Robertson

An diesem Morgen lag der Schwerpunkt auf dem technisch anspruchvollsten Abschnitt der Strecke, der sich schon am ersten Tag als schwierig erwiesen hatte. Ein skizzenhaftes Gefälle führte unmittelbar zu einem weiteren und es gab keine Möglichkeit die Geschwindigkeit zwischen den beiden zu kontrollieren. Atherton hatte zwei Möglichkeiten, und keine davon war besonders einladend - er musste entweder den nächsten Drop nehmen oder nach links auf die schlimmste Auslauflinie abbiegen, die wir je gesehen hatten. Nichts an dieser Strecke war konventionell.

The Knife Edge würde Gee über seine Grenzen bringen. © Dan Griffiths

Es gab nie einen Zweifel daran, dass das Risiko hoch war, aber es liegt in der menschlichen Natur, diese Gedanken zu verdrängen und zu denken, dass einem das Schlimmste nicht passieren würde. Wir haben gesehen, wie dieser Mann in seiner mehr als 20-jährigen Karriere eine Herausforderung nach der anderen gemeistert hat. Also war es nur natürlich anzunehmen, dass es Gee nicht passieren würde, oder?

Als ich sah, wie Atherton abgeworfen wurde und von der ersten Felswand abprallte, drehte ich weiter, als ob nichts passiert wäre. Ich brauchte ein paar Augenblicke, um zu begreifen, was passiert war - es fühlte sich einfach nicht real an. Als ich ihn für einen kurzen Moment den Berg hinunterstürzen sah, konnte ich nur das Schlimmste vermuten. Von da an setzte der Instinkt ein, und es gab keine Zeit mehr zum Nachdenken.

Kein normaler Mensch hätte das überleben können. Ich glaube deshalb war ich auch so traumatisiert, denn ich stand beim Filmen völlig unter Schock. Ich konnte nicht aufhören zu filmen, aber ich wusste nicht was ich mit mir anfangen sollte. Sobald er aufhörte sich zu überschlagen, sind alle aufgesprungen - und wir haben getan, was wir tun mussten. Robbie Meade

Als wir zu ihm kamen, war er immer noch bewusstlos. Ich glaube in diesem Moment hatten wir alle die gleiche Angst.

Er hatte einen Bruch in der Augenhöhle, sodass sich seine Brille mit Blut füllte und viele Leute dachten wirklich, er sei tot. Alan Milway, Gee Athertons Langzeit-Coach

Dieser Moment veränderte alles für Gee. © Dan Griffiths

Drei von uns machten sich sogleich in verschiedene Richtungen auf den Weg auf der Suche nach einem Telefonsignal, um die Rettungsdienste zu rufen. Währenddessen blieben alle anderen bei Atherton und unterstützten ihn auf jede erdenkliche Weise. Das bedeutete vor allem seinen Körper zu stützen, damit er nicht weiter den Berghang hinunterrollte, was eine der größten Herausforderungen bei der Bergung darstellte.

Keine 10 Minuten nach dem Telefonat mit den walisischen Rettungsdiensten waren die Hubschrauber im Tal zu hören. Der Hubschrauber der Küstenwache, die Bergrettung und zwei Ambulanzhelis mit Sanitätern trafen gleichzeitig ein. Obwohl es noch ein weiter Weg war, um Atherton vom Berghang zu holen, wussten wir, dass wir in den besten Händen waren.

Die Professionalität und Effizienz der Rettungsdienste war unglaublich, und sie haben uns alle daran beteiligt, Gee vom Berg zu holen.

Jeder befürchtete das Schlimmste. © Dan Griffiths

Trotz des unmittelbaren Schocks hatte jeder auf dem Berg das Privileg, genau zu wissen wie sich die Dinge entwickeln würden, aber für nicht anwesende Familie und Freunde sah es anders aus. Währenddessen erhielt Gees Bruder Dan Atherton im Dyfi Bike Park einen Anruf von der Bergrettung, die ihm mitteilte, dass sie nach Dinas Mawddwy gerufen worden waren.

Dan (Links) ist der Kopf hinter Red Bull Hardline und dem Dyfi Bike Park © Dan Griffiths

Ich bekam eine Menge Anrufe, alle auf einmal. Wir hatten zur gleichen Zeit eine weitere schwere Verletzung im Bikepark und wir wussten gerade nicht, in welchem Zustand sich der eine noch der andere befand. Das sind stressige Situationen, in denen sich jeder konzentrieren muss. Man muss immer versuchen so besonnen und vernünftig wie möglich zu sein, was schwierig ist, wenn es der eigene Bruder ist. Dan Atherton

So sehr Dan seinem Bruder sofort zur Hilfe eilen wollte, wusste er doch, dass er im Bikepark nützlicher wäre, wo er die Verbindung herstellen und alle auf dem Laufenden halten konnte. Rachel Atherton , die jüngste der drei Geschwister und ebenfalls ein bekannter Downhill-Profi war zu diesem Zeitpunkt schwanger, und er wollte auf keinen Fall jemanden beunruhigen, bevor sie nicht den vollen Ernst der Lage kannten; also tat Dan sein Bestes, um die Dinge ruhig zu halten, bis sie mehr erfahren hatten.

Auch Rachel Atherton hat im Laufe der Jahre viele Verletzungen erlitten. © Bartek Wolinski / Red Bull Content Pool

Am Berg hatten die Sanitäter Atherton so weit stabilisiert, dass er in den Rettungshubschrauber gehievt werden konnte. Er war zwar vom Berg weg, aber noch lange nicht außer Gefahr. Er hatte so viel Blut verloren, dass die Sanitäter ihm auf dem Flug ins Krankenhaus Bluttransfusionen verabreichen mussten.

02 Kapitel 2: Nachwehen

Atherton wurde mit dem Flugzeug in das "Major Trauma Centre" des Royal Stoke University Hospital geflogen, das auf der anderen Seite der Grenze in England liegt. Das Krankenhaus gilt als das beste des Landes, wenn es darum geht, Leben zu retten.

Gee im Major Trauma Centre des Royal Stoke University Hospitals © Atherton Family

Die Liste der Verletzungen war immens. Mein Oberschenkelknochen war gebrochen, so dass fünf oder sechs Teile auseinandergesprengt wurden, was den gesamten Muskel und die Faszien um den Knochen herum zerriss. Ich brach mir fünf Rippen, die auch meine Lunge durchbohrten. Ein offener Bruch an meiner Speiche durchdrang die Haut und die Nerven waren stark beschädigt. Ich brach mir die Augenhöhle und die Nase, und zu allem Überfluss schlug ich mich selbst bewusstlos. Gee Atherton

Wenn du hier landest, weißt du, dass du in den besten Händen bist, aber du kannst auch sicher sein, dass du in großen Schwierigkeiten steckst. Gees Kraft- und Konditionstrainer Alan Milway verglich die Verletzung später mit einem Motorrad- oder Militärunfall - gemessen an der Schwere der Verletzung.

Gee verdankt dem Personal des Royal Stoke University Hospitals sein Leben © Atherton Family Dan rief mich an und erklärte mir was passiert war, in diesem Moment sank mein Herz. Wenn man als Elternteil mit ansehen muss, wie seine Kinder verletzt werden - und zwar schwer -, tut das auch einem selbst weh. Also fuhr ich nach Stoke und sah ihn in der ersten Nacht auf der Intensivstation. Es war sehr schwer, ihn so zugerichtet zu sehen. Simon Atherton, Gee Athertons Vater

Die Chirurgen waren schnell zur Stelle und kümmerten sich vorrangig um den Oberschenkelknochen, der eine komplizierte Fraktur erlitten hatte. Der Knochen war zersplittert und hatte einen 15 cm langen Muskel durchschlagen, bevor er die Haut durchdrang. Das Handgelenk war ebenfalls zersplittert und hatte erhebliche Nervenschäden erlitten, so dass es als nächstes auf der Liste stand.

Gee brauchte zwei Operationen, um den Oberschenkelknochen zusammenzusetzen. © Atherton Family Wir sind alle zusammengekommen und haben uns ganz fest aneinander geklammert. Man steht unter Schock, aber man funktioniert weiter. Man wartet bis man das tatsächliche Ausmaß der Verletzung erfährt und tut einfach, was man tun muss. Andrea Atherton, Gee Athertons Mutter

Später am Abend kam die Nachricht, dass Gee bei Bewusstsein war. Obwohl die langfristigen Folgen der Verletzungen noch nicht absehbar waren, konnten sich alle einwenig beruhigen.

In den folgenden Tagen mussten weitere Operationen verschoben werden, da Atherton sich fünf Rippen gebrochen hatte, die die Lunge durchstoßen hatten. Aufgrund der Folgen war es nicht sicher genug, weitere Operationen durchzuführen, bis die Blutergüsse abgeklungen waren. Während dieser langen Tage im Krankenhaus behielt Atherton seine gewohnt positive Einstellung bei. Obwohl sein Körper schwer angeschlagen war, war seine Persönlichkeit ohne einen Kratzer davongekommen.

Eine Woche später wurde Atherton nach erfolgreichen Operationen aus dem Krankenhaus entlassen, doch der eigentliche Kampf hatte gerade erst begonnen.

03 Kapitel 3: Rehabilitation

Trotz des Lächelns war die Genesung physisch und psychisch immens hart. © Dan Griffiths

Athertons Rückkehr zum Sport war keineswegs einfach. Es war ein intensiver Prozess ihn wieder zu einem gewissen Grad zur "Normalität" zu bringen.

Es würde ein langer Weg zurück an die Spitze für Atherton werden © Dan Griffiths

Es gab Zeiten, in denen ich mich fragte: "Werde ich wieder fahren können? Werde ich wieder das Niveau erreichen, das ich einmal hatte?' Und es gab Zeiten, in denen ich stark daran gezweifelt habe. Aber während des gesamten Genesungsprozesses war das Ziel, wieder auf mein Fahrrad zu springen und zu fahren, was ich wollte, eine große Antriebskraft. Gee Atherton

Die Rehabilitation kann in zwei Teile unterteilt werden. Die erste Phase besteht aus Weichteilarbeit am Bein, am Handgelenk, an den Rippen und am Kopf. In dieser Phase der Genesung geht es um sehr kleine Fortschritte, und das ist bei weitem die größte mentale Herausforderung.

In diesem Stadium gibt es keine großen Belohnungen - zumindest keine sichtbaren - aber es ist ein integraler Bestandteil des Prozesses, und die Bedeutung darf nicht unterschätzt werden. Diese kleinen Bewegungen in den frühen Phasen der Physiotherapie bilden eine solide Grundlage für die größeren, aufregenderen Dinge, die später kommen.

Massagen waren ein regelmäßiger Bestandteil von Athertons Physio-Sitzungen © Dan Griffiths

Die erste Phase ist so anstrengend. Es geht so langsam voran und man merkt nicht, dass sich die Dinge stark verbessern. Aber man muss einfach darauf vertrauen, dass es funktioniert und man allmählich besser wird. Gee Atherton

Der Genesungsprozess eines Sportlers nach einer Verletzung diesen Ausmaßes kann eine der größten Herausforderungen sein, mit denen er je konfrontiert wurde. Athertons zielstrebige Entschlossenheit und sein Durchhaltevermögen während dieses Prozesses waren gelinde gesagt äußerst inspirierend. Dennoch kann er nicht genug betonen, wie wichtig es ist, während der gesamten Reise ein solides Unterstützungsnetzwerk zu haben.

Die Arbeit, die hinter den Kulissen geleistet wurde, ist ziemlich heftig, nicht nur für mich, sondern für das ganze Team. Red Bull hat mich mit den besten Behandlungen, Ärzten und Physiotherapeuten in Kontakt gebracht, und ich musste härter arbeiten als je zuvor, um wieder auf dieses Niveau zu kommen. Gee Atherton

Ihm zur Seite standen Doug Jones, Physiotherapeut und Direktor bei Altius Health Care, mit dem Gee und das gesamte Atherton Racing Team seit mehr als zehn Jahren zusammenarbeiten. Alan Milway, Gees Kraft- und Konditionstrainer, der 2006 zum ersten Mal von Gee kontaktiert wurde, um ihn auf die Weltmeisterschaft 2007 vorzubereiten, und schließlich Wayne Peters, Physiotherapeut und Mitinhaber des Active8 Gym. Wayne war in den letzten fünf Jahren Gees lokaler Ansprechpartner für alle Fragen der Genesung.

Gee baute seine Kräfte allmählich wieder auf. © Dan Griffiths

Natürlich wusste Gee, dass es schlimm war und wir alle wussten, dass es lange dauern würde, bis er wieder zu einer gewissen Normalität zurückfinden würde. Er ist so gut darin, ein tapferes Gesicht aufzusetzen und weiterzumachen, aber das konnte er bei dieser Sache nicht wirklich, und das zwang ihn zur Ruhe. Es muss für ihn sehr schwer gewesen sein, denn jeder hat ihn gefragt, wie es ihm geht, und die Leute wollten nicht hören: Ich habe wirklich zu kämpfen. Es wird ewig dauern, bis ich wieder auf dem Rad sitze. Dan Atherton

In den späteren Phasen der Genesung wurde die leichtere physiotherapeutische Arbeit durch schwerere Kraft- und Konditionsübungen ergänzt. Hier setzte die Arbeit von Alan Millway an, aber auch hier kam es zu Rückschlägen.

Es wurden solide Fortschritte beim Wiederaufbau der Kraft im Bein und im Oberkörper gemacht, aber die Heilung verlief nicht so wie sie sollte. Anfang 2022 wurde Atherton ein zweites Mal an seinem Bein operiert. Es handelte sich um eine weitere Operation am Oberschenkelknochen und die Chirurgen mussten alle Metallteile neu anfertigen. Die Genesung des Oberschenkelknochens begann danach praktisch von vorne.

Hardcore-Kardio-Sessions standen ebenfalls auf dem Programm. © Dan Griffiths

Wir konnten erst etwa acht Wochen vor Red Bull Hardline wieder mit dem Krafttraining beginnen. Es war nicht so, dass ich stark genug wurde und dann dachte, 'OK, ich könnte vielleicht ein Rennen fahren', sondern ich setzte mir das Ziel, dass ich es machen muss, und tat dann alles in meiner Macht stehende, um fit und stark genug dafür zu werden. Gee Atherton

Es stand auf der Kippe, ob Gees Fitness ausreichen würde. © Dan Griffiths

Milway wusste, dass Atherton wieder fahren wollte und er kannte den Zeitrahmen, in dem sie arbeiten mussten. So konnte er sich auf spezifische Übungen konzentrieren, mit denen er eine halbe Chance hatte, es zu schaffen.

Das Letzte, was man will, ist, einen Fahrer wieder in den Kampf zu schicken, der körperlich nicht dazu bereit ist. Sechs Wochen vor den Dreharbeiten ließ ich ihn auf einem Bein von einem 50-cm-Kasten springen, um zu sehen, ob er die Landung verkraften würde. Er sagte mir, er könne es nicht, und das war das Zeichen, dass wir noch viel Arbeit vor uns hatten. Alan Milway

Er musste seine gesamte Kraft wieder von Neuem aufbauen. © Dan Griffiths

Um sich weiterhin motiviert zu fühlen, müssen Menschen Ergebnisse sehen. Anstatt sich also darauf zu konzentrieren, was sie nicht tun können, konzentrieren wir uns auf das, was sie tun können. Sie werden nicht motiviert sein, wenn es kein Licht am Ende des Tunnels gibt. Was ist die Motivation? Vielleicht ist es bei Gee nicht gleich Fahrradfahren, sondern 100 kg Bankdrücken. Alan Milway

Red Bull Hardline wäre im Fall von Gee eine immense Herausforderung, denn es ginge um Ausdauer. Zweieinhalbminütige Läufe auf der anspruchsvollsten Abfahrtsstrecke der Welt wären ein unerbittlicher Ansatz, um zu sehen, ob der Körper bereit ist.

Man kann nicht im Bikepark fahren und dann entscheiden, dass man bereit für Red Bull Hardline ist. Man kann nicht wissen, ob man bereit ist, bevor man es nicht gefahren ist. Also würde die ganze Woche eine Lernerfahrung sein, um herauszufinden, ob ich es in mir hatte. Ich wollte einfach nur durchkommen, aber es gab keine Möglichkeit zu wissen, ob ich dazu in der Lage sein würde, bis ich dort ankam. Gee Atherton

04 Kapitel 4: Red Bull Hardline

Mann vs Berg © Dan Griffiths

Um auf dieser Strecke zu gewinnen oder auch nur auf das Podium zu kommen, muss ein Fahrer alles geben. Im Jahr 2018 hat Atherton hier den Sieg errungen .

Dieses Jahr stand im starken Gegensatz. Atherton wusste, dass er nicht annähernd seine volle Leistungsfähigkeit erreicht hatte. Ohne die nötige Kraft wäre er nicht in der Lage gewesen, einen weiteren Sturz zu überstehen, und dieses Wissen hatte ihm schwer zu schaffen gemacht.

The Red Bull Hardline erwies sich als Härtetest für Gees Genesung. © Dan Griffiths Meine Beine waren noch nicht fit für den Parcours, also habe ich stattdessen ein paar Abschnitte auf dem Quadbike getestet. Am meisten Sorgen bereitete mir das Testen der neuen Elemente, denn es gab eine Menge Risiken und ich wusste, dass ich nicht in der Lage sein würde, einen Schlag zu verkraften Gee Atherton

Als er bei Hardline ankam, waren die meisten seiner Dreharbeiten auf der Ridgeline II bereits abgeschlossen, so dass er zu Beginn der Rennwoche zumindest eine Woche Erfahrung mit steilen Hängen hinter sich hatte.

Die Ridgeline kam zuerst, und das war das Schwierigste. Der erste Tag dort oben war die größte Herausforderung, denn ich war so weit von dieser Leistungsumgebung entfernt, und plötzlich war ich wieder auf dem Gipfel des Bergrückens, wo Kameras und Drohnen auf mich gerichtet waren. Alles, was ich denken konnte, war: 'Ich weiß, was das letzte Mal passiert ist, als ich in dieser Situation war'. Sobald ich mich darauf einließ und den Ball ins Rollen brachte, fühlte sich alles wieder normal an. Gee Atherton

Die kultige Road Gap einschätzen. © Dan Griffiths

Ich habe die ganze Zeit davor versucht, ihn davon abzubringen, ihm zu sagen, dass er sich mehr Zeit lassen muss. Die Verletzung hat ihn beeinträchtigt und seine Art damit umzugehen, bestand darin, wieder da oben zu sein und sich selbst zu beweisen, dass es ihm gut geht - alles, was wir tun konnten, war, ihn dabei zu unterstützen. Rachel Atherton

Zu Beginn der Fahrt musste sich Atherton immer wieder daran erinnern, dass sein Ziel für diese Woche nur darin bestand, die Strecke zu bewältigen. Es gab keinen Druck.

Je mehr er fuhr, desto mehr erfuhr Atherton über den Zustand seines Körpers, und die Schmerzen waren der größte Faktor. Die meisten Morgen fand man Gee in den Boxen von Atherton, wo er sein Bein bandagierte, um den Belastungen des Tages standzuhalten. Es war weder an diese Belastung gewöhnt noch an die Dauer, die es bewältigen musste.

Gee würde bei Red Bull Hardline zum ersten Mal die neuen Features fahren © Dan Griffiths

Im Qualifying merkte Gee, dass ihm das Gefühl am Startgate fremd geworden war. Als die Startsignale ertönten, war die Nervosität und der Kampfgeist vor dem Rennen wieder entfacht. Im Zielbereich angekommen, war er angenehm überrascht, und seine Mentalität für den Renntag hatte sich geändert.

Atherton legte eine beeindruckende Top-10-Qualifikationszeit hin. © Dan Griffiths

Ich hatte in meinem Qualifikationslauf nur vor den Berg hinunterzufahren, aber ich war viel besser, als ich erwartet hatte. Jetzt dachte ich: 'OK, vielleicht kann ich es pushen'. Gee Atherton

Am Renntag würden die Fahrer nur zwei Läufe absolvieren - Training und Finale. Im Eifer des Gefechts schaltete Atherton den Motor für das morgendliche Training ein, aber die Strecke hatte andere Vorstellungen.

Im letzten Trainingslauf vor dem Finale hatte ich einen schweren Sturzund verletzte mein Handgelenk - das gleiche, das ich mir bei Knife Edge gebrochen hatte, und nun ist aus Titan. Es wurde völlig taub, es kribbelte und war schwach. Etwa zwei Stunden vor meinem Lauf konnte ich mich nicht mehr am Lenker festhalten, also musste ich das Handgelenk mit Eis kühlen und hoffen, dass es sich bis zu meinem Lauf von selbst regeln würde. Gee Atherton

Er segelte die Strecke hinunter, obwohl er angeschlagen war. © Samantha Saskia Dugon / Red Bull Content Pool

Ich war überrascht, wie gut ich fahren konnte. Nach anderthalb Jahren Pause dachte ich, dass ich ziemlich schlapp sein würde, aber als ich erst einmal reingekommen war, fühlte es sich nicht so an, als wäre ich weg gewesen. Ich konnte meine Linien fahren und fühlte mich gut - aber ich konnte die Schwäche durchaus spüren. Gee Atherton

Als er die Ziellinie überquerte, war die Erleichterung bei allen groß. Familie, Freunde und eine begeisterte Menge empfingen ihn nach seinem letzten Lauf der Red Bull Hardline.

Er hatte erreicht, was er sich vorgenommen hatte - zu überleben - und noch viel mehr. Mit dem fünften Platz war er weniger als eine Sekunde vom Podium entfernt. Obwohl er sichtlich froh war, dass er es heil überstanden hatte, hatte seine kämpferische Natur immer noch etwas zu sagen.

Gee wurde an der Ziellinie der Red Bull Hardline 2022 als Held empfangen. © Dan Griffiths

Um ehrlich zu sein, war ich sauer, dass ich es nicht auf das Podium geschafft habe! Mir fehlte weniger als eine Sekunde und ich dachte mir 'Ich hätte weniger bremsen können' und so weiter. Aber im Nachhinein betrachtet hatte ich Glück, dass ich überhaupt überlebt habe, und ich war sehr zufrieden. Als ich die Ziellinie überquerte, waren die Menge und die Atmosphäre unglaublich, und alle haben gejubelt - das war ein tolles Gefühl. Gee Atherton

Seht euch den Hardline-Lauf von Gee Atherton ab 1:18:10 im Player unten an:

Finale Das härteste Downhill-MTB-Rennen der Welt testet die Skills und Nerven der Athleten in jeglicher Hinsicht.